Прогноз на матч «Динамо» Минск — ЦСКА 26 марта 2025 года: армейцы проиграют неудобному сопернику

«Динамо» Минск впервые в истории КХЛ заняло место в топ-4 конференции по итогам регулярного сезона. Это позволяет белорусской команде начинать плей-офф с домашних матчей. В первом раунде минчане встретятся с ЦСКА.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Минск — ЦСКА
Хозяева выглядят для букмекеров фаворитами в предстоящем матче: коэффициент на итоговую победу «Динамо» составляет 1,73, на ЦСКА — 2,10. Голов от матча ждут мало — тотал меньше 5,5 стоит 1,58.
Прогноз на матч «Динамо» Минск — ЦСКА
В этом сезоне команды играли между собой четыре раза — во всех матчах победили «зубры». При этом напряженной получилась только первая игра, в остальных белорусы побеждали с преимуществом в две-три шайбы.
Тренер «Динамо» Квартальнов является сторонником агрессивного хоккея с большим количеством борьбы. В таком стиле себя хорошо проявляют молодые игроки, у которых полно сил. С талантливой молодежью в Беларуси проблем нет: Пинчук, Волков, Мороз. На это специалист, чаще всего, и делал ставку в прошлых командах. Однако в этот раз ему удалось дополнить коллектив опытными Шипачевым и Стасем, а также сильными легионерами Дюбе, Тирни, Гроссом, Улле, Хэмилтоном. Особенно заметен прогресс «Динамо» после подписания вратаря Демченко. У голкипера плохо складывалась ситуация в прошлых клубах, но в Минске ему нет равных.
Общее ощущение от белорусской команды — спокойствие и уверенность. Квартальнов не стал разбивать сочетания и сажать лидеров после серии из четырех поражений в последний месяц чемпионата, а после этого спокойно обыграл армейцев в матче за попадание в топ-4 Запада. Также стоит отметить выступление белорусов на домашней арене — только 2 поражения в 9 последних матчах. Выиграть дома удалось даже у лидера регулярного чемпионата «Локомотива» и звездного СКА.
ЦСКА выигрывал матчи в Кубке Гагарина за счет двух компонентов — борьбы и опыта. Заставить волноваться и ошибаться армейцев в матчах на вылет было невыполнимой задачей. Казалось, что москвичи, наоборот, чувствуют себя в разы увереннее в такие моменты и побеждают даже в тех матчах, где уступают по игре. Однако перед этим сезоном клуб обновился — в результате перестройки из команды ушли Плотников, Федотов, Окулов, Григоренко и Светлаков. ЦСКА остался без лидеров с победным ДНК, с которыми трижды брал чемпионство за четыре года.
В оставшемся составе выделялся Абрамов, который долгое время был лучшим бомбардиром команды, но он получил травму и выбыл до конца сезона. Сейчас у ЦСКА на передний план выходят поочередно Соркин, Гурьянов и Полтапов, но стабильной игры не показывают. Также нет уверенности во вратаре Просветове — голкипер пропустил больше месяца из-за травмы, а после возвращения пока не успел вернуться к лучшим кондициям.
Силовая борьба армейцев тоже не будет козырем в этой серии — все матчи сезона москвичи уступали минчанам в этом компоненте. Вокруг клуба начали появляться слухи об увольнении тренера Воробьева в случае поражения, а также на горизонте снова всплыла кандидатура Федорова. Повышенное давление — норма для ЦСКА, но действующий тренер с ним, кажется, не справляется. Из-за дисквалификации перед плей-офф армейцы потеряли первого центра Каменева, придумать ему замену в последних матчах регулярки не удалось.
В первом матче плей-офф мы ждем от команд яркого хоккея. Белорусы чувствуют свою силу и будут заряжены на первый матч перед домашними трибунами. Остановить такое «Динамо» ЦСКА не сможет.
Наш прогноз: победа «Динамо» Минска в основное время — за 2,30. Если есть желание рискнуть, предлагаем ставку на индивидуальный тотал ЦСКА меньше 1,5 — за 2,95. Квартальнов сыграет строже в важном матче, а армейцы снова упрутся в защиту неудобного соперника.
Статистические тренды в играх «Динамо» Минск и ЦСКА
|«Динамо» Минск
|ЦСКА
|4 победы в 4 матчах с ЦСКА в этом сезоне.
|Не забивает больше одного гола в последних трех матчах с «Динамо».
|7 побед в 9 последних домашних матчах.
|4 поражения в 5 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт Никита Филатов также отдает предпочтение белорусской команде в этом противостоянии: «Небольшое преимущество надо отдать Минску. Во-первых, фактор домашней площадки, сумасшедшая поддержка болельщиков на трибунах. Во-вторых, у ЦСКА очень серьезные проблемы. Не играет Каменев, лидер на льду и в раздевалке, это большая потеря. И последние игры Минск выглядит целостно и солиднее, чем ЦСКА, о чем говорит их недавняя победа над армейцами 4:1».
Ставки на матч «Динамо» Минск — ЦСКА 26 марта 2025 года
Победа «Динамо» Минск в основное время — 2,30.
Индивидуальный тотал ЦСКА меньше 1,5 — 2,95.