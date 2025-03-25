Прогноз на матч «Динамо» Минск — ЦСКА 26 марта 2025 года: армейцы проиграют неудобному сопернику

Тренер «Динамо» Квартальнов является сторонником агрессивного хоккея с большим количеством борьбы. В таком стиле себя хорошо проявляют молодые игроки, у которых полно сил. С талантливой молодежью в Беларуси проблем нет: Пинчук, Волков, Мороз. На это специалист, чаще всего, и делал ставку в прошлых командах. Однако в этот раз ему удалось дополнить коллектив опытными Шипачевым и Стасем, а также сильными легионерами Дюбе, Тирни, Гроссом, Улле, Хэмилтоном. Особенно заметен прогресс «Динамо» после подписания вратаря Демченко. У голкипера плохо складывалась ситуация в прошлых клубах, но в Минске ему нет равных.