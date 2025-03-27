Прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо» 27 марта 2025 года: Никитин начнет плей-офф с победы

«Локомотив» считается главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина. В первом раунде ярославцы встретятся с нижегородским «Торпедо», который заполз в плей-офф с восьмого места. Однако Ларионов умеет играть с командой Никитина и постарается максимально осложнить ему проход ⅛ финала.
Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Торпедо»
Сомнений в победе хозяев у букмекеров почти нет: коэффициент на итоговый успех «Локомотива» составляет 1,25, на «Торпедо» — 3,85. На результативный матч почти не ставят: тотал меньше 5,5 стоит 1,45.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо»
«Торпедо» зашло в плей-офф с восьмого места Западной конференции. Регулярный сезон команда заканчивала совсем плачевно — лишь одна победа в семи последних играх. Интересно, что при таком результате не было ни одного разгромного поражения — все заканчивались с преимуществом соперника в одну шайбу. Коллектив Ларионова не выглядел в этих матчах совсем безнадежно и даже часто вел в счете, но упускал победу в третьем периоде. Основные проблемы команды — игра в обороне и физическое состояние хоккеистов.
По ходу сезона главный тренер Ларионов сменил своего ассистента и пригласил на должность Уланова. До этого специалист работал в «Спартаке» и отвечал за оборону. Таким подписанием «Торпедо» пыталось наладить игру в защите, но сделать это за два месяца не смогло — до сих пор нижегородцы теряются в третьем периоде, когда необходимо удержать преимущество.
Тактика играет не главную роль в этом — дело в наборе игроков. Опытных хоккеистов в составе прибавилось после прихода Войнова, Свечникова и Кагарлицкого, но основной костяк все еще составляет молодежь. Из-за этого игрокам сложно выигрывать борьбу за шайбу и проявлять спокойствие под прессингом соперника.
К тому же «Торпедо» стал проседать физически. Многие вспомнят подход Ларионова к подготовке хоккеистов: тренер одним из первых в КХЛ начал отдавать этот компонент на откуп самим игрокам. Стиль работал успешно, но в нужный момент дал сбой. Команда замедляется к концу второго периода и с трудом выдерживает натиск в третьем отрезке.
«Локомотив», наоборот, лучший в лиге по игре в обороне и точно не испытывает проблем с физической готовностью хоккеистов. В регулярке ярославцы пропустили 122 шайбы — с отрывом лучший результат. Вопросы к форме ярославцев возникали в феврале и марте. Тогда на фоне травмы основного вратаря Исаева у «железнодорожников» случился спад. Однако концовку чемпионата клуб решил провести серьезно и выиграл 4 из 5 последних игр. У «Локомотива» приличный опыт в плей-офф — состав минимально изменился с прошлого сезона, в котором дошли до финала.
Однако с атакой у ярославцев проблемы периодически возникают. Случалось это и в играх против «Торпедо» в текущем чемпионате — поражение 0:3 и победа 2:1 по буллитам. Чаще всего «железнодорожники» упирались в оборону соперников в матчах, где игрокам не хватало мотивации. Может такое произойти и сейчас — команда является абсолютным фаворитом в серии и играет на домашней арене. Тем более такой тренд у «Локомотива» при Никитине есть — ни разу не выигрывали первый матч в Кубке Гагарина. В последние два сезона были поражения от «Витязя» и ЦСКА, после чего ярославцы выигрывали четыре раза подряд.
Наш прогноз: «Локомотив» не проиграет и индивидуальный тотал меньше 3,5 — за 1,98. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на тотал меньше 0,5 в первом периоде — за 3,60. Команды начнут аккуратно и потратят первый период на борьбу с эмоциями.
Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Торпедо»
|«Локомотив»
|«Торпедо»
|7 побед в 10 последних матчах.
|Проиграло 5 последних матчей.
|Ни разу за три года при Никитине не выигрывал первый матч в плей-офф.
|Тотал меньше 5,5 прошел в 6 из 7 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Лысенков ставит на малорезультативную победу «Локомотива»: «Торпедо» умеет играть против «Локомотива», в какие-то моменты может доставить ему трудности. Думаю, что нижегородцы всухую эту серию не отдадут. Однако первый матч в серии у себя на льду «Локомотив» выиграет. Много голов не жду. Мой прогноз — победа «Локомотива» и тотал меньше 5,5.
Ставки на матч «Локомотив» — «Торпедо» 27 марта 2025 года
«Локомотив» не проиграет и индивидуальный тотал меньше 3,5 — 1,98.
Тотал меньше 0,5 в первом периоде — 3,60.