Прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо» 27 марта 2025 года: Никитин начнет плей-офф с победы

Однако с атакой у ярославцев проблемы периодически возникают. Случалось это и в играх против «Торпедо» в текущем чемпионате — поражение 0:3 и победа 2:1 по буллитам. Чаще всего «железнодорожники» упирались в оборону соперников в матчах, где игрокам не хватало мотивации. Может такое произойти и сейчас — команда является абсолютным фаворитом в серии и играет на домашней арене. Тем более такой тренд у «Локомотива» при Никитине есть — ни разу не выигрывали первый матч в Кубке Гагарина. В последние два сезона были поражения от «Витязя» и ЦСКА, после чего ярославцы выигрывали четыре раза подряд.