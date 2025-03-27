«Крылья Советов» — «Локомотив» 28 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Крылья Советов» буксуют после зимней паузы, им предстоит борьба за выживание в премьер-лиге. Клуб провел встречу с болельщиками перед важным матчем против «Локомотива», который нацелен на попадание в топ-3. Москвичи после двух ничьих выиграли два матча. «Крыльям» будет сложно выдержать давление «Локо» — весной самарцы уже пропустили семь мячей за три тура.