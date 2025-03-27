«Крылья Советов» — «Локомотив» 28 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Крылья Советов» буксуют после зимней паузы, им предстоит борьба за выживание в премьер-лиге. Клуб провел встречу с болельщиками перед важным матчем против «Локомотива», который нацелен на попадание в топ-3. Москвичи после двух ничьих выиграли два матча. «Крыльям» будет сложно выдержать давление «Локо» — весной самарцы уже пропустили семь мячей за три тура.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Прямая трансляция матча «Крылья Советов» — «Локомотив» будет на телеканале «Матч Премьер».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 28 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Крылья Советов»
Вратарь: Песьяков.
Защитники: Бейл, Солдатенков, Орос, Гальдамес.
Полузащитники: Ежов, Гагнидзе, Бабкин, Рахманович, Зиньковский.
Нападающий: Сергеев.
У самарцев матч пропустят из-за травмы Ломаев и Витюгов. У Гапонова дисквалификация, Дмитриев поздно вернется в расположение клуба после матча за молодежную сборную в Колумбии.
«Локомотив»
Вратарь: Лантратов.
Защитники: Ненахов, Ньямси, Фассон, Сильянов.
Полузащитники: Годяев, Тимофеев, Севикян, Батраков, Пиняев.
Нападающие: Воробьев.
У «Локомотива» травмирован Баринов.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Главный судья встречи — Сергей Иванов.