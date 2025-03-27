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«Крылья Советов» — «Локомотив» 28 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Крыльям Советов» примут «Локомотив» в 22-м туре чемпионата России.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» буксуют после зимней паузы, им предстоит борьба за выживание в премьер-лиге. Клуб провел встречу с болельщиками перед важным матчем против «Локомотива», который нацелен на попадание в топ-3. Москвичи после двух ничьих выиграли два матча. «Крыльям» будет сложно выдержать давление «Локо» — весной самарцы уже пропустили семь мячей за три тура.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямая трансляция матча «Крылья Советов» — «Локомотив» будет на телеканале «Матч Премьер».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 28 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Крылья Советов»

Вратарь: Песьяков.

Защитники: Бейл, Солдатенков, Орос, Гальдамес.

Полузащитники: Ежов, Гагнидзе, Бабкин, Рахманович, Зиньковский.

Нападающий: Сергеев.

У самарцев матч пропустят из-за травмы Ломаев и Витюгов. У Гапонова дисквалификация, Дмитриев поздно вернется в расположение клуба после матча за молодежную сборную в Колумбии.

«Локомотив»

Вратарь: Лантратов.

Защитники: Ненахов, Ньямси, Фассон, Сильянов.

Полузащитники: Годяев, Тимофеев, Севикян, Батраков, Пиняев.

Нападающие: Воробьев.

У «Локомотива» травмирован Баринов.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Главный судья встречи — Сергей Иванов.