Прогноз на матч «Динамо» Москва — СКА 27 марта 2025 года: гостям не хватит лидеров для победы

«Динамо» выглядит фаворитом в серии, но проблемы тоже имеются. Два последних матча регулярного сезона москвичи провалили и играли в них слабо. Ставку в плей-офф тренерский штаб собирался делать на вратаря Подъяпольского, который пришел в команду посреди чемпионата. Однако к главным матчам голкипер подошел с травмой и пропустил 11 последних встреч. Новости говорят о полном восстановлении Подъяпольского и готовности сыграть. Тренер Кудашов держит свой выбор первого вратаря в секрете. Этот аспект может стать ключевым для команды: довериться вратарю без опыта кубковых матчей или только восстановившемуся игроку. В прошлом сезоне бело-голубые проиграли серию «Трактору» 0−4 во многом из-за вратарской проблемы.