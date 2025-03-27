Прогноз на матч «Динамо» Москва — СКА 27 марта 2025 года: гостям не хватит лидеров для победы

Противостояние московского «Динамо» и СКА в Кубке Гагарина случилось уже в первом раунде. Команды вышли в плей-офф со второго и седьмого места конференции. На первый взгляд питерцам нечего противопоставить столичной команде, но, как всегда, есть нюансы.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — СКА
Букмекеры в первом матче больше верят в хозяев: на итоговую победу «Динамо» коэффициент составляет 1,65, на СКА — 2,25. Голевой феерии от игры не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,65.
Прогноз на матч «Динамо» Москва — СКА
СКА до последнего боролся в регулярном сезоне и пытался подняться в таблице выше седьмого места. Сыграть с «Динамо» в первом раунде, на первый взгляд, — худший расклад для питерцев. В этом сезоне армейцы играли с бело-голубыми шесть раз и смогли выиграть только однажды в овертайме. СКА пробовал играть в закрытый и осторожный хоккей, пытался затянуть оппонентов в голевую перестрелку, но каждый раз уступал.
К играм на вылет коллектив Ротенберга подходит в неплохой форме — 4 победы в 6 последних играх. У питерцев начало получаться играть от обороны и добывать очки в тяжелых матчах. Привычный для старта и середины сезона рисунок игры с кучей голов сменился на минимальные результаты — в 7 из 10 последних игр не было больше 5 шайб в основное время. Это дает армейцам шансы на борьбу в серии.
При этом СКА наряду с «Адмиралом» — единственные участники Кубка Гагарина с показателем больше 200 пропущенных шайб в регулярном чемпионате. Исправить такую защиту за месяц невозможно. Игроки смогли собраться на последние матчи гладкого турнира, но в плей-офф мотивация соперников будет в разы выше, чем за пять игр до конца.
К тому же на московские матчи армейцы полетели без двух ключевых игроков — Никишина и Плотникова. Если нападающих в составе Ротенберга полно, то качества в обороне не хватает. Тем более Никишин был капитаном СКА, который принес единственную победу против «Динамо» в сезоне, сделав дубль. Потерю такого игрока армейцы не смогли компенсировать в прошлом розыгрыше плей-офф и провалили серию с «Автомобилистом». Когда Никишин вернется в состав, неизвестно.
«Динамо» выглядит фаворитом в серии, но проблемы тоже имеются. Два последних матча регулярного сезона москвичи провалили и играли в них слабо. Ставку в плей-офф тренерский штаб собирался делать на вратаря Подъяпольского, который пришел в команду посреди чемпионата. Однако к главным матчам голкипер подошел с травмой и пропустил 11 последних встреч. Новости говорят о полном восстановлении Подъяпольского и готовности сыграть. Тренер Кудашов держит свой выбор первого вратаря в секрете. Этот аспект может стать ключевым для команды: довериться вратарю без опыта кубковых матчей или только восстановившемуся игроку. В прошлом сезоне бело-голубые проиграли серию «Трактору» 0−4 во многом из-за вратарской проблемы.
Еще один важный момент для москвичей — ментальная готовность Кудашова. В регулярном чемпионате тренер показывает свой уровень уже несколько лет подряд и занимает стабильно высокие места, но Кубок Гагарина ему не дается. За три года в «Динамо» специалист ни разу не заходил дальше второго раунда. Однако каждый раз ему давали новый шанс на успех.
В этот раз у тренера один из сильнейших составов лиги — крутые легионеры, мощный Гусев, опытная защита и, наверное, одни из лучших нижних звеньев в КХЛ. Кажется, нового провала Кудашову не простят. Сможет ли тренер справится с давлением и, наконец, сыграть уверенно — вопрос открытый.
В первом матче у «Динамо» больше шансов на победу — домашняя арена, отсутствие травм и уверенность в себе благодаря результатам противостояния в регулярке. Наш прогноз: москвичи не проиграют и тотал меньше 6,5 — за 1,83. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем поставить на победу «Динамо» в основное время — за 2,12.
Статистические тренды в играх «Динамо» Москвы и СКА
|«Динамо»
|СКА
|Выиграло 5 из 6 матчей у СКА в сезоне.
|Тотал меньше 5 проходил в 7 из 10 последних игр.
|Тотал меньше 5,5 проходил в 4 из 5 последних матчей.
|Выигрывает первый период в пяти матчах подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Роман Габдарафиков предлагает на выбор две ставки в предстоящей игре: «В первом матче, на мой взгляд, команды будут аккуратно играть, эмоции не возьмут верх, поэтому не жду большого количества голов. Тотал меньше 5, если коэффициент приемлемый, можно заиграть. Если нет, можно ставить на победу “Динамо” в первом матче, возможно, с овертаймом».
Ставки на матч «Динамо» Москва — СКА 27 марта 2025 года
«Динамо» не проиграет и тотал меньше 6,5 — 1,83.
Победа «Динамо» в основное время — 2,12.