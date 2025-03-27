Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию 28 марта 2025 года: Хазе и Володин не догонят японскую пару

Чемпионат мира по фигурному катанию в Бостоне уже удивил первыми результатами в короткой программе у одиночниц. В парном катании сюрпризом стало 7-е место прошлогодних чемпионов Стеллато-Дудек и Дешама после первого дня соревнований. Сегодня в произвольной программе спортивные пары разыграют медали ЧМ-2025.
Коэффициенты букмекеров в соревновании спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию
Главным фаворитом на золото, по мнению букмекеров, является пара из Японии Миура и Кихара. На их победу предлагают коэффициент 1,72. Вторым среди претендентов считаются Хазе и Володин из Германии — 2,40. Гораздо меньше шансов у Конти и Мачии из Италии, на них дают 7,00, и у Стеллато-Дудек и Дешама — 11,00.
Прогноз на соревнование спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию
Миура и Кихара — первая японская пара, которая выиграла чемпионат мира. Историческое достижение случилось на домашнем ЧМ в 2023-м, через год они заняли второе место в Монреале. В США Миура и Кихара не допустили прошлогодних ошибок и выиграли короткую программу, набрав 76,57 балла. Японские фигуристы откатали без серьезных помарок под обработку Paint It Black группы Rolling Stones и немного оторвались от конкурентов.
Вторыми после первого дня соревнований идут итальянцы Конти и Мачии, в их активе 74,61 балла. В 2023-м они были бронзовыми призерами ЧМ, а год назад заняли 6-е место. В этом сезоне Конти и Мачии выступают с переменным успехом. Итальянцы выиграли два турнира, но в финале Гран-при были только четвертыми. В Бостоне Конти и Мачии выдали один из лучших прокатов в сезоне и получили довольно высокие баллы.
Бывший российский фигурист Володин выступает в паре с Хазе с прошлого сезона. Фигуристы сразу выиграли несколько турниров, в том числе финал Гран-при. В этом сезоне победное шествие пары, представляющей Германию продолжается, они взяли 5 турниров из 6, в том числе чемпионат Европы и финал Гран-при. По словам Хазе, в короткой программе в Бостоне они выступили на 75−80%. Теперь им предстоит отыгрывать отставание от лидеров в произвольной программе.
Наш прогноз: Миура и Кихара снова выиграют чемпионат мира за 1,72. Японцы в хорошей форме, теперь им остается только показать то, что получается на тренировках. Победный опыт на ЧМ есть, лишних эмоций быть не должно. Еще один вариант — Метелкина и Берулава, представляющие Грузию, будут выше Стеллато-Дудек и Дешама за 2,00. У грузинской пары в активе 71,68 балла, у канадцев — 65,73. На выступлении 41-летней Стеллато-Дудек, возможно, сказывается возраст, все-таки этот сезон для канадской пары складывается не очень удачно.
Статистические тренды в соревновании спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию
Миура и Кихара
Выиграли золото и 2 серебра на 3 последних ЧМ.
В этом сезоне занимали 1−2-е места на 6 турнирах из 6.
Конти и Мачии
Лучший результат на ЧМ — бронза в 2023-м.
Выиграли 2 международных турнира в этом сезоне.
Хазе и Володин
В этом сезоне выиграли 5 турниров из 6.
На ЧМ-2024 поднялись с 4-го места в короткой программе на 3-е.
Ставки на соревнование спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию 28 марта 2025 года
Победа Миуры и Кихары за 1,72.
Метелкина и Берулава будут выше Стеллато-Дудек и Дешама за 2,00.