Прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию 28 марта 2025 года: Хазе и Володин не догонят японскую пару

Наш прогноз: Миура и Кихара снова выиграют чемпионат мира за 1,72. Японцы в хорошей форме, теперь им остается только показать то, что получается на тренировках. Победный опыт на ЧМ есть, лишних эмоций быть не должно. Еще один вариант — Метелкина и Берулава, представляющие Грузию, будут выше Стеллато-Дудек и Дешама за 2,00. У грузинской пары в активе 71,68 балла, у канадцев — 65,73. На выступлении 41-летней Стеллато-Дудек, возможно, сказывается возраст, все-таки этот сезон для канадской пары складывается не очень удачно.