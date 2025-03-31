Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва 31 марта 2025 года: победитель определится в овертайме

«Динамо» и СКА продолжают показывать игру равных команд. Если в первом матче питерцев подвела дисциплина, то во второй игре этот компонент удалось поправить. Армейцам не хватает деталей — тренерский штаб начал ставить кубковый хоккей только в последний месяц регулярного чемпионата. На фоне «Динамо» клуб из Санкт-Петербурга выглядит неплохо, но ошибки при игре в обороне все еще допускает. На первый план выходит вратарь Заврагин, который отлично стартовал в Кубке Гагарина и дает уверенность коллективу.