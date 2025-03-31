Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва 31 марта 2025 года: победитель определится в овертайме

Перед стартом первого раунда ожидалось, что серия СКА и «Динамо» станет наиболее непредсказуемой и сможет принести сенсацию — седьмая команда пройдет вторую. Однако питерцы не выиграли ни одного матча в гостях и вернулись на домашнюю арену с приличным отставанием.
Коэффициенты букмекеров на матч СКА — «Динамо» Москва
Букмекеры больше верят в победу хозяев перед третьим матчем серии: коэффициент на итоговую победу СКА составляет 1,73, на «Динамо» — 2,10. Насколько результативной будет встреча неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,92, меньше — 1,88.
Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва
«Динамо» и СКА продолжают показывать игру равных команд. Если в первом матче питерцев подвела дисциплина, то во второй игре этот компонент удалось поправить. Армейцам не хватает деталей — тренерский штаб начал ставить кубковый хоккей только в последний месяц регулярного чемпионата. На фоне «Динамо» клуб из Санкт-Петербурга выглядит неплохо, но ошибки при игре в обороне все еще допускает. На первый план выходит вратарь Заврагин, который отлично стартовал в Кубке Гагарина и дает уверенность коллективу.
Моментов в атаке у команды Ротенберга возникает много, но реализация хромает. Лишь дважды удалось отличиться в первых двух встречах с «Динамо» — крайне мало при подборе исполнителей в современном СКА. В третьем матче серии в состав должны вернуться капитан Никишин и опытный форвард Плотников — невероятно важные игроки в системе Ротенберга. Без них у команды разладилось большинство и сбились сочетания.
Третья игра серии станет ключевой — и для противостояния, и для СКА. Слухи об отставке главного тренера питерской команды в случае вылета в первом раунде стали появляться все чаще. Поражение в первой домашней встрече сломает армейцев — выиграть четыре матча подряд против соперника равного по классу почти невыполнимая задача, поэтому все силы коллектив с берегов Невы отдаст именно в этой встрече.
«Динамо» не демонстрирует того превосходства над СКА, о котором думаешь при встрече второй и седьмой команды. У бело-голубых классно играет вратарь Моторыгин, но для 22-летнего хоккеиста дебютный плей-офф в качестве первого номера — большая нагрузка. В любой момент можно ожидать, что голкипер не выдержит, а нападение армейцев прорвет.
Большинство в последнем матче разладилось, а в защите постоянно пошли провалы, которых раньше не было. Кажется, команда Кудашова устает — плотная борьба на последнем отрезке регулярного чемпионата и серьезный соперник в первом раунде дают о себе знать. У «Динамо» почти нет возможности ротации, поэтому провал по отдаче в отдельно взятом матче стоит ожидать.
С другой стороны, у бело-голубых высокий уровень мастерства — нападающие первого и второго звена способны забить из самого неочевидного момента, а большинство москвичей все еще остается опасным оружием.
Наш прогноз: СКА не проиграет и индивидуальный тотал больше 2,5 — за 1,92. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на ничью в основное время — за 4,00.
Статистические тренды в играх СКА и «Динамо» Москва
|СКА
|«Динамо»
|Ни в одном из 8 матчей этого сезона с «Динамо» не побеждал в основное время.
|В 4 последних очных встречах проходил тотал меньше 4,5.
|Не забрасывал больше одной шайбы в 4 последних матчах с «Динамо».
|7 побед в 10 последних встречах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Владимир Плющев считает, что много голов в матче не будет: «Скорее всего, третий матч возьмут вновь динамовцы — спокойно сыграв вторым номером. Ждать града шайб тоже не стал бы. Заврагин смотрится не хуже Моторыгина, оба соперника слишком боятся ошибок, чтобы рисковать. Пять голов на двоих — максимум».
Ставки на матч СКА — «Динамо» Москва 31 марта 2025 года
СКА не проиграет и индивидуальный тотал больше 2,5 — 1,92.
Ничья в основное время — 4,00.