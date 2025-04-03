Прогноз на матч «Металлург» — «Авангард» 3 апреля 2025 года: чемпион не вылетит дома

Разин все же нашел правильные слова для своих игроков и смог одолеть «Авангард». Пока что успехи ограничиваются одним матчем, но есть основания полагать, что серию еще не стоит хоронить. «Металлург» не менял свой стиль на протяжении всей серии: выход из обороны длинным пасом, диагонали в средней зоне, акцент на фланговых нападающих. С таким планом «сталевары» вышли и на четвертую игру, но быстро пропустили и снова уперлись в оборону омичей — Буше хорошо подготовил команду, а игроки «Авангарда» отлично знали, что делать против оппонентов.