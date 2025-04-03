Прогноз на матч «Металлург» — «Авангард» 3 апреля 2025 года: чемпион не вылетит дома

«Металлург» не сдался в четвертом матче и, наконец, одолел «Авангард». Теперь серия возвращается в Магнитогорск при счете 3−1 в пользу «ястребов». Сможет ли Разин повторить свой успех еще раз или предстоящий матч станет последним для «сталеваров», покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Металлург» — «Авангард»
Букмекеры ждут нового успеха «Металлурга» — коэффициент на его итоговую победу составляет 1,78. Шансы «Авангарда» на итоговую победу в матче оцениваются в 2,02. Голов от игры особо не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,52.
Прогноз на матч «Металлург» — «Авангард»
Разин все же нашел правильные слова для своих игроков и смог одолеть «Авангард». Пока что успехи ограничиваются одним матчем, но есть основания полагать, что серию еще не стоит хоронить. «Металлург» не менял свой стиль на протяжении всей серии: выход из обороны длинным пасом, диагонали в средней зоне, акцент на фланговых нападающих. С таким планом «сталевары» вышли и на четвертую игру, но быстро пропустили и снова уперлись в оборону омичей — Буше хорошо подготовил команду, а игроки «Авангарда» отлично знали, что делать против оппонентов.
Все поменялось в третьем периоде. «Металлург» перестал ошибаться при выходе из обороны, длинные пасы в средней зоне сменились на короткие, а позиционные атаки сводились к броскам от синей линии и движению шайбы по периметру. Результат не заставил себя ждать: сначала долгий розыгрыш привел к голу Михайлиса, потом щелчок и добивание дали возможность отличиться Джонсону. Завершил все гол в пустые ворота от Орехова.
При этом «Авангард» перестал выглядеть безупречным в обороне. «Сталевары» находили моменты у ворот Серебрякова и заставляли его выкладываться в каждой атаке. Чувствовал это и тренер омичей, но оперативно не смог ничего предпринять. Последний раз заставали врасплох канадского специалиста еще в январе — тогда «Салават Юлаев» выиграл у «ястребов» со счетом 4:2. Опытный тренер не раз показывал отличную подготовку к матчам и переигрывал соперников благодаря первоначальному плану, но менять ход встречи, когда что-то идет не так, канадец не умеет.
Разин показал, что его коллектив не уступает сопернику, а игроки все еще готовы к битве. Весь вопрос предстоящей встречи, кто будет вести игру. В этой серии «Металлург» еще ни разу не выиграл в первом периоде. Если получится снова удивить Буше и не проиграть первый отрезок, серия сможет затянуться еще на одну игру.
Наш прогноз: итоговая победа «Металлурга» — за 1,78. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на то, что «Авангард» не проиграет первый период и тотал будет меньше 1,5 — за 2,30.
Статистические тренды в играх «Металлурга» и «Авангарда»
|«Металлург»
|«Авангард»
|Не выигрывает первый период в шести последних матчах.
|5 побед в 6 последних матчах.
|4 поражения в 5 последних встречах.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева ждет завершения серии: «У “Магнитки” козырей нет. Юров после операции пока явно не в форме. Канцеров потерялся, Зернов также не показывает свой лучший хоккей. Кроме того, у команды Разина серьезные проблемы в реализации большинства. Буше и его команда выглядят предпочтительнее по всем параметрам и, скорее всего, закроют серию уже в четверг».
Ставки на матч «Металлург» — «Авангард» 3 апреля 2025 года
Итоговая победа «Металлурга» — 1,78.
«Авангард» не проиграет первый период и тотал будет меньше 1,5 — 2,30.