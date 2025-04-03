Прогноз на матч «Динамо» Минск — ЦСКА 3 апреля 2025 года: в этой серии гостям не выиграть

ЦСКА перевернул ход серии в домашних играх. После двух поражений на выезде армейцы находились в крайне уязвимом положении, но справились с давлением и победили дважды. При этом в рисунке матчей мало что поменялось. Минчане все еще выходят на встречи в ранге фаворита и играют первым номером, а москвичи стараются выжить под давлением.