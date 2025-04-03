Прогноз на матч «Динамо» Минск — ЦСКА 3 апреля 2025 года: в этой серии гостям не выиграть

В московских матчах ЦСКА дважды выиграл и отправился на выезд при счете 2−2 в серии. Пока в противостоянии клубов победы добываются только в домашних играх. Сегодня минское «Динамо» будет не против такого тренда.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Минск — ЦСКА
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в предстоящей встрече: коэффициент на итоговую победу «Динамо» составляет 1,65, на ЦСКА — 2,20. Результативной игры ждать не приходится — тотал меньше 5,5 стоит 1,60.
Прогноз на матч «Динамо» Минск — ЦСКА
ЦСКА перевернул ход серии в домашних играх. После двух поражений на выезде армейцы находились в крайне уязвимом положении, но справились с давлением и победили дважды. При этом в рисунке матчей мало что поменялось. Минчане все еще выходят на встречи в ранге фаворита и играют первым номером, а москвичи стараются выжить под давлением.
В последнем матче «зубры» нанесли по воротам Просветова 46 бросков, но забили лишь однажды — вшестером в концовке. Нельзя сказать, что белорусы были чересчур прямолинейны или делали много бессмысленных бросков. Голкипер армейцев провел выдающийся матч и выдал лучший вратарский перфоманс этого розыгрыша Кубка Гагарина.
Повторить такую игру Просветову будет сложно, поэтому за дело пора браться обороне ЦСКА. Тренерский штаб столичной команды пока не меняет тактику, но выкручивает силовую борьбу на максимум. В последней встрече такая манера игры защитников часто граничила с грязью. Однако остудить минчан не удалось — «зубры» продолжают лезть на ворота и создавать моменты.
На домашней арене армейцам удалось остаться в рамках правил и не нахватать много лишних удалений, но сил коллектив Воробьева оставил много. Сможет ли Просветов выдержать еще один интенсивный матч, а защита сыграть в меру жестко, но при этом надежно — открытый вопрос.
Кажется, минчанам не хватало одной заброшенной шайбы, чтобы получить необходимые эмоции и снести ЦСКА, как это было в первых матчах. Домашняя арена точно даст «Динамо» необходимую поддержку, а харизма Квартальнова позволит достать из игроков лучший хоккей. Тем более тренер минчан лучше других знает, что в подобных ситуациях необходимо с первых минут выжать педаль газа на полную.
Наш прогноз: тотал больше 5 — за 1,90. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу «Динамо» в основное время — за 2,15.
Статистические тренды в играх «Динамо» Минск и ЦСКА
|«Динамо» Минск
|ЦСКА
|Выиграло 6 из 8 матчей у ЦСКА в этом сезоне.
|В 5 из 6 последних матчей с «Динамо» проходил тотал больше 4,5.
|7 побед в 8 последних домашних играх.
|Проиграл 3 из 4 последних матчей на выезде.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Анатолий Емелин верит в минское «Динамо»: «Подтянув собственные слабые стороны, динамовцы вновь превратятся в фаворитов серии. Да и эмоции, которых даст минский 15-тысячник, будут хозяевам, скорее, в плюс. Советовал бы ставить на победу белорусов. И тотал больше пяти шайб — в то, что Просветов второй раз подряд сыграет выше всяких похвал, верится с трудом».
Ставки на матч «Динамо» Минск — ЦСКА 3 апреля 2025 года
Тотал больше 5 — 1,90.
Победа «Динамо» Минск — 2,15.