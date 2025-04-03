Прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм» 3 апреля 2025 года: «Стэмфорд Бридж» проклят для «шпор»

«Челси» неровно проводит сезон, хотя по сравнению с предшественниками работу Марески, который как-то справляется с выбором из нескольких десятков футболистов на контрактах, можно оценить в целом положительно. Особенно, если «синим» удастся попасть в Лигу чемпионов и выиграть Лигу конференций, где они являются явными фаворитами турнира. С путевкой в Лигу чемпионов, возможно, окажется не так сложно, ведь в этом сезоне ее может получить даже пятая команда АПЛ. А «Челси» мы видим на шестой строке таблицы.
Концовка обещает быть жаркой, команда Марески в этом туре может снова обойти «Ман Сити» с «Ньюкаслом» и стать четвертой, но очень опасны преследователи: «Астон Вилла» и «Брайтон». И тем, и другим «Челси» проиграл в феврале, а в туре перед паузой на сборные — еще «Арсеналу», так что потенциально успешный сезон под угрозой. Но матчи с середняками «Челси» обычно удаются лучше, а «Тоттенхэм» на сегодня — как раз такой середняк.
У «шпор» почти все плохо. Из традиционных топ-клубов Англии «Тоттенхэм» идет ниже всех — на 14-м месте. Хорошо еще, претенденты на вылет отстали. «Почти», потому что горемычная команда Постекоглу вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Айнтрахтом», но в этом турнире уровень конкуренции повыше, чем в Лиге конференций.
В последнем мартовском туре перед паузой на сборные «Тоттенхэм» проиграл «Фулхэму», а особенно «шпор» должна угнетать чудовищная статистика выступлений на «Стэмфорд Бридж». Дело в том, что несмотря на близкий калибр клубов на домашнем стадионе «Челси» «Тоттенхэм» победил лишь один раз за последние 35 лет. Дело было 7 лет назад. Да и вообще у «Тоттенхэма» в этом дерби лишь одна победа за 10 последних встреч, в апреле 2023-го, и 8 поражений. Матч первого круга «Тоттенхэм» проиграл дома в своем неповторимом стиле — со счетом 3:4.
Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
Фаворит в дерби понятен. Коэффициент на ожидаемую победу «Челси» составляет 1,69, а вероятность ничьей и выигрыша «Тоттенхэма» оценивается одинаково — 4,50. В игре ожидается много голов. Тотал больше 2,5 предложен всего за 1,45, а меньше — за 2,75. Также букмекеры полагают, что мяч побывает в воротах обеих команд. Ставка «обе забьют — да» оценивается коэффициентом 1,51, «обе забьют — нет» — 2,53.
Прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
Поначалу работа бывшего тренера сборной Австралии с «Тоттенхэмом» вызывала немало комплиментов. Многим нравился смелый подход с огромным перекосом в пользу атаки и безумно высокой линией обороны. Это иногда приводило к прекрасным матчам и результатам, но в длинной перспективе обернулось кошмаром и немыслимым для клуба такого статуса с таким подбором игроков числом поражений. Конечно, сказались травмы, сейчас очень не хватает того же Кулусевски, но терпение болельщиков и руководства клуба должно быть на исходе. Даже удивительно, что глава «Тоттенхэма» Леви до сих пор ждет, это совсем на него не похоже.
Всех позабавил анекдот (кажется, это реальная история), как «Челси» в рамках подготовки к этой встрече умудрился проиграть собственной молодежной команде, что привело Мареску в ярость, но что было на базе, остается на базе — такой казус может наоборот встряхнуть игроков. Гораздо важнее, что в строй после травм вернулись Джексон, Мадуэке и Палмер. Присутствие этих футболистов на поле сразу делает «Челси» уверенным фаворитом на победу.
Наш прогноз на игру: победа «Челси» и тотал больше 2,5 за 2,03. У игроков «Тоттенхэма» трясутся коленки от одного вида трибун «Стэмфорд Бридж», где у них никогда ничего не получается, но и в целом «Челси» при всей нестабильности дома обычно побеждает. В последнее время «синие» стали меньше забивать, но возвращение в строй лидеров это изменит, да и забить «Тоттенхэму» сейчас, пожалуй, проще, чем любой другой команде АПЛ. Главный риск — число голов. Памятные 4:3 в первом круге стоят особняком. Чаще всего «Челси» побеждает «Тоттенхэм» со счетом 2:0, а в марте обе команды стали забивать меньше, чем раньше. Но букмекеры что-то знают, раз дают «обе забьют — да» с коэффициентом 1,51.
Статистические тренды в играх «Челси» и «Тоттенхэма»
|«Челси»
|«Тоттенхэм»
|Выиграл у «Тоттенхэма» больше матчей (36) и забил больше мячей (120), чем любому другому сопернику в АПЛ.
|При Постекоглу проиграл все три матча с "Челси".
|Выиграл четыре последние домашние встречи в АПЛ.
|Пропускал в каждом из 6 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Комментатор Александр Елагин сделал такой прогноз для проекта «Ставка ТВ»: «На “Стэмфорд Бридж” “Челси” проиграл в нынешнем сезоне АПЛ всего дважды: в 1-м туре “Манчестер-Сити” 18 августа 0:2 и в 18-м “Фулхэму” 26 декабря 1:2. После этой неудачи “Челси” не знает поражений в 5 домашних матчах подряд (1 ничья и 4 победы). “Челси” для “Тоттенхэма” всегда считался крайне неудобным соперником, особенно на “Стэмфорд Бридж”. Ставим на победу “Челси” при том, что обе команды забьют».
Ставки на матч «Челси» — «Тоттенхэм» 3 апреля 2025 года
Победа «Челси» и тотал больше 2,5 за 2,03.
Победа «Челси» и обе забьют за 2,60.