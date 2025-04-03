Прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм» 3 апреля 2025 года: «Стэмфорд Бридж» проклят для «шпор»

Наш прогноз на игру: победа «Челси» и тотал больше 2,5 за 2,03. У игроков «Тоттенхэма» трясутся коленки от одного вида трибун «Стэмфорд Бридж», где у них никогда ничего не получается, но и в целом «Челси» при всей нестабильности дома обычно побеждает. В последнее время «синие» стали меньше забивать, но возвращение в строй лидеров это изменит, да и забить «Тоттенхэму» сейчас, пожалуй, проще, чем любой другой команде АПЛ. Главный риск — число голов. Памятные 4:3 в первом круге стоят особняком. Чаще всего «Челси» побеждает «Тоттенхэм» со счетом 2:0, а в марте обе команды стали забивать меньше, чем раньше. Но букмекеры что-то знают, раз дают «обе забьют — да» с коэффициентом 1,51.