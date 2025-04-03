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Прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм» 3 апреля 2025 года: «Стэмфорд Бридж» проклят для «шпор»

В четверг, 3 апреля, в 30-м туре АПЛ встречаются лондонские клубы «Челси» и «Тоттенхэм».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Челси» неровно проводит сезон, хотя по сравнению с предшественниками работу Марески, который как-то справляется с выбором из нескольких десятков футболистов на контрактах, можно оценить в целом положительно. Особенно, если «синим» удастся попасть в Лигу чемпионов и выиграть Лигу конференций, где они являются явными фаворитами турнира. С путевкой в Лигу чемпионов, возможно, окажется не так сложно, ведь в этом сезоне ее может получить даже пятая команда АПЛ. А «Челси» мы видим на шестой строке таблицы.

Концовка обещает быть жаркой, команда Марески в этом туре может снова обойти «Ман Сити» с «Ньюкаслом» и стать четвертой, но очень опасны преследователи: «Астон Вилла» и «Брайтон». И тем, и другим «Челси» проиграл в феврале, а в туре перед паузой на сборные — еще «Арсеналу», так что потенциально успешный сезон под угрозой. Но матчи с середняками «Челси» обычно удаются лучше, а «Тоттенхэм» на сегодня — как раз такой середняк.

У «шпор» почти все плохо. Из традиционных топ-клубов Англии «Тоттенхэм» идет ниже всех — на 14-м месте. Хорошо еще, претенденты на вылет отстали. «Почти», потому что горемычная команда Постекоглу вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Айнтрахтом», но в этом турнире уровень конкуренции повыше, чем в Лиге конференций.

В последнем мартовском туре перед паузой на сборные «Тоттенхэм» проиграл «Фулхэму», а особенно «шпор» должна угнетать чудовищная статистика выступлений на «Стэмфорд Бридж». Дело в том, что несмотря на близкий калибр клубов на домашнем стадионе «Челси» «Тоттенхэм» победил лишь один раз за последние 35 лет. Дело было 7 лет назад. Да и вообще у «Тоттенхэма» в этом дерби лишь одна победа за 10 последних встреч, в апреле 2023-го, и 8 поражений. Матч первого круга «Тоттенхэм» проиграл дома в своем неповторимом стиле — со счетом 3:4.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Тоттенхэм»

Фаворит в дерби понятен. Коэффициент на ожидаемую победу «Челси» составляет 1,69, а вероятность ничьей и выигрыша «Тоттенхэма» оценивается одинаково — 4,50. В игре ожидается много голов. Тотал больше 2,5 предложен всего за 1,45, а меньше — за 2,75. Также букмекеры полагают, что мяч побывает в воротах обеих команд. Ставка «обе забьют — да» оценивается коэффициентом 1,51, «обе забьют — нет» — 2,53.

Прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм»

Поначалу работа бывшего тренера сборной Австралии с «Тоттенхэмом» вызывала немало комплиментов. Многим нравился смелый подход с огромным перекосом в пользу атаки и безумно высокой линией обороны. Это иногда приводило к прекрасным матчам и результатам, но в длинной перспективе обернулось кошмаром и немыслимым для клуба такого статуса с таким подбором игроков числом поражений. Конечно, сказались травмы, сейчас очень не хватает того же Кулусевски, но терпение болельщиков и руководства клуба должно быть на исходе. Даже удивительно, что глава «Тоттенхэма» Леви до сих пор ждет, это совсем на него не похоже.

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 30, 3.04.2025, 22:00
Челси
-
Тоттенхэм Хотспур
-

Всех позабавил анекдот (кажется, это реальная история), как «Челси» в рамках подготовки к этой встрече умудрился проиграть собственной молодежной команде, что привело Мареску в ярость, но что было на базе, остается на базе — такой казус может наоборот встряхнуть игроков. Гораздо важнее, что в строй после травм вернулись Джексон, Мадуэке и Палмер. Присутствие этих футболистов на поле сразу делает «Челси» уверенным фаворитом на победу.

Наш прогноз на игру: победа «Челси» и тотал больше 2,5 за 2,03. У игроков «Тоттенхэма» трясутся коленки от одного вида трибун «Стэмфорд Бридж», где у них никогда ничего не получается, но и в целом «Челси» при всей нестабильности дома обычно побеждает. В последнее время «синие» стали меньше забивать, но возвращение в строй лидеров это изменит, да и забить «Тоттенхэму» сейчас, пожалуй, проще, чем любой другой команде АПЛ. Главный риск — число голов. Памятные 4:3 в первом круге стоят особняком. Чаще всего «Челси» побеждает «Тоттенхэм» со счетом 2:0, а в марте обе команды стали забивать меньше, чем раньше. Но букмекеры что-то знают, раз дают «обе забьют — да» с коэффициентом 1,51.

Статистические тренды в играх «Челси» и «Тоттенхэма»

«Челси»«Тоттенхэм»
Выиграл у «Тоттенхэма» больше матчей (36) и забил больше мячей (120), чем любому другому сопернику в АПЛ.При Постекоглу проиграл все три матча с "Челси".
Выиграл четыре последние домашние встречи в АПЛ.Пропускал в каждом из 6 последних матчей.

Мнение эксперта: шансы на победу

Комментатор Александр Елагин сделал такой прогноз для проекта «Ставка ТВ»: «На “Стэмфорд Бридж” “Челси” проиграл в нынешнем сезоне АПЛ всего дважды: в 1-м туре “Манчестер-Сити” 18 августа 0:2 и в 18-м “Фулхэму” 26 декабря 1:2. После этой неудачи “Челси” не знает поражений в 5 домашних матчах подряд (1 ничья и 4 победы). “Челси” для “Тоттенхэма” всегда считался крайне неудобным соперником, особенно на “Стэмфорд Бридж”. Ставим на победу “Челси” при том, что обе команды забьют».

Ставки на матч «Челси» — «Тоттенхэм» 3 апреля 2025 года

Победа «Челси» и тотал больше 2,5 за 2,03.

Победа «Челси» и обе забьют за 2,60.