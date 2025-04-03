​Прогноз на матч «Лейкерс» — «Голден Стэйт» 4 апреля 2025 года: Леброн и Дончич обыграют Карри

Это будет четвертое очное противостояние команд в нынешнем сезоне, первые три остались за «Лейкерс». У «Голден Стэйт» есть шанс взять матч за счет более высокой скорости и эффективной игры с периметра. «Уорриорс» выиграли три матча подряд перед поездкой в Лос-Анджелес. У «Лейкерс» в активе недавние победы над «Мемфисом» и «Хьюстоном». С такой жесткой игрой в защите они могут выиграть и четвертый матч у «Голден Стэйт».