​Прогноз на матч «Лейкерс» — «Голден Стэйт» 4 апреля 2025 года: Леброн и Дончич обыграют Карри

Противостояние «Лейкерс» и «Голден Стэйт» — это не просто игра, а настоящая афиша НБА с участием Джеймса, Дончича и Карри. Обе команды ведут борьбу за прямой выход в плей-офф: «озерники» занимают 3-ю строчку на Западе, «воины» — 5-ю. Каждая победа на вес золота, особенно в условиях плотной конкуренции и скорого завершения регулярного чемпионата.
Коэффициенты букмекеров на матч «Лейкерс» — «Голден Стэйт»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Лос-Анджелесу» в домашнем матче: на победу «Лейкерс» предлагают коэффициент 1,82, на успех «Уорриорс» — 2,00. Тотал больше 225,5 очков стоит 1,60 — игра ожидается результативной.
Прогноз на матч «Лейкерс» — «Голден Стэйт»
«Лейкерс» остаются самой медленной командой НБА по темпу игры. Даже приход Дончича не изменил философию клуба — напротив, для словенца подобный стиль вполне комфортен. В результате обмена «Лейкерс» получили игрока, идеально вписавшегося в их стратегию, а «Даллас» — нестабильного, но по-прежнему грозного Дэвиса. «Лос-Анджелес» неожиданно прибавил в обороне: команда теперь пропускает в среднем 112,2 очка против 116 в начале сезона.
При этом «Лейкерс» почти не делают акцент на трехочковые броски — редкость в современной НБА. Говорить о чемпионских перспективах пока рано: проект находится в стадии формирования, и скорее всего, полноценная заявка на титул будет подана уже в следующем сезоне.
Тем временем «Голден Стэйт» по-прежнему полагается на Карри. Несмотря на спад по меркам звезды его калибра, Стеф остается основной ударной силой — 24 очка и 6 передач в среднем за игру. Приход Батлера требует адаптации к более быстрому баскетболу, но эффект от его участия очевиден.
Это будет четвертое очное противостояние команд в нынешнем сезоне, первые три остались за «Лейкерс». У «Голден Стэйт» есть шанс взять матч за счет более высокой скорости и эффективной игры с периметра. «Уорриорс» выиграли три матча подряд перед поездкой в Лос-Анджелес. У «Лейкерс» в активе недавние победы над «Мемфисом» и «Хьюстоном». С такой жесткой игрой в защите они могут выиграть и четвертый матч у «Голден Стэйт».
Наш прогноз: победа «Лейкерс» — 1,82 и тотал больше 228,5 — 1,78.
Статистические тренды в играх «Лейкерс» и «Голден Стэйт»
|«Лейкерс»
|«Голден Стэйт»
|В 3 из 4 последних матчах проходил тотал больше 234,5.
|Победили в 3 матчах подряд.
|Победили «Голден Стэйт» в 3 из 3 матчей этого сезо
|Средняя результативность в последних 5 матчах — 118,8.
Ставки на матч «Лейкерс» — «Голден Стэйт» 4 апреля 2025 года
Победа «Лейкерс» — 1,82.
Тотал больше 228,5 — 1,78.