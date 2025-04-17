Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» 17 апреля 2025 года: «красные дьяволы» пройдут дальше

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов ставит на голы: «Лион» сейчас играет в такой рискованный футбол, что даже меня удивляет. Удивляет тем, что во Франции раньше такое редко практиковалось. Сейчас «Лион» не тот, когда я еще с ним играл, тогда была команда мирового уровня. Поставлю на «тотал больше 3». Здесь все легко формулируется: кто больше забьет — тот пройдет дальше. Не дежурные слова. Моментов будет много и у «МЮ», и у «Лиона».