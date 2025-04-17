Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» 17 апреля 2025 года: «красные дьяволы» пройдут дальше

Ко второму матчу команды подходят более спокойно. Конфликт вратаря «Юнайтед» Онаны и полузащитника «Лиона» Матича сошел на нет после ничьей в первой встрече. Вторая игра станет определяющей, а клубы подходят к ней без преимущества в голах.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион»
Букмекеры ожидают успеха хозяев в следующем матче: коэффициент на победу «Юнайтед» в основное время составляет 1,75, на «Лион» — 4,50. Ничья оценивается в 4,10. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,60.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион»
«Юнайтед» выглядел лучше в первой встрече, но не смог увезти победу из Франции. Во многом это произошло из-за вратаря Онаны. У камерунца накануне игры ограбили жену, а сам голкипер вступил в перепалку с полузащитником «Лиона» Матичем. Лишние эмоции помешали голкиперу сыграть уверенно — две ошибки стали результативными и не позволили команде победить. В чемпионате тренер дал отдохнуть своему первому номеру с «Ньюкаслом» (1:4). На ответный матч с «Лионом» вновь выйдет камерунец.
Игроки «Манчестера» не отрицают, что Лига Европы для них — последний шанс спасти сезон. 14-е место в АПЛ и вылет из национальных кубков на ранних стадиях оставляют смазанное впечатление и о работе нового тренера Аморима. Казалось, что он нащупал победный рисунок игры, но две ничьи и два поражения в последних четырех встречах давят на него и команду.
Домашние матчи — все еще сильная сторона нынешнего «Юнайтед», а «Лион» для них вполне проходимый соперник, но необходимо избежать индивидуальных ошибок. Англичане опасны на стандартах, а быстрые контратаки помогут сдерживать натиск оппонентов. Помешать могут только травмы, которых у команды достаточно много, но тренер уже должен был привыкнуть к таким условиям.
«Лион» же выделяется атакующим стилем игры, который может доставить проблем даже плотной обороне — уже 13 матчей подряд французы забивают не меньше двух мячей. Именно от них должна идти инициатива в предстоящей встрече, так как перетерпеть нынешний «Манчестер» вряд ли удастся. Без голов «Лион» с «Олд Траффорд» не уедет, но пройти дальше будет невероятно сложно.
Наш прогноз: победа «Юнайтед» — за 1,75. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на то, что обе команды забьют и «Манчестер» победит — за 3,10.
Статистические тренды в играх «Манчестер Юнайтед» и «Лиона»
|«Манчестер Юнайтед»
|«Лион»
|1 победа в 5 последних матчах.
|Забивает минимум два мяча в 13 матчах подряд.
|Лишь раз проиграли в 6 последних домашних встречах.
|1 поражение в 9 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов ставит на голы: «Лион» сейчас играет в такой рискованный футбол, что даже меня удивляет. Удивляет тем, что во Франции раньше такое редко практиковалось. Сейчас «Лион» не тот, когда я еще с ним играл, тогда была команда мирового уровня. Поставлю на «тотал больше 3». Здесь все легко формулируется: кто больше забьет — тот пройдет дальше. Не дежурные слова. Моментов будет много и у «МЮ», и у «Лиона».
Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» 17 апреля 2025 года
Победа «Манчестер Юнайтед» — 1,75.
Обе команды забьют и «Манчестер Юнайтед» победит — 3,10.