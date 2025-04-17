Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев» 17 апреля 2025 года: Жамнов нашел способ выигрывать

«Спартак» ведет 2−1 в серии с «Салаватом Юлаевым». Что их ждет в еще одной встрече в Москве — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

«Салават Юлаев» продолжает валиться в гостевых матчах — еще ни разу не выиграли на выезде в этом плей-офф. Следующий матч со «Спартаком» снова пройдет в Москве. Поражение в нем может поставить уфимцев на грань вылета.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Салават Юлаев»

С фаворитом в предстоящей игре букмекеры не определились: коэффициент на итоговую победу «Спартака» составляет 1,87, на «Салават Юлаев» — 1,93. В результативности встречи тоже есть сомнения: тотал больше 5,5 стоит 1,85, меньше — 1,95.

Прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев»

Кажется, «Спартак» разгадал загадку, как обыгрывать этот «Салават Юлаев». Москвичи в этом сезоне проиграли уфимцам первые три матча с общим счетом 14:4. Однако последние две игры остались за столичной командой. Возвращение во второй матч за 0,2 секунды до конца было слегка нелогичным, но дало необходимый импульс и уверенность хоккеистам.

Последняя игра была уже совсем другой: «Спартак» вел игру и уверенно уходил вперед. Не дрогнула команда даже, когда «юлаевцы» забили два гола и приблизились в счете. Особенно удивил в исполнении красно-белых третий период, в котором Жамнов, наконец, показал, что оборона его клуба может работать исправно.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
1/4 финала, 17.04.2025, 19:30
Спартак
-
Салават Юлаев
-

«Салават Юлаев», кажется, потерял себя в этом противостоянии. Тренер Козлов отошел от наработок, по которым команда выступала в сезоне, и решил посоревноваться с московским коллективом в открытом хоккее. Однако такая задумка пока не работает — «Спартак» чувствует себя в такой игре более уверенно.

Тяжело башкирской команде еще и из-за формы лидеров. Клуб делает ставку на легионеров, которые приносят результат. Однако в решающий момент не пошло у главного бомбардира команды Ливо. Нападающий сам чувствует это и нервничает. В первых играх помогала бороться фантастическая форма Яна и Ремпала, но и они, кажется, медленно затухают.

Наш прогноз: итоговая победа «Спартака» — за 1,87. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на тотал меньше 5 — 2,35. Командам пора переходить к кубковому хоккею, тем более игра будет ключевой для серии.

Статистические тренды в играх «Спартака» и «Салавата Юлаева»

«Спартак»
«Салават Юлаев»
6 домашних побед подряд.
4 поражения подряд в играх на выезде.
В 4 из 5 последних матчей проходил тотал больше 5,5.
Забивает во втором периоде в 4 из 5 последних матчей.

Мнение эксперта: шансы на победу.

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Владимир Плющев не ждет сегодня много голов: «С учетом того, сколь плотный хоккей предлагают друг другу соперники, впервые в этом противостоянии тотал будет меньше 5 шайб. И советовал бы все-таки ставить на победу гостей. Они постараются превзойти москвичей как минимум в старании, ведь возвращаться в Уфу, проигрывая серию 1−3, будет близко к катастрофе».

Ставки на матч «Спартак» — «Салават Юлаев» 17 апреля 2025 года

Итоговая победа «Спартака» — 1,87.

Тотал меньше 5 — 2,35.