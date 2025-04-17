Прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев» 17 апреля 2025 года: Жамнов нашел способ выигрывать

«Салават Юлаев» продолжает валиться в гостевых матчах — еще ни разу не выиграли на выезде в этом плей-офф. Следующий матч со «Спартаком» снова пройдет в Москве. Поражение в нем может поставить уфимцев на грань вылета.
Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Салават Юлаев»
С фаворитом в предстоящей игре букмекеры не определились: коэффициент на итоговую победу «Спартака» составляет 1,87, на «Салават Юлаев» — 1,93. В результативности встречи тоже есть сомнения: тотал больше 5,5 стоит 1,85, меньше — 1,95.
Прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев»
Кажется, «Спартак» разгадал загадку, как обыгрывать этот «Салават Юлаев». Москвичи в этом сезоне проиграли уфимцам первые три матча с общим счетом 14:4. Однако последние две игры остались за столичной командой. Возвращение во второй матч за 0,2 секунды до конца было слегка нелогичным, но дало необходимый импульс и уверенность хоккеистам.
Последняя игра была уже совсем другой: «Спартак» вел игру и уверенно уходил вперед. Не дрогнула команда даже, когда «юлаевцы» забили два гола и приблизились в счете. Особенно удивил в исполнении красно-белых третий период, в котором Жамнов, наконец, показал, что оборона его клуба может работать исправно.
«Салават Юлаев», кажется, потерял себя в этом противостоянии. Тренер Козлов отошел от наработок, по которым команда выступала в сезоне, и решил посоревноваться с московским коллективом в открытом хоккее. Однако такая задумка пока не работает — «Спартак» чувствует себя в такой игре более уверенно.
Тяжело башкирской команде еще и из-за формы лидеров. Клуб делает ставку на легионеров, которые приносят результат. Однако в решающий момент не пошло у главного бомбардира команды Ливо. Нападающий сам чувствует это и нервничает. В первых играх помогала бороться фантастическая форма Яна и Ремпала, но и они, кажется, медленно затухают.
Наш прогноз: итоговая победа «Спартака» — за 1,87. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на тотал меньше 5 — 2,35. Командам пора переходить к кубковому хоккею, тем более игра будет ключевой для серии.
Статистические тренды в играх «Спартака» и «Салавата Юлаева»
|«Спартак»
|«Салават Юлаев»
|6 домашних побед подряд.
|4 поражения подряд в играх на выезде.
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал больше 5,5.
|Забивает во втором периоде в 4 из 5 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу.
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Владимир Плющев не ждет сегодня много голов: «С учетом того, сколь плотный хоккей предлагают друг другу соперники, впервые в этом противостоянии тотал будет меньше 5 шайб. И советовал бы все-таки ставить на победу гостей. Они постараются превзойти москвичей как минимум в старании, ведь возвращаться в Уфу, проигрывая серию 1−3, будет близко к катастрофе».
Ставки на матч «Спартак» — «Салават Юлаев» 17 апреля 2025 года
Итоговая победа «Спартака» — 1,87.
Тотал меньше 5 — 2,35.