Прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев» 17 апреля 2025 года: Жамнов нашел способ выигрывать

Последняя игра была уже совсем другой: «Спартак» вел игру и уверенно уходил вперед. Не дрогнула команда даже, когда «юлаевцы» забили два гола и приблизились в счете. Особенно удивил в исполнении красно-белых третий период, в котором Жамнов, наконец, показал, что оборона его клуба может работать исправно.