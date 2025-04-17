Прогноз на матч Давидович-Фокина — Рублев 17 апреля 2025 года: ждем тай-брейк

Наш прогноз: Давидович-Фокина отлично умеет играть на слабостях соперника. Так что ожидаем очевидной тактики от испанца — постоянного давления на бэкхенд Рублева. Тем более с Вавринкой испанец эту схему уже идеально протестировал. Но все же Андрей ни разу не проигрывал Алехандро. Притом побеждал обычно именно на грунте. Конечно, Рублев и «стабильность» — понятия противоположные, и в матче наверняка будет много невынужденных ошибок и брейков. Что вполне может привести к тай-брейку и сложной победе Рублева.