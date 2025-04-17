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Прогноз на матч Давидович-Фокина — Рублев 17 апреля 2025 года: ждем тай-брейк

Рублев хочет пройти в четвертьфинал в Барселоне. Как сложится матч с Давидович-Фокиной — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На кортах Барселоны проходит турнир категории «Мастерс». Сегодня во втором круге россиянин Андрей Рублев сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Что ждать от предстоящего поединка на грунте?

Коэффициенты букмекеров на матч Давидович-Фокина — Рублев

Фаворита в матче нет, по мнению букмекеров. Формально это Андрей, но коэффициенты почти равны. Победа Рублева идет за 1,80, успех Давидович-Фокины — 1,98. Тотал больше 22,5 оценивается в 1,88.

Прогноз на матч Давидович-Фокина — Рублев

Рублев нашел себе нового тренера, но пока не нашел новую игру. Культовый Марат Сафин начал сотрудничество с Андреем, но на данном этапе особых плодов нет. В Монте-Карло Рублев отлетел уже во втором круге, притом Артур Фис переиграл нашего теннисиста без вариантов. Проблемы Андрея все те же: кошмарная игра на второй подаче, нестабильный бэкхенд и, конечно, нестабильная психика.

Хотя первый тур в Барселоне Рублев прошел уверенно. Но голландца Йеспера Де Йонга игрок уровня Андрея и должен был закрывать без валидола. 6:1, 6:3 — россиянин и выиграл, и сил потратил минимум. Впрочем, и Давидович-Фокина почти не заметил своего соперника по первому кругу. Замучив Стэна Вавринку игрой под бэкхенд, испанец добился эффектной победы — 6:4, 6:1.

Наш прогноз: Давидович-Фокина отлично умеет играть на слабостях соперника. Так что ожидаем очевидной тактики от испанца — постоянного давления на бэкхенд Рублева. Тем более с Вавринкой испанец эту схему уже идеально протестировал. Но все же Андрей ни разу не проигрывал Алехандро. Притом побеждал обычно именно на грунте. Конечно, Рублев и «стабильность» — понятия противоположные, и в матче наверняка будет много невынужденных ошибок и брейков. Что вполне может привести к тай-брейку и сложной победе Рублева.

Статистические тренды в играх Давидович-Фокины и Рублева

Рублев
Давидович-Фокина
Не выигрывает хотя бы 2 матча подряд на «Мастерсах» с августа 2024 года.
С Вавринкой допустил больше двойных ошибок (4), чем сделал эйсов (3).
Ведет 5:0 в личных встречах с Давидович-Фокиной.
5 раз брал мощную подачу Вавринки. И это за довольно скоротечный матч.

Ставки на матч Давидович-Фокина — Рублев 17 апреля 2025 года

В матче будет тай-брейк за 2,50.

Победа Рублева за 1,80.