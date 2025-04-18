Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Трактор» 18 апреля 2025 года: в Беларуси у челябинцев нет шансов

Минчане не проиграли в этом плей-офф еще ни одного домашнего матча. После двух обидных поражений на выезде «Динамо» уверенно выиграло в Беларуси со счетом 8:0. Однако нынешний розыгрыш Кубка Гагарина жесток с командами, которые устраивают разгромы. Тренеру «зубров» Квартальному предстоит тяжелая работа перед следующей игрой.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Минск — «Трактор»
Букмекеры небольшое предпочтение перед новым матчем отдают хозяевам: коэффициент на итоговую победу «Динамо» составляет 1,75, на «Трактор» — 2,10. Насколько результативной будет встреча, неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,85, меньше — 1,95.
Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Трактор»
«Трактор» удивительным образом не делает никакой работы над ошибками. Сколько бы челябинцы ни проваливали старт встреч против «Адмирала», они продолжают это делать с Минском. Но делать ставку на камбэки каждый раз не получится — в какой-то степени это случайность. Вот и в прошлый раз вернуться в игру не удалось: минчане были готовы к давлению «Трактора» и только сильнее добивали раскрывшегося соперника.
Тактика тренера Гру начинает работать только, когда соперник прижимается к воротам. В этот момент защитники могут спокойно подключаться к атакам, а хаос в обороне не приводит к голам. Если оппоненты продолжают играть агрессивно весь матч, игра превращается в избиение. Удивительно и большое количество индивидуальных ошибок от челябинцев при довольно высоком уровне исполнителей. Кажется, что все в игре нынешнего «Трактора» заточено на риск и тотальную атаку.
А «Динамо», наконец, научилось с этим справляться. Квартальнов решил не отпускать педаль газа, пока не добьется уверенного преимущества. Много сделал для победы и голкипер Демченко, который отразил 33 из 33 бросков. Результат «зубров» сильно зависит от его уровня игры, а на домашней арене класс все же удалось продемонстрировать. Насколько Василия хватит непонятно, для него противостояние с родным «Трактором» пока дается тяжело, поэтому провала можно ждать в любой момент.
Правда, еще хуже дела с вратарем у «Трактора». Фукале совсем перестал ловить. Тренер уже готов был бы сделать ставку на бэкапа Мыльникова, но тот получил серьезную травму в серии с «Адмиралом» и надолго выбыл. Теперь челябинцы могут рассчитывать только на нестабильного канадца, который убеждает все меньше.
Следующий матч будет ключевым в серии. Победа «Трактора» сделает их проход почти неизбежным, а успех «Динамо» подарит им надежду на перелом в противостоянии. Для обеих команд игра будет сложной — настроиться после 8:0 сложно с обеих сторон. Однако ошибки первых двух матчей не должны позволять минчанам расслабиться.
Наш прогноз: итоговая победа «Динамо» Минска — за 1,75. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на тотал меньше 5 — за 2,35. Все-таки «Трактор» должен включиться после разгрома, а «Динамо» получит неизбежный спад в результативности после восьми заброшенных шайб.
Статистические тренды в играх «Динамо» Минск и «Трактора»
|«Динамо» Минск
|«Трактор»
|В 5 последних матчах проходил тотал больше 5,5.
|5 побед в 6 последних встречах.
|4 победы подряд в домашних встречах.
|9 матчей подряд не может выиграть первый период.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Андрей Юртаев ждет много голов: «Очень любопытная серия, потому что “Трактор” может отыгрываться со счета 0:3 и побеждать. Непонятно, как против такого “Трактора” выживать. Но все время так продолжаться не может, и мы такие камбэки перестанем видеть дальше. Тем не менее думаю, что в каждом матче серии игра будет складываться результативно. Вратари пока не впечатляют. Как бы ни сложилась игра, это будет результативный матч — ставлю на тотал больше 5,5».
Ставки на матч «Динамо» Минск — «Трактор» 18 апреля 2025 года
Итоговая победа «Динамо» Минск — 1,75.
Тотал меньше 5 — 2,35.