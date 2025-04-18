Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Трактор» 18 апреля 2025 года: в Беларуси у челябинцев нет шансов

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Андрей Юртаев ждет много голов: «Очень любопытная серия, потому что “Трактор” может отыгрываться со счета 0:3 и побеждать. Непонятно, как против такого “Трактора” выживать. Но все время так продолжаться не может, и мы такие камбэки перестанем видеть дальше. Тем не менее думаю, что в каждом матче серии игра будет складываться результативно. Вратари пока не впечатляют. Как бы ни сложилась игра, это будет результативный матч — ставлю на тотал больше 5,5».