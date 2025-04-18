Гран-при Саудовской Аравии 20 апреля 2025 года: во сколько начало, кто участвует

В этот уик-энд, с 18 по 20 апреля, состоится Гран-при Саудовской Аравии. Предыдущие гонки прошли в полном доминировании команды «Макларен». Скорее всего, это продлится до летнего перерыва. По оценкам экспертов, конкуренцию могут составить только Леклер из «Феррари» и Расселл из «Мерседеса». Возможно, еще Ферстаппен навяжет борьбу, но при условии, что в «Ред Булл» решат проблемы с машиной.