Гран-при Саудовской Аравии 20 апреля 2025 года: во сколько начало, кто участвует

В этот уик-энд, с 18 по 20 апреля, состоится Гран-при Саудовской Аравии. Предыдущие гонки прошли в полном доминировании команды «Макларен». Скорее всего, это продлится до летнего перерыва. По оценкам экспертов, конкуренцию могут составить только Леклер из «Феррари» и Расселл из «Мерседеса». Возможно, еще Ферстаппен навяжет борьбу, но при условии, что в «Ред Булл» решат проблемы с машиной.
По словам пилота «Феррари» Хэмилтона, он наконец понял, как управлять машиной. Основная проблема — это квалификация, и с этой гонки Льюис постарается занимать места на стартовой решетке выше.
Перед Гран-при Саудовской Аравии лидируют в чемпионате:
- Ландо Норрис («Макларен») — 77 очков (1 победа)
- Оскар Пиастри («Макларен») — 74 очка (2 победы)
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 69 очков (1 победа)
- Джордж Рассел («Мерседес») — 63 очка
- Шарль Леклер («Феррари») — 32 очка.
В Кубке конструкторов пятерка лидеров выглядит так:
- «Макларен» — 151 очков (3 победы, 3 поула)
- «Мерседес» — 93 очков
- «Ред Булл» — 71 очков (1 победа, 1 поул)
- «Феррари» — 57 очков
- «Хаас» — 20 очков.
Температура воздуха на протяжении всего гоночного уик-энда будет в районе +34 °C. Ближе к вечеру, когда и будут происходить основные события, температура будет опускаться до +27 °C, вероятность дождя — нулевая.
Расписание гоночного уик-энда:
Пятница, 18 апреля
16:30 — Первая сессия свободных заездов.
20:00 — Вторая сессия свободных заездов.
Суббота, 19 апреля
16:30 — Третья сессия свободных заездов.
20:00 — Квалификация.
Когда и во сколько начало гонки
Старт гонки состоится в 20:00 по московскому времени, в воскресенье, 20 апреля.
Где проходит гонка
Гонка пройдет на трассе Джидда, 50 кругов по 6174 м (308,450 км).