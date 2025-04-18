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Гран-при Саудовской Аравии 20 апреля 2025 года: во сколько начало, кто участвует

Гран-при Саудовской Аравии — пятый этап «Формулы-1» в 2025 году.

Кирилл Русинович
Автор Спорт Mail
Источник: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

В этот уик-энд, с 18 по 20 апреля, состоится Гран-при Саудовской Аравии. Предыдущие гонки прошли в полном доминировании команды «Макларен». Скорее всего, это продлится до летнего перерыва. По оценкам экспертов, конкуренцию могут составить только Леклер из «Феррари» и Расселл из «Мерседеса». Возможно, еще Ферстаппен навяжет борьбу, но при условии, что в «Ред Булл» решат проблемы с машиной.

По словам пилота «Феррари» Хэмилтона, он наконец понял, как управлять машиной. Основная проблема — это квалификация, и с этой гонки Льюис постарается занимать места на стартовой решетке выше.

Перед Гран-при Саудовской Аравии лидируют в чемпионате:

  • Ландо Норрис («Макларен») — 77 очков (1 победа)
  • Оскар Пиастри («Макларен») — 74 очка (2 победы)
  • Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 69 очков (1 победа)
  • Джордж Рассел («Мерседес») — 63 очка
  • Шарль Леклер («Феррари») — 32 очка.

В Кубке конструкторов пятерка лидеров выглядит так:

  • «Макларен» — 151 очков (3 победы, 3 поула)
  • «Мерседес» — 93 очков
  • «Ред Булл» — 71 очков (1 победа, 1 поул)
  • «Феррари» — 57 очков
  • «Хаас» — 20 очков.

Температура воздуха на протяжении всего гоночного уик-энда будет в районе +34 °C. Ближе к вечеру, когда и будут происходить основные события, температура будет опускаться до +27 °C, вероятность дождя — нулевая.

Расписание гоночного уик-энда:

Пятница, 18 апреля

16:30 — Первая сессия свободных заездов.

20:00 — Вторая сессия свободных заездов.

Суббота, 19 апреля

16:30 — Третья сессия свободных заездов.

20:00 — Квалификация.

Когда и во сколько начало гонки

Старт гонки состоится в 20:00 по московскому времени, в воскресенье, 20 апреля.

Где проходит гонка

Гонка пройдет на трассе Джидда, 50 кругов по 6174 м (308,450 км).