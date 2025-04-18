Матч «Барселона» — «Сельта» 19 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Каталонцы продолжают претендовать сразу на три трофея в сезоне, несмотря на недавнюю осечку в Лиге чемпионов. В ответной встрече с дортмундской «Боруссией» команда Флика уступила (1:3), но благодаря победе в первом матче (4:0) прошла в полуфинал. В чемпионате Испании «Барселона» сохраняет лидерство и отрыв в 4 очка от «Реала». Интересно, что в первом круге «Сельта» преподнесла сюрприз, сыграв с «Барсой» вничью (2:2).
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будут в прямом эфире показывать «Матч! Футбол 2» и «Кинопоиск».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 19 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Барселона»
Вратарь: Шченсны.
Защитники: Кунде, Мартинес, Кубарси, Мартин.
Полузащитники: Фермин, де Йонг, Педри.
Нападающие: Ямаль, Левандовски, Рафинья.
В списке травмированных: Бальде, Берналь, тер Стеген и Касадо.
«Сельта»
Вратарь: Гуаита.
Защитники: Родригес, Жаилсон, Лаго.
Полузащитники: Каррейра, Бельтран, Мориба, Мингеса.
Нападающие: Аспас, Дуран, А. Гонсалес.
Матч пропустят из-за травм Уго-Альварес и Старфельт.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне. Главным арбитром назначен Марио Мелеро Лопес.