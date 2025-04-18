Матч «Барселона» — «Сельта» 19 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Каталонцы продолжают претендовать сразу на три трофея в сезоне, несмотря на недавнюю осечку в Лиге чемпионов. В ответной встрече с дортмундской «Боруссией» команда Флика уступила (1:3), но благодаря победе в первом матче (4:0) прошла в полуфинал. В чемпионате Испании «Барселона» сохраняет лидерство и отрыв в 4 очка от «Реала». Интересно, что в первом круге «Сельта» преподнесла сюрприз, сыграв с «Барсой» вничью (2:2).