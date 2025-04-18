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Матч «Барселона» — «Сельта» 19 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Барселона» примет «Сельту» в 32-м туре Ла Лиги.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Каталонцы продолжают претендовать сразу на три трофея в сезоне, несмотря на недавнюю осечку в Лиге чемпионов. В ответной встрече с дортмундской «Боруссией» команда Флика уступила (1:3), но благодаря победе в первом матче (4:0) прошла в полуфинал. В чемпионате Испании «Барселона» сохраняет лидерство и отрыв в 4 очка от «Реала». Интересно, что в первом круге «Сельта» преподнесла сюрприз, сыграв с «Барсой» вничью (2:2).

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будут в прямом эфире показывать «Матч! Футбол 2» и «Кинопоиск».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 19 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Барселона»

Вратарь: Шченсны.

Защитники: Кунде, Мартинес, Кубарси, Мартин.

Полузащитники: Фермин, де Йонг, Педри.

Нападающие: Ямаль, Левандовски, Рафинья.

В списке травмированных: Бальде, Берналь, тер Стеген и Касадо.

«Сельта»

Вратарь: Гуаита.

Защитники: Родригес, Жаилсон, Лаго.

Полузащитники: Каррейра, Бельтран, Мориба, Мингеса.

Нападающие: Аспас, Дуран, А. Гонсалес.

Матч пропустят из-за травм Уго-Альварес и Старфельт.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне. Главным арбитром назначен Марио Мелеро Лопес.