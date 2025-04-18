Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч «Краснодар» — «Ахмат» 19 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В 25-м туре РПЛ «Краснодар» встретится дома с «Ахматом».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

После болезненного разгрома от «Зенита» (1:4) «Краснодару» необходимо моментально прийти в себя и вернуться на победный путь. Несмотря на поражение, «быки» продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ, но преследователи подобрались вплотную, и теперь каждый матч на вес золота. «Ахмат» — неудобный соперник, который в этом сезоне уже преподнес «быкам» урок, выбив их из Кубка России. Команда из Грозного знает, как навязывать борьбу лидерам, и недооценка здесь может дорого обойтись «Краснодару».

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу в прямом эфире покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 19 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Краснодар»

Вратарь: Агкацев.

Защитники: Петров, Кайо, Диего Коста, Гонсалес.

Полузащитники: Кривцов, Ленини, Сперцян.

Нападающие: Батчи, Кордоба, Са.

Матч пропустят: Оласа и Черников (оба — перебор желтых капточек).

«Ахмат»

Вратарь: Шелия.

Защитники: Адамов, Гандри, Ибишев, Тодорович.

Полузащитники: Уткин, Силва Лима, Зорин, Садулаев.

Нападающие: Самородов, Мелкадзе, Садулаев.

Матч пропустит из-за травмы Швец. Камилов не сможет принять участие из-за перебора желтых карточек.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Главным арбитром матча назначен Владимир Москалев.