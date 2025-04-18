Матч «Краснодар» — «Ахмат» 19 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

После болезненного разгрома от «Зенита» (1:4) «Краснодару» необходимо моментально прийти в себя и вернуться на победный путь. Несмотря на поражение, «быки» продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ, но преследователи подобрались вплотную, и теперь каждый матч на вес золота. «Ахмат» — неудобный соперник, который в этом сезоне уже преподнес «быкам» урок, выбив их из Кубка России. Команда из Грозного знает, как навязывать борьбу лидерам, и недооценка здесь может дорого обойтись «Краснодару».
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу в прямом эфире покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 19 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Краснодар»
Вратарь: Агкацев.
Защитники: Петров, Кайо, Диего Коста, Гонсалес.
Полузащитники: Кривцов, Ленини, Сперцян.
Нападающие: Батчи, Кордоба, Са.
Матч пропустят: Оласа и Черников (оба — перебор желтых капточек).
«Ахмат»
Вратарь: Шелия.
Защитники: Адамов, Гандри, Ибишев, Тодорович.
Полузащитники: Уткин, Силва Лима, Зорин, Садулаев.
Нападающие: Самородов, Мелкадзе, Садулаев.
Матч пропустит из-за травмы Швец. Камилов не сможет принять участие из-за перебора желтых карточек.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Главным арбитром матча назначен Владимир Москалев.