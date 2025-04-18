Матч «Краснодар» — «Ахмат» 19 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

После болезненного разгрома от «Зенита» (1:4) «Краснодару» необходимо моментально прийти в себя и вернуться на победный путь. Несмотря на поражение, «быки» продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ, но преследователи подобрались вплотную, и теперь каждый матч на вес золота. «Ахмат» — неудобный соперник, который в этом сезоне уже преподнес «быкам» урок, выбив их из Кубка России. Команда из Грозного знает, как навязывать борьбу лидерам, и недооценка здесь может дорого обойтись «Краснодару».