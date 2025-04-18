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Матч «Зенит» — «Химки» 20 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В 25-м туре РПЛ подмосковные «Химки» отправятся в гости к «Зениту».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Химки» оказались в центре внимания на этой неделе. Игроки основного состава бойкотировали тренировки в знак протеста против задержек по зарплате и отставки главного тренера Артиги. В пятницу новый рулевой «Химок» Адиев все-таки провел занятие с командой. В клубе ввели внешнее управление от РПЛ, игрокам выплатят часть долгов. В итоге «Химки» сыграют с «Зенитом» основой. Команда Семака после победы над «Краснодаром» отстает от него на два очка и может обогнать лидера в воскресенье.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будут в прямом эфире показывать «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 20 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Зенит»

Вратарь: Латышонок.

Защитники: Мантуан, Нино, Эракович, Сантос.

Полузащитники: Барриос, Вендел, Глушенков.

Нападающие: Энрике, Гонду, Мостовой.

«Химки»

Вратарь: Кокарев.

Защитники: Фернандес, Джикия, Филин, Степанов.

Полузащитники: Мехия, Берковский, Вера, Корредера, Мирзов.

Нападающие: Заболотный.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный судья встречи — Павел Шадыханов.