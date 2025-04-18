Матч «Зенит» — «Химки» 20 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Химки» оказались в центре внимания на этой неделе. Игроки основного состава бойкотировали тренировки в знак протеста против задержек по зарплате и отставки главного тренера Артиги. В пятницу новый рулевой «Химок» Адиев все-таки провел занятие с командой. В клубе ввели внешнее управление от РПЛ, игрокам выплатят часть долгов. В итоге «Химки» сыграют с «Зенитом» основой. Команда Семака после победы над «Краснодаром» отстает от него на два очка и может обогнать лидера в воскресенье.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будут в прямом эфире показывать «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 20 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Зенит»
Вратарь: Латышонок.
Защитники: Мантуан, Нино, Эракович, Сантос.
Полузащитники: Барриос, Вендел, Глушенков.
Нападающие: Энрике, Гонду, Мостовой.
«Химки»
Вратарь: Кокарев.
Защитники: Фернандес, Джикия, Филин, Степанов.
Полузащитники: Мехия, Берковский, Вера, Корредера, Мирзов.
Нападающие: Заболотный.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный судья встречи — Павел Шадыханов.