Матч «Зенит» — «Химки» 20 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Химки» оказались в центре внимания на этой неделе. Игроки основного состава бойкотировали тренировки в знак протеста против задержек по зарплате и отставки главного тренера Артиги. В пятницу новый рулевой «Химок» Адиев все-таки провел занятие с командой. В клубе ввели внешнее управление от РПЛ, игрокам выплатят часть долгов. В итоге «Химки» сыграют с «Зенитом» основой. Команда Семака после победы над «Краснодаром» отстает от него на два очка и может обогнать лидера в воскресенье.