Прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат» 19 апреля 2025 года: непростое испытание для лидера

Неделю назад по чемпионским амбициям «Краснодара» был нанесен тяжелый удар в Санкт-Петербурге. Дело даже не в самом поражении от «Зенита» — «быки» все еще лидеры и у них есть важная фора в два очка, а «Спартак» и вовсе не приблизился — а в том, каким оно получилось. Примерно с 25-й минуты матча и до финального свистка на поле была одна команда. Даже краснодарские болельщики, которые после прекрасного гола Кривцова уже грезили титулом, признают: счет 4:1 — по игре. Во втором тайме краснодарцы совсем перестали сопротивляться.
Плюс для команды Мусаева в том, что времени на рефлексию нет. В оставшихся турах у «Краснодара» весьма неплохой календарь, уж точно проще, чем у конкурентов. Пугает выезд к разогнавшемуся ЦСКА в 28-м туре, а в остальных матчах лидер должен брать свое на классе. Но так ли это? Уже дома с «Ахматом» возможны сложности.
Еще зимой футбольные специалисты убедительно доказывали, что «Ахмату» не место в зоне вылета по любым игровым метрикам. Грозненцы заслуживали быть как минимум в середине таблицы, где-то вровень с «Рубином» и «Ростовом», но умудрялись терять очки везде, где только можно, не забивать подряд несколько пенальти, пропускать гол от чужого вратаря…
Благодаря паузе в межсезонье Ташуеву удалось прервать полосу невезения. Сейчас все хвалят ЦСКА, а, между прочим, у «Ахмата» до вторника тоже не было ни одного поражения в 2025 году. С мечтами о Кубке после игры с «Локомотивом» (1:2) пришлось расстаться, но в РПЛ команда не проигрывает с ноября. А 11 марта уже победила «Краснодар» на его стадионе в рамках Кубка со счетом 2:1 благодаря дублю Бериши. Главный челлендж соперников «Ахмата»: как избежать ничьей. Их у грозненцев больше всех, 11, а «Краснодар» такой исход категорически не устроит.
Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Ахмат»
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу хозяев, но коэффициент 1,84 на выигрыш дома первой команды лиги у 13-й достаточно интересный. На ничью можно поставить за 3,70, а на победу грозненцев — за 4,30. По результативности четкого тренда нет. Коэффициенты на тотал больше 2,5 и меньше 2,5 почти совпадают: 1,89 и 1,91. Добыть победу с сухим счетом в этой игре, скорее, не удастся: ставка «обе забьют — да» оценивается коэффициентом 1,82, «обе забьют — нет» — 1,98.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат»
Ставить на исход в таком противостоянии сложно. В пользу «Краснодара» фактор своего поля, но 11 марта «Ахмат» уже взломал этот код. У гостей травмирован Швец и дисквалифицирован Камилов. У хозяев из-за перебора карточек игру пропустят два ключевых футболиста: опорник Черников и левый защитник Оласа. Потери «быков» серьезнее.
В любой непонятной ситуации «Ахмат» играет вничью. С этой задачей недавно на краснодарском стадионе справились «Крылья», команда того же калибра. Даже ни одна из возможных комбинаций двойного шанса в этой паре не выглядит абсолютно надежной ставкой.
Подбор игроков в группе атаки у «Краснодара» впечатляет. С Кордобой, Сперцяном, Олусегуном «быки» претендуют на голы всегда. Матчей на ноль у подопечных Мусаева тоже достаточно, еще бы — они лидеры чемпионата. Но впечатления непробиваемой стены оборона «Краснодара» не производит, даже и в матчах с соперниками куда скромнее «Зенита».
«Ахмат», по правде говоря, забивает мало — потому и и идет в зоне стыков — но во всех турах этого календарного года, даже против более сильных и статусных соперников, у команды из Грозного xG всегда выше единицы. То есть голевые моменты есть. Причем угроза исходит не только от игроков атаки. Если к воротам соперника пошел тунисский защитник Гандри, оставлять его без опеки никак нельзя.
Наш прогноз на игру: «обе забьют — да» за 1,82. С учетом всего вышесказанного, именно такой прогноз выглядит оптимальным. «Краснодар» не будет падать духом после неудачи в Питере, а команда Ташуева в неплохой форме и хочет оттолкнуться от зоны стыков. Ни одна из команд не будет играть на 0:0. Альтернативный вариант ставки: все ждут, что «Краснодару» будет непросто против очень неудобного для себя соперника. Поэтому и коэффициент на домашнюю победу лидера и фаворита достаточно привлекательный, чтобы взять чистую победу более классной команды (1,84).
Статистические тренды в играх «Краснодара» и «Ахмата»
|«Краснодар»
|«Ахмат»
|Выиграл 2 из 10 последних очных встреч.
|Выиграл 1 из 11 матчей РПЛ в гостях.
|Забил во всех 8 официальных матчах в этом году.
|В 6 из 8 последних матчей прошла ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал Metaratings.ru победу «Краснодара» самым вероятным исходом, но с оговорками: Конечно, «Краснодар» фаворит. «Ахмат» хорошо играет в обороне и может закрыться. «Ахмат» здорово выбегает, а у «Краснодара» есть проблемы в обороне. Если «Ахмат» продолжит гнуть свою линию, то у «Краснодара» могут быть проблемы. И я бы не стал списывать со счетов «Ахмат» в плане победы, не говоря о ничьей. 60% вероятность победы «Краснодара», 25% на ничью и 15% на победу «Ахмата».
Ставки на матч «Краснодар» — «Ахмат» 19 апреля 2025 года
«Обе забьют» за 1,82.
Победа «Краснодара» за 1,84.