Прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат» 19 апреля 2025 года: непростое испытание для лидера

Неделю назад по чемпионским амбициям «Краснодара» был нанесен тяжелый удар в Санкт-Петербурге. Дело даже не в самом поражении от «Зенита» — «быки» все еще лидеры и у них есть важная фора в два очка, а «Спартак» и вовсе не приблизился — а в том, каким оно получилось. Примерно с 25-й минуты матча и до финального свистка на поле была одна команда. Даже краснодарские болельщики, которые после прекрасного гола Кривцова уже грезили титулом, признают: счет 4:1 — по игре. Во втором тайме краснодарцы совсем перестали сопротивляться.