Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч Хачанов — Руне 19 апреля 2025 года: двух сетов теннисистам будет мало

Карен Хачанов и Хольгер Руне проведут на корте уйму времени. Подробнее — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В Испании в самом разгаре теннисный турнир категории «Мастерс». Россиянин Карен Хачанов на грунтовых кортах Барселоны дошел уже до полуфинала. Там он сыграет с 13-й ракеткой мира — норвежцем Хольгером Руне.

Коэффициенты букмекеров на матч Хачанов — Руне

Ситуация такая же, как перед матчем Карена с Давидович-Фокиной. Соперник Хачанова считается фаворитом. Но не таким уж большим — победа Карена идет за 2,40, а Руне — 1,60. На тотал больше 22,5 геймов можно поставить за 1,90.

Прогноз на матч Хачанов — Руне

Карен пока в Барселоне прекрасен. Три матча, три победы, уверенная игра, лишь один отданный сет в первом круге с Норри. Правда, в Испании россиянина сейчас едва ли обожают фанаты — Хачанов выбил двух местных теннисистов. И если победа над крепким «грунтовым червем» Муньяром была относительно предсказуемой, то в матче с Давидович-Фокиной Карену отдавали роль аутсайдера. И все же Хачанов разобрался с Алехандро в двух сетах, что совсем не получилось у Андрея Рублева. Более того, Карен впервые в 2025-м добрался до полуфинала турнира.

Но Руне тоже в полном порядке. Хольгер в предыдущем матче отдал всего 6 геймов не кому-нибудь, а Касперу Рууду — 6:4, 6:2. Хольгер практически не ошибался, что особенно ценно в матче с таким цепким и вязким соперником, как Рууд. С Хачановым официальных матчей у Руне не было. Но все же один раз парни играли — на выставочном турнире в Австралии победил Хольгер 6:4, 7:5.

Наш прогноз: лезть в исход совершенно не хочется, не советуем и вам. Оба теннисиста показывают качественный теннис в Барселоне, но при этом оба крайне нестабильны. Задавит ли Карен Хольгера своим безумным ударом справа или Руне за счет шикарного движения будет тащить все в защите и собирать ошибки Хачанова? Слишком сложный матч для уверенной ставки на того или иного теннисиста. Потому предлагаем простые, но проверенные истории: общий тотал больше и 3 сета в матче.

Статистические тренды в играх Хачанова и Руне

ХачановРуне
С Давидович-Фокиной исполнил 6 эйсов, допустив лишь 1 двойную ошибку.
Прекрасно подавал против Рууда — 79% очков выиграл на первой подаче. Хоть и сделал 0 эйсов.
22 брейкпоинта на двоих было у Хачанова и Давидович-Фокины — очень много для двух сетов.
Во всех 3 матчах в Барселоне выигрывал второй сет, отдав Рамосу-Виноласу, Баэсу и Рууду в сумме всего 7 геймов.

Ставки на матч Хачанов — Руне 19 апреля 2025 года

Тотал больше 22,5 геймов за 1,90.

В матче будет 3 сета за 2,40.