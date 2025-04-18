Прогноз на матч Хачанов — Руне 19 апреля 2025 года: двух сетов теннисистам будет мало

Карен пока в Барселоне прекрасен. Три матча, три победы, уверенная игра, лишь один отданный сет в первом круге с Норри. Правда, в Испании россиянина сейчас едва ли обожают фанаты — Хачанов выбил двух местных теннисистов. И если победа над крепким «грунтовым червем» Муньяром была относительно предсказуемой, то в матче с Давидович-Фокиной Карену отдавали роль аутсайдера. И все же Хачанов разобрался с Алехандро в двух сетах, что совсем не получилось у Андрея Рублева. Более того, Карен впервые в 2025-м добрался до полуфинала турнира.