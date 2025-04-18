Прогноз на матч Хачанов — Руне 19 апреля 2025 года: двух сетов теннисистам будет мало

В Испании в самом разгаре теннисный турнир категории «Мастерс». Россиянин Карен Хачанов на грунтовых кортах Барселоны дошел уже до полуфинала. Там он сыграет с 13-й ракеткой мира — норвежцем Хольгером Руне.
Коэффициенты букмекеров на матч Хачанов — Руне
Ситуация такая же, как перед матчем Карена с Давидович-Фокиной. Соперник Хачанова считается фаворитом. Но не таким уж большим — победа Карена идет за 2,40, а Руне — 1,60. На тотал больше 22,5 геймов можно поставить за 1,90.
Прогноз на матч Хачанов — Руне
Карен пока в Барселоне прекрасен. Три матча, три победы, уверенная игра, лишь один отданный сет в первом круге с Норри. Правда, в Испании россиянина сейчас едва ли обожают фанаты — Хачанов выбил двух местных теннисистов. И если победа над крепким «грунтовым червем» Муньяром была относительно предсказуемой, то в матче с Давидович-Фокиной Карену отдавали роль аутсайдера. И все же Хачанов разобрался с Алехандро в двух сетах, что совсем не получилось у Андрея Рублева. Более того, Карен впервые в 2025-м добрался до полуфинала турнира.
Но Руне тоже в полном порядке. Хольгер в предыдущем матче отдал всего 6 геймов не кому-нибудь, а Касперу Рууду — 6:4, 6:2. Хольгер практически не ошибался, что особенно ценно в матче с таким цепким и вязким соперником, как Рууд. С Хачановым официальных матчей у Руне не было. Но все же один раз парни играли — на выставочном турнире в Австралии победил Хольгер 6:4, 7:5.
Наш прогноз: лезть в исход совершенно не хочется, не советуем и вам. Оба теннисиста показывают качественный теннис в Барселоне, но при этом оба крайне нестабильны. Задавит ли Карен Хольгера своим безумным ударом справа или Руне за счет шикарного движения будет тащить все в защите и собирать ошибки Хачанова? Слишком сложный матч для уверенной ставки на того или иного теннисиста. Потому предлагаем простые, но проверенные истории: общий тотал больше и 3 сета в матче.
Статистические тренды в играх Хачанова и Руне
|Хачанов
|Руне
|С Давидович-Фокиной исполнил 6 эйсов, допустив лишь 1 двойную ошибку.
|Прекрасно подавал против Рууда — 79% очков выиграл на первой подаче. Хоть и сделал 0 эйсов.
|22 брейкпоинта на двоих было у Хачанова и Давидович-Фокины — очень много для двух сетов.
|Во всех 3 матчах в Барселоне выигрывал второй сет, отдав Рамосу-Виноласу, Баэсу и Рууду в сумме всего 7 геймов.
Ставки на матч Хачанов — Руне 19 апреля 2025 года
Тотал больше 22,5 геймов за 1,90.
В матче будет 3 сета за 2,40.