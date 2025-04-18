Прогноз на матч Александрова — Пегула 19 апреля 2025 года: ждем шоу на подаче от Екатерины

30-летняя россиянка сотворила главную сенсацию турнира — обыграла свою соотечественницу, 7-я ракетку планеты Мирру Андрееву. И не просто обыграла, а просто вынесла с немецкого корта — 6:3, 6:2. Впрочем, в России никто не шокирован — да, Мирра прекрасна и выиграет еще миллион турниров, но Александрова в «хороший день» способна обыграть любую теннисистку мира. И много раз это доказывала. С Миррой у Екатерины отлично работали и подача, и агрессивный прием, она просто не давала Андреевой играть в свой теннис.