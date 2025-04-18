Прогноз на матч Александрова — Пегула 19 апреля 2025 года: ждем шоу на подаче от Екатерины

В немецком Штутгарте продолжается престижный теннисный турнир WTA 500. Россиянка Екатерина Александрова, неожиданно остановившая нашу сильнейшую теннисистку Мирру Андрееву, теперь сыграет в четвертьфинале. Ее соперница — 3-я ракетка мира Джессика Пегула из США.
Коэффициенты букмекеров на матч Александрова — Пегула
Букмекеры ждут довольно равный матч, поэтому и коэффициенты соответствующие. 2,25 на победу Александровой, 1,70 — на успех Пегулы. Если верите в затяжной матч, тотал больше 21,5 за 1,80 — ваш выбор.
Прогноз на матч Александрова — Пегула
30-летняя россиянка сотворила главную сенсацию турнира — обыграла свою соотечественницу, 7-я ракетку планеты Мирру Андрееву. И не просто обыграла, а просто вынесла с немецкого корта — 6:3, 6:2. Впрочем, в России никто не шокирован — да, Мирра прекрасна и выиграет еще миллион турниров, но Александрова в «хороший день» способна обыграть любую теннисистку мира. И много раз это доказывала. С Миррой у Екатерины отлично работали и подача, и агрессивный прием, она просто не давала Андреевой играть в свой теннис.
Пегула — живое доказательство того, что Александрова умеет побеждать топ-соперниц. Из четырех встреч Екатерина взяла у Джессики две. Правда, именно на грунте оба раза была сильнее Пегула. Но одерживала победы в исключительно упорной борьбе. В Штутгарте 31-летняя американка играет сногсшибательно: с 28-й ракеткой мира Магдаленой Френх расправилась меньше, чем за час. Ровно 59 минут, и вот вам 6:1, 6:1. К слову о цифре 6 — это шестая подряд победа Пегулы именно на грунте.
Наш прогноз: матч наверняка получится крайне эмоциональным. И максимально непредсказуемым по исходу. Потому предлагаем залезть в статистику — Александрова потрясающе подает на этом турнире, а с Пегулой еще и должна рисковать первым мячом. Сама Джессика не часто штампует эйсы, поэтому верим в фору нашей теннисистки в этом аспекте.
А еще верим в двойные ошибки у обеих девушек. Пегула даже в суперспокойном матче с Френх допустила 2 двойные. В затяжном триллере с Александровой у американки наверняка будет больше, а Екатерина регулярно их допускает. Тотал больше 5,5 смотрится крайне разумно.
Статистические тренды в играх Александровой и Пегулы
|Александрова
|Пегула
|За 2 матча исполнила 18 эйсов. И это на грунте, всего за 4 сета.
|С Френх выиграла 87% мячей на первой подаче и 90% — на второй.
|Выиграла 4 матча из последних 5 против теннисисток топ-10.
|Реализовала 100% брейкпоинтов с Френх: 5 из 5.
Ставки на матч Александрова — Пегула 19 апреля 2025 года
Победа Александровой по эйсам с форой −2,5 за 1,85.
Тотал больше 5,5 двойных ошибок за 1,90.