Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Краснодар» 25 апреля 2025 года: «быкам» нельзя терять очки

Весной «Динамо» показало разные варианты игры. Команда Биджиева могла как сама давить на соперника, так и окапываться у своей штрафной. За семь туров после рестарта махачкалинцы забили больше, чем за все 18 до зимы — 12 голов против 11. Правда, и пропустили 11 мячей. После победы над «Спартаком» динамовцы неожиданно уступили «Оренбургу» (1:2) в прошлом туре. Хотя моменты в атаке были. В обороне есть потери: дисквалифицирован Алибеков, под вопросом участие Кагермазова.