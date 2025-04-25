Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Краснодар» 25 апреля 2025 года: «быкам» нельзя терять очки

У «Краснодара» осталось пять решающих шагов до чемпионского титула. «Зенит» вплотную преследует «быков», поэтому любая осечка может обернуться провалом. Первое испытание — непростой выезд в Махачкалу. В соперниках — «Динамо» Биджиева, с которым просто никому не бывает. В первом круге «Краснодар» не сумел сломить сопротивление новичка премьер-лиги — 0:0. Теперь, когда борьба за титул выходит на финишную прямую, терять очки недопустимо.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Махачкала — «Краснодар»
Букмекеры считают «Краснодар» небольшим фаворитом в выездном матче: победа гостей оценивается в 1,85, ничейный результат — в 3,60, а победа хозяев — в 5,00. На тотал больше 2,5 дают высокий коэффициент 2,33.
Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Краснодар»
Весной «Динамо» показало разные варианты игры. Команда Биджиева могла как сама давить на соперника, так и окапываться у своей штрафной. За семь туров после рестарта махачкалинцы забили больше, чем за все 18 до зимы — 12 голов против 11. Правда, и пропустили 11 мячей. После победы над «Спартаком» динамовцы неожиданно уступили «Оренбургу» (1:2) в прошлом туре. Хотя моменты в атаке были. В обороне есть потери: дисквалифицирован Алибеков, под вопросом участие Кагермазова.
«Краснодар», в свою очередь, выглядит собранно и уверенно. После неудачи с «Зенитом» (1:4) команда Мусаева быстро пришла в себя, одержав победу над «Ахматом» (3:1). При счете 1:1 помог пенальти, который реализовал Сперцян. Весной «быки» выиграли пять из семи матчей чемпионата, четыре из них — всухую. Южане стабильно держат высокий уровень, даже несмотря на периодические кадровые сложности.
Если «Краснодар» хочет стать чемпионом, он обязан брать три очка в Махачкале. Наш прогноз: победа «Краснодара» — 1,95 и обе забьют — 2,04. «Быки» позволяют создавать моменты у своих ворот, так что шансы у «Динамо» будут.
Статистические тренды в играх «Динамо» Махачкала и «Краснодара»
|«Динамо» Махачкала
|«Краснодар»
|В 6 из 7 последних матчей прошел тотал больше 2,5.
|Выиграл 4 из 5 последних матчей.
|Ставка «обе забьют» сыграла в 4 последних матчах из 6.
|Забивает минимум 1 гол в 7 турах подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко поделился прогнозом: «В матче против лидера чемпионата махачкалинцы вряд ли завоюют даже очко. Все же “Краснодар” сильнее по всем показателям. Победа “Краснодара” и тотал меньше 3.5 голов за 2,55 — это мой прогноз».
Ставки на матч «Динамо» Махачкала — «Краснодар» 25 апреля 2025
Победа «Краснодара» — 1,85.
Обе забьют — 2,04.