Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Краснодар» 25 апреля 2025 года: «быкам» нельзя терять очки

В 26-м туре РПЛ «Динамо» Махачкала сыграет с «Краснодаром». Что ждать от матча — в прогнозе на Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

У «Краснодара» осталось пять решающих шагов до чемпионского титула. «Зенит» вплотную преследует «быков», поэтому любая осечка может обернуться провалом. Первое испытание — непростой выезд в Махачкалу. В соперниках — «Динамо» Биджиева, с которым просто никому не бывает. В первом круге «Краснодар» не сумел сломить сопротивление новичка премьер-лиги — 0:0. Теперь, когда борьба за титул выходит на финишную прямую, терять очки недопустимо.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Махачкала — «Краснодар»

​Букмекеры считают «Краснодар» небольшим фаворитом в выездном матче: победа гостей оценивается в 1,85, ничейный результат — в 3,60, а победа хозяев — в 5,00​. На тотал больше 2,5 дают высокий коэффициент 2,33.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Краснодар»

Весной «Динамо» показало разные варианты игры. Команда Биджиева могла как сама давить на соперника, так и окапываться у своей штрафной. За семь туров после рестарта махачкалинцы забили больше, чем за все 18 до зимы — 12 голов против 11. Правда, и пропустили 11 мячей. После победы над «Спартаком» динамовцы неожиданно уступили «Оренбургу» (1:2) в прошлом туре. Хотя моменты в атаке были. В обороне есть потери: дисквалифицирован Алибеков, под вопросом участие Кагермазова.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 26, 25.04.2025, 19:30
Динамо Мх
-
Краснодар
-

«Краснодар», в свою очередь, выглядит собранно и уверенно. После неудачи с «Зенитом» (1:4) команда Мусаева быстро пришла в себя, одержав победу над «Ахматом» (3:1). При счете 1:1 помог пенальти, который реализовал Сперцян. Весной «быки» выиграли пять из семи матчей чемпионата, четыре из них — всухую. Южане стабильно держат высокий уровень, даже несмотря на периодические кадровые сложности.

Если «Краснодар» хочет стать чемпионом, он обязан брать три очка в Махачкале. Наш прогноз: победа «Краснодара» — 1,95 и обе забьют — 2,04. «Быки» позволяют создавать моменты у своих ворот, так что шансы у «Динамо» будут.

Статистические тренды в играх «Динамо» Махачкала и «Краснодара»

«Динамо» Махачкала
«Краснодар»
В 6 из 7 последних матчей прошел тотал больше 2,5.
Выиграл 4 из 5 последних матчей.
Ставка «обе забьют» сыграла в 4 последних матчах из 6. Забивает минимум 1 гол в 7 турах подряд.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко поделился прогнозом: «В матче против лидера чемпионата махачкалинцы вряд ли завоюют даже очко. Все же “Краснодар” сильнее по всем показателям. Победа “Краснодара” и тотал меньше 3.5 голов за 2,55 — это мой прогноз».

Ставки на матч «Динамо» Махачкала — «Краснодар» 25 апреля 2025

Победа «Краснодара» — 1,85.

Обе забьют — 2,04.