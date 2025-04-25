Матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» 27 апреля 2025 года: во сколько начало, составы команд

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» спорят не только за попадание в Лигу чемпионов, но и за Кубок Англии. «Горожане», несмотря на травмы Холанда и нескольких защитников, набрали победный ход: взяли 13 очков в 5 последних турах. Три дня назад команда Гвардиолы вырвала победу у «Астон Виллы» — Нунеш забил на 94-й минуте.
«Ноттингем Форест» временно опустился на 4-е место в АПЛ — «Сити» провел на один матч больше. Это уже лучший сезон «лесников» за многие годы. Квалификация в Лигу чемпионов важна для болельщиков клуба, но Кубок Англии еще важнее. В апреле «Форест» обыграл «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэм». Между этими двумя победами были поражения от «Астон Виллы» и «Эвертона».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 27 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Ноттингем Форест»
Вратарь: Зельс.
Защитники: Уильямс, Миленкович, Мурилло, Морено.
Полузащитники: Данило, Андерсон, Эланга, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои.
Нападающие: Вуд.
Полуфинал Кубка Англии может пропустить защитник Айна.
«Манчестер Сити»
Вратарь: Ортега.
Защитники: Нунеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли.
Полузащитники: Ковачич, Нико, Гюндоган, Де Брюйне, Силва.
Нападающие: Мармуш.
У «Манчестер Сити» не сыграют Холанд, Аке, Аканджи, Родри и Стоунз.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.