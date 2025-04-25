Матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» 27 апреля 2025 года: во сколько начало, составы команд

«Ноттингем Форест» временно опустился на 4-е место в АПЛ — «Сити» провел на один матч больше. Это уже лучший сезон «лесников» за многие годы. Квалификация в Лигу чемпионов важна для болельщиков клуба, но Кубок Англии еще важнее. В апреле «Форест» обыграл «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэм». Между этими двумя победами были поражения от «Астон Виллы» и «Эвертона».