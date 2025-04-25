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Матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» 27 апреля 2025 года: во сколько начало, составы команд

В ½ финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» встретится с «Манчестер Сити» на «Уэмбли». Варианты для ставок — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» спорят не только за попадание в Лигу чемпионов, но и за Кубок Англии. «Горожане», несмотря на травмы Холанда и нескольких защитников, набрали победный ход: взяли 13 очков в 5 последних турах. Три дня назад команда Гвардиолы вырвала победу у «Астон Виллы» — Нунеш забил на 94-й минуте.

«Ноттингем Форест» временно опустился на 4-е место в АПЛ — «Сити» провел на один матч больше. Это уже лучший сезон «лесников» за многие годы. Квалификация в Лигу чемпионов важна для болельщиков клуба, но Кубок Англии еще важнее. В апреле «Форест» обыграл «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэм». Между этими двумя победами были поражения от «Астон Виллы» и «Эвертона».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 27 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Ноттингем Форест»

Вратарь: Зельс.

Защитники: Уильямс, Миленкович, Мурилло, Морено.

Полузащитники: Данило, Андерсон, Эланга, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои.

Нападающие: Вуд.

Полуфинал Кубка Англии может пропустить защитник Айна.

«Манчестер Сити»

Вратарь: Ортега.

Защитники: Нунеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли.

Полузащитники: Ковачич, Нико, Гюндоган, Де Брюйне, Силва.

Нападающие: Мармуш.

У «Манчестер Сити» не сыграют Холанд, Аке, Аканджи, Родри и Стоунз.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.