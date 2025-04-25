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Матч «Наполи» — «Торино» 27 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В рамках 34-го тура Серии А «Наполи» встретится с «Торино».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

«Наполи» продолжает борьбу за скудетто. Победы над «Эмполи» (3:0) и «Монцей» (1:0) позволили догнать «Интер» в таблице, и теперь оба клуба делят первую строчку за пять туров до финиша. В Италии возможен золотой матч — если команды завершат сезон с равным количеством очков.

«Торино» в этом сезоне, как и в предыдущих, не претендует на еврокубки, стабильно держится в середине таблицы. Туринцы недавно прервали свою беспроигрышную серию, уступив на выезде «Комо» (0:1). Личное противостояние также говорит не в их пользу: с 2016 года «Торино» всего раз обыгрывал «Наполи», а в Неаполе не выигрывал с 2009-го.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 27 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Наполи»

Вратарь: Мерет.

Защитники: Ди Лоренцо, Ррахмани, Марин, Оливера.

Полузащитники: Гилмор, Лоботка, Мактоминей.

Нападающие: Политано, Лукаку, Спинаццола.

Полузащитник Нерес пропустит матч из-за травмы.

«Торино»

Вратарь: Милинкович-Савич.

Защитники: Валюкевич, Мазина, Марипан, Бираги.

Полузащитники: Гинейтис, Риччи, Казадеи, Карамо, Элмаз.

Нападающие: Адамс.

В списке травмированных: Влашич, Илич, Схюрс, Сапата, Савва, Илкхан, Нджи, Салама и Лазаро.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.