Матч «Наполи» — «Торино» 27 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Торино» в этом сезоне, как и в предыдущих, не претендует на еврокубки, стабильно держится в середине таблицы. Туринцы недавно прервали свою беспроигрышную серию, уступив на выезде «Комо» (0:1). Личное противостояние также говорит не в их пользу: с 2016 года «Торино» всего раз обыгрывал «Наполи», а в Неаполе не выигрывал с 2009-го.