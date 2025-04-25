Матч «Наполи» — «Торино» 27 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Наполи» продолжает борьбу за скудетто. Победы над «Эмполи» (3:0) и «Монцей» (1:0) позволили догнать «Интер» в таблице, и теперь оба клуба делят первую строчку за пять туров до финиша. В Италии возможен золотой матч — если команды завершат сезон с равным количеством очков.
«Торино» в этом сезоне, как и в предыдущих, не претендует на еврокубки, стабильно держится в середине таблицы. Туринцы недавно прервали свою беспроигрышную серию, уступив на выезде «Комо» (0:1). Личное противостояние также говорит не в их пользу: с 2016 года «Торино» всего раз обыгрывал «Наполи», а в Неаполе не выигрывал с 2009-го.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 27 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Наполи»
Вратарь: Мерет.
Защитники: Ди Лоренцо, Ррахмани, Марин, Оливера.
Полузащитники: Гилмор, Лоботка, Мактоминей.
Нападающие: Политано, Лукаку, Спинаццола.
Полузащитник Нерес пропустит матч из-за травмы.
«Торино»
Вратарь: Милинкович-Савич.
Защитники: Валюкевич, Мазина, Марипан, Бираги.
Полузащитники: Гинейтис, Риччи, Казадеи, Карамо, Элмаз.
Нападающие: Адамс.
В списке травмированных: Влашич, Илич, Схюрс, Сапата, Савва, Илкхан, Нджи, Салама и Лазаро.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.