Прогноз на матч «Пари НН» — «Ахмат» 26 апреля 2025 года: момент истины для Гончаренко

«Пари НН» все глубже увязает в кризисе. После единственной победы на старте весеннего отрезка команда Гончаренко не набирает очки и терпит одно поражение за другим. Падение в таблице — логичный итог затяжной серии неудач. «Ахмат» пока не вышел из зоны стыков, но на фоне «Нижнего» выглядит куда стабильнее — весной команда Ташуева показывает содержательный и агрессивный футбол.
Коэффициенты букмекеров на матч «Пари НН» — «Ахмат»
Букмекеры считают «Ахмат» небольшим фаворитом в выездном матче: победа грозненской команды оценивается коэффициентом 2,20, ничья — 3,40, победа хозяев — 3,60. На тотал больше 2,5 дают 2,11.
Прогноз на матч «Пари НН» — «Ахмат»
Весной «Пари НН» за 7 туров набрал всего 4 очка. При этом нижегородцы не сумели забить в четырех из пяти проигранных встреч. Ни организации в атаке, ни стабильности в защите, ни бойцовских качеств — у «Пари НН» сейчас не видно ни одной сильной стороны. Ситуацию осложняют кадровые потери: у команды выпали сразу несколько футболиста стартового состава. Сегодня не сыграют Калинский, Тичич, Марадишвили и Кокшаров.
Грозненцы проиграли два последних матча, но говорить о спаде пока не приходится. В Кубке «Ахмат» уступил «Локомотиву» (1:2) вторым составом, а встреча с «Краснодаром» (1:3) получилась боевой — команда Ташуева смотрелась достойно. Все решил момент с пенальти за игру рукой. До этого была семиматчевая серия без поражений. Весной «Ахмат» сбалансированно играет и в атаке, и в обороне.
В Нижнем Новгороде гости будут чувствовать себя комфортно: соперник практически не угрожает позиционно, да и в переходных фазах выглядит слабо. У «Ахмата» есть все шансы забрать инициативу и навязать свою игру — за счет прессинга, темпа и большей уверенности. Нижегородцам же нужно сыграть осторожно, потому что любой риск может обернуться решающей ошибкой. Наш прогноз: победа «Ахмата» за 2,20 и тотал меньше 2,5 — 1,73.
Статистические тренды в играх «Пари НН» и «Ахмата»
|«Пари НН»
|«Ахмат»
|Не побеждает в 6 матчах кряду.
|В 3 матчах подряд проходит тотал больше 2,5.
|Забил 2 мяча в 6 последних матчах.
|Не побеждает в гостях 4 матча подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко дал свой прогноз: «Забитый мяч мы увидим точно. Но, как мне кажется, не сразу. Поэтому, можно рассмотреть ставку “первый забитый мяч с 31 по 90 минуту”, внимание, за коэффициент 1,98. Но я за тотал меньше двух голов в матче за 2,33. Потому что переживаю, а вдруг сыграют 0:0, как это было, например, в 22-м и 23-м туре у “Ахмата”, когда они играли против “Факела” и “Спартака”. Мой прогноз — тотал меньше двух мячей в матче».
Ставки на матч «Пари НН» — «Ахмат» 26 апреля 2025 года
Победа «Ахмата» — 2,20.
Тотал меньше 2.5 — 1,69.