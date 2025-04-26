Прогноз на матч «Пари НН» — «Ахмат» 26 апреля 2025 года: момент истины для Гончаренко

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко дал свой прогноз: «Забитый мяч мы увидим точно. Но, как мне кажется, не сразу. Поэтому, можно рассмотреть ставку “первый забитый мяч с 31 по 90 минуту”, внимание, за коэффициент 1,98. Но я за тотал меньше двух голов в матче за 2,33. Потому что переживаю, а вдруг сыграют 0:0, как это было, например, в 22-м и 23-м туре у “Ахмата”, когда они играли против “Факела” и “Спартака”. Мой прогноз — тотал меньше двух мячей в матче».