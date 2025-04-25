Прогноз на матч Медведев — Джере 25 апреля 2025 года: ставьте на цифру «3»

Наш прогноз: крайне тяжело предположить, что здесь будет вынос тела. Любого из двух. Даня не в той форме, тем более на грунте, чтобы выходить и разрывать Ласло. Да и нечем особенно Медведеву, если честно. Но и у Джере нет суператакующих качеств, чтобы доминировать над Даниилом.