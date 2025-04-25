Прогноз на матч Медведев — Джере 25 апреля 2025 года: ставьте на цифру «3»

В Мадриде проходит турнир категории ATP 1000. Элита тенниса за исключением Янника Синнера и Карлоса Алькараса приехала в столицу Испании, чтобы выиграть «тысячник». Среди них — россиянин Даниил Медведев. Сегодня он сыграет с сербским теннисистом, но не с Новаком Джоковичем. А с более скромным оппонентом — Ласло Джере, 71-й ракеткой мира.
Коэффициенты букмекеров на матч Медведев — Джере
Примерно равный матч в глазах букмекеров. Но мини-фаворит все же Даниил. Коэффициент 1,70 на его победу, 2,15 — на успех Джере. Тотал больше геймов установлен на отметке 22,5 — коэффициент 1,90.
Прогноз на матч Медведев — Джере
Даниил никогда не был большим фанатом грунтового покрытия. Так что вылет в третьем круге Монте-Карло не то чтобы ужасный результат. Но игра с Де Минауром была совсем печальной — 2:6, 2:6, просто «без шансов» для россиянина.
Даниил уверяет, что «пока доволен собой на грунте», однако есть сомнения. И Ласло Джере — явно не самый приятный соперник, чтобы сразу реабилитироваться за провал с Де Минауром. Несмотря на вылет в третьем круге, Медведев после Монте-Карло вернулся в топ-10 рейтинга ATP. Сейчас он девятый.
Ласло всегда был в тени Джоковича и в целом явно не звезда тенниса. Но теннисист крайне опытный, «зубастый», способный в правильный день вцепится в кого угодно из первой десятки. У того же Новака Джере брал 2 подряд сета на US Open, пусть в итоге и уступил. И, собственно, Медведева Ласло обыгрывал.
Наш прогноз: крайне тяжело предположить, что здесь будет вынос тела. Любого из двух. Даня не в той форме, тем более на грунте, чтобы выходить и разрывать Ласло. Да и нечем особенно Медведеву, если честно. Но и у Джере нет суператакующих качеств, чтобы доминировать над Даниилом.
Ждем непредсказуемую игру, с множеством брейков и изменений сюжета. И все же считаем, что к середине первого сета соперники подойдут со счетом 3:3. А вот дальше может быть что угодно. Так что вторая ставка более консервативна — тотал больше 22,5.
Статистические тренды в играх Медведева и Джере
|Медведев
|Джере
|На грунте в 2025-м тотал больше 22,5 геймов прошел в 2 матчах из 3.
|Лишь 5 геймов уступил итальянскому ветерану Фоньини в первом круге.
|19 раз за 3 матча в Монте-Карло отдал свою подачу. Даже для медленного грунта — это слишком много.
|Проиграл Медведеву последнюю личную встречу в 2023-м в Галле — 6:3, 6:7, 6:3.
Ставки на матч Медведев — Джере 25 апреля 2025 года
Счет после 6 геймов 1-го сета 3:3 за 2,20.
Тотал больше 22,5 геймов за 1,90.