Прогноз на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй» 26 апреля 2025 года: Купер найдет ключ к воротам Бобровского

Однако не только по этой причине самая результативная команда Востока испытывает сложности в атаке и уже 87 минут не может отличиться. Прекрасен в воротах «Флориды» Бобровский, который оформил первый «сухарь» среди всех голкиперов в этом плей-офф. Пока можно уверенно говорить, что Василевский проигрывает вратарскую дуэль в этом противостоянии.