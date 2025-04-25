Прогноз на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй» 26 апреля 2025 года: Купер найдет ключ к воротам Бобровского

«Тампа-Бэй» пока не может добиться результата в играх с «Флоридой». В прошлом сезоне это противостояние закончилось со счетом 4−1 в пользу «Пантерс». Чтобы не повторить печальный результат, «молниям» нужно включаться уже сейчас и выигрывать следующий матч.
Коэффициенты букмекеров на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй»
Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи: коэффициент на итоговую победу «Флориды» составляет 1,70, на «Тампу» — 2,15. Что касается голов, тотал больше 5,5 стоит 1,80.
Прогноз на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй» пока не может найти ключи к обороне «Флориды». Оппонентам удалось закрыть мозговой центр атак «молний» Кучерова. Отличиться россиянин смог только в большинстве на старте первой встречи. После этого моментов лучшему бомбардиру регулярного сезона не давали. Без него команде приходится тяжело — моменты у Пойнта и Генцела периодически возникают, но реализовать их не удается.
Однако не только по этой причине самая результативная команда Востока испытывает сложности в атаке и уже 87 минут не может отличиться. Прекрасен в воротах «Флориды» Бобровский, который оформил первый «сухарь» среди всех голкиперов в этом плей-офф. Пока можно уверенно говорить, что Василевский проигрывает вратарскую дуэль в этом противостоянии.
«Пантерс» делают ставку на активное начало встречи — в обоих матчах забивали в первые пять минут. Преимущество в счете позволяет команде играть менее рискованно. К тому же «Тампа» пока слишком много удаляется, чем предоставляет «Флориде» возможность отодвигать игру от своих ворот.
К третьему матчу серии команды подходят в разном состоянии: если «Флориде» достаточно делать то, что получалось в прошлых играх, то «молниям» пора что-то менять. Перебегать эту команду «Тампа» вряд ли сможет, необходимо искать новые сочетания и ходы. Тренер Купер отлично это умеет и, скорее всего, продемонстрирует в следующей встрече.
Наш прогноз: «Тампа» не проиграет в основное время — за 1,70. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на тотал меньше 5 — за 2,45. Вратари выходят на свой пик, а команды не позволяют создавать много моментов перед воротами. Если игроки наладят дисциплину, то большого количества голов ждать не стоит.
Статистические тренды в играх «Флориды» и «Тампа-Бэй»
|«Флорида»
|«Тампа-Бэй»
|8 побед в 10 последних домашних матчах.
|Проиграл 5 из 7 последних гостевых встреч.
|Выиграла у «Тампы» 4 матча из 6 в этом сезоне.
|В 4 из 5 последних матчей в гостях прошел тотал меньше 5,5.
Ставки на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй» 26 апреля 2025 года
«Тампа» не проиграет в основное время — 1,70.
Тотал меньше 5 — 2,45.