Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй» 26 апреля 2025 года: Купер найдет ключ к воротам Бобровского

«Флорида» выиграла у «Тампы» оба гостевых матча. Серия переезжает в Санрайз при счете 2−0. Ожидания от третьей встречи — в прогнозе на Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Тампа-Бэй» пока не может добиться результата в играх с «Флоридой». В прошлом сезоне это противостояние закончилось со счетом 4−1 в пользу «Пантерс». Чтобы не повторить печальный результат, «молниям» нужно включаться уже сейчас и выигрывать следующий матч.

Коэффициенты букмекеров на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй»

Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи: коэффициент на итоговую победу «Флориды» составляет 1,70, на «Тампу» — 2,15. Что касается голов, тотал больше 5,5 стоит 1,80.

Прогноз на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй» пока не может найти ключи к обороне «Флориды». Оппонентам удалось закрыть мозговой центр атак «молний» Кучерова. Отличиться россиянин смог только в большинстве на старте первой встречи. После этого моментов лучшему бомбардиру регулярного сезона не давали. Без него команде приходится тяжело — моменты у Пойнта и Генцела периодически возникают, но реализовать их не удается.

Однако не только по этой причине самая результативная команда Востока испытывает сложности в атаке и уже 87 минут не может отличиться. Прекрасен в воротах «Флориды» Бобровский, который оформил первый «сухарь» среди всех голкиперов в этом плей-офф. Пока можно уверенно говорить, что Василевский проигрывает вратарскую дуэль в этом противостоянии.

«Пантерс» делают ставку на активное начало встречи — в обоих матчах забивали в первые пять минут. Преимущество в счете позволяет команде играть менее рискованно. К тому же «Тампа» пока слишком много удаляется, чем предоставляет «Флориде» возможность отодвигать игру от своих ворот.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
1/4 финала конференции, 26.04.2025, 20:00
Флорида
-
Тампа-Бэй
-

К третьему матчу серии команды подходят в разном состоянии: если «Флориде» достаточно делать то, что получалось в прошлых играх, то «молниям» пора что-то менять. Перебегать эту команду «Тампа» вряд ли сможет, необходимо искать новые сочетания и ходы. Тренер Купер отлично это умеет и, скорее всего, продемонстрирует в следующей встрече.

Наш прогноз: «Тампа» не проиграет в основное время — за 1,70. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на тотал меньше 5 — за 2,45. Вратари выходят на свой пик, а команды не позволяют создавать много моментов перед воротами. Если игроки наладят дисциплину, то большого количества голов ждать не стоит.

Статистические тренды в играх «Флориды» и «Тампа-Бэй»

«Флорида»«Тампа-Бэй»
8 побед в 10 последних домашних матчах.Проиграл 5 из 7 последних гостевых встреч.
Выиграла у «Тампы» 4 матча из 6 в этом сезоне.В 4 из 5 последних матчей в гостях прошел тотал меньше 5,5.

Ставки на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй» 26 апреля 2025 года

«Тампа» не проиграет в основное время — 1,70.

Тотал меньше 5 — 2,45.