Прогноз на матч Монфис — Рублев 25 апреля 2025 года: в этот раз Андрею будет еще сложнее

Впрочем, победа на тех соревнованиях у россиянина тоже была — в первом официальном матче под руководством Сафина Рублев обыграл именно Монфиса — 6:4, 7:6. С одной стороны, это всегда придает уверенность, с другой… Адски сложно играть с одним и тем же соперником два раза за короткое время. Тем более с таким хитрющим и дико опытным теннисистом, как Монфис. Уж Гаэль точно сделает выводы из поражения в Монте-Карло.