Прогноз на матч Монфис — Рублев 25 апреля 2025 года: в этот раз Андрею будет еще сложнее

Если вы любите теннис — срочно покупайте билеты в Мадрид. Или как минимум включайте трансляции престижного турнира ATP 100 из знаменитого испанского города. Сегодня на корт последним запуском выйдут Андрей Рублев и Гаэль Монфис. Да-да, снова — 2 недели назад в аналогичном матче сильнее был россиянин.
Коэффициенты букмекеров на матч Монфис — Рублев
Логично, что фаворит снова — Андрей. Притом даже более серьезный, чем в Монако. Тогда на победу Монфиса можно было зарядить за 2,50, сейчас уже 3,00. Ну, а успех Рублева — всего лишь 1,44. Тотал больше 22,5 геймов стоит 1,88.
Прогноз на матч Монфис — Рублев
Пока тандем тренер Сафин — подопечный Рублев не впечатляет. Сотрудничество Андрея с легендой нашего тенниса не дает быстрых плодов. На сегодня Рублев играет в тот же теннис: «когда прет», может обыграть любого, а когда нет, соперник грузит Андрею под неудобную руку. В таком случае Рублев отлетает в двух сетах от Артура Фиса или Алехандро Давидович-Фокины, как было на последних двух турнирах. На грунте, к слову.
Впрочем, победа на тех соревнованиях у россиянина тоже была — в первом официальном матче под руководством Сафина Рублев обыграл именно Монфиса — 6:4, 7:6. С одной стороны, это всегда придает уверенность, с другой… Адски сложно играть с одним и тем же соперником два раза за короткое время. Тем более с таким хитрющим и дико опытным теннисистом, как Монфис. Уж Гаэль точно сделает выводы из поражения в Монте-Карло.
Монфис уже прошел первый круг в Мадриде, хотя провалил стартовый сет против хорвата Борна Гойо — 1:6, 6:2, 6:4. И, напоминаем, в Монте-Карло Гаэль против Рублева имел во втором сете двойной сетбол на своей подаче, но умудрился его не реализовать. Так что с трудом верится в еще одну победу Рублева в двух сетах.
Ожидаем безумной зарубы, в которой предсказать победителя — миссия невыполнимая. Так что ставим на индивидуальный тотал Монфиса больше 11,5 (если вдруг Гаэль обыграет Рублева в двух сетах — тоже зайдет). Ну и в целом на борьбу, борьбу и еще раз борьбу.
Статистические тренды в играх Монфиса и Рублева
|Монфис
|Рублев
|Допустил сразу 6 двойных ошибок за 2 сета игры с Рублевым.
|Выиграл лишь 41% очков на второй подаче против Давидович-Фокины. И допустил 11 брейкпоинтов за 2 сета.
|16 побед в 22 матчах у французского ветерана в 2025-м.
|15 эйсов на двоих сделали Рублев и Монфис в своем предыдущем матче. И это всего за 2 сета на тягучем грунте.
Ставки на матч Монфис — Рублев 25 апреля 2025 года
Индивидуальный тотал Монфиса больше 11,5 геймов за 1,75.
Тотал больше 2,5 сетов за 2,30.