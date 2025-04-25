Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Зенит» 26 апреля 2025 года: питерцы могут оступиться

«Зенит» находится в двух очках от первого места РПЛ. Матч с «Динамо» станет для питерцев последней серьезной проверкой в рамках чемпионата — дальше соперников из топ-6 не будет. Команде Семака важно выигрывать встречу, чтобы не отпускать лидирующий «Краснодар» в комфортный отрыв.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Зенит»
Букмекеры считают питерцев фаворитами встречи: коэффициент на победу «Зенита» составляет 2,00, на «Динамо» — 3,60. Ничья оценивается в 3,60. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,70.
Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Зенит»
У «Зенита» получается не самый убедительный сезон, но даже он может стать чемпионским. Питерцам важно не ошибаться самим и ждать осечки от лидирующего «Краснодара». В последней игре с кризисными «Химками» команда с трудом выиграла 1:0. Тренер Семак признал, что одного момента было бы достаточно, чтобы весь матч пошел не так.
Слабому выступлению команды сложно найти объяснение. Одно из самых очевидных — нехватка настроя. У «Зенита» много мастерства в составе, но работает это только в тех матчах, где футболистам хватает мотивации. Тренерский штаб, кажется, не может кардинальным образом изменить ситуацию, поэтому продолжает тасовать команду в поисках наиболее рабочего сочетания.
На следующую встречу питерцам придется собраться, так как в соперниках будет московское «Динамо». После зимней паузы столичный клуб ни разу не проиграл при домашних трибунах. Бело-голубые долго мучались с реализацией после потери лидера Тюкавина. Однако в атаке нашлись новые герои.
Этой весной раскрылся нападающий Гладышев, который до этого мог потеряться в важных матчах. На его счету уже 4 гола, молодой форвард сделал дубль в прошлом туре с «Рубином». Хорошей игры можно ждать и от Карраскаля с Бителло. «Зенит» не всегда демонстрирует идеальную игру в обороне, а москвичи умеют этим пользоваться.
Наш прогноз: тотал больше 2,5 — за 1,70. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу «Динамо» с форой 0 — за 2,65.
Статистические тренды в играх «Динамо» Москва и «Зенита»
|«Динамо»
|«Зенит»
|Ни одного поражения в 4 домашних матчах в 2025-м.
|5 матчей подряд без поражений.
|В 3 из 4 последних домашних матчей забивало минимум три мяча.
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ждет победы «Зенита»: «Сейчас “Динамо” — явно неравный соперник для “Зенита”. Питерцы просто не имеют права уже терять очки, они пока рискуют финишировать вторыми, если даже не третьими. Только победы нужны команде Семака, и я верю, что их она будет добывать».
Ставки на матч «Динамо» Москва — «Зенит» 26 апреля 2025 года
Тотал больше 2,5 — 1,70.
Победа «Динамо» с форой 0 — 2,65.