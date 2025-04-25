Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Зенит» 26 апреля 2025 года: питерцы могут оступиться

У «Зенита» получается не самый убедительный сезон, но даже он может стать чемпионским. Питерцам важно не ошибаться самим и ждать осечки от лидирующего «Краснодара». В последней игре с кризисными «Химками» команда с трудом выиграла 1:0. Тренер Семак признал, что одного момента было бы достаточно, чтобы весь матч пошел не так.