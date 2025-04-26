Прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА 26 апреля 2025 года: армейская супероборона не выстоит

От исхода главного дерби страны напрямую зависит, смогут ли спартаковцы и армейцы вмешаться в борьбу за чемпионский титул. «Спартак» отстает от лидирующего «Краснодара» на 8 очков, а ЦСКА уже на 10. До финиша останется всего четыре тура, а значит, в очной встрече один из московских клубов наверняка расстанется с шансами на золото. Конкурентов в лице «Краснодара» и «Зенита» устроит ничья или победа отстающего пока ЦСКА.
Дерби не только московское, но в каком-то смысле белградское. Деян Станкович и Марко Николич не просто соотечественники, а практически соседи. Занятно, что Станкович играл и тренировал в «Црвене Звезде», чьи фанаты дружат со спартаковскими, а Николич 10 лет назад работал с «Партизаном», поддерживающим контакты с ЦСКА. Что не мешает двум специалистам быть приятелями.
В первом круге «Спартак» выступал заметно лучше ЦСКА и по делу выиграл 2 ноября гостевое для себя дерби на «ВЭБ Арене» со счетом 2:0. По голу в концовке каждого из таймов забили Тео Бонгонда и экс-армеец Хесус Медина. Оба с передач неутомимого Данила Пруцева. Но весной ситуация изменилась. «Спартак» все еще впереди в таблице, но ЦСКА заметно прибавил после зимней паузы. Только команда Николича не проиграла в 2025 году ни одного матча в РПЛ. Правда, в предыдущем туре армейцы показали свой худший футбол этой весной, едва не уступив дома «Крыльям Советов».
«Спартак» — это «Спартак». Если бы красно-белые играли только с прямыми конкурентами, могли бы доминировать, как в эпоху Романцева. «Краснодар» разгромлен в декабре, «Зенит» обыгран в марте, только эти успехи уравновешены поражениями от «Рубина» и махачкалинского «Динамо». Буква «С» в ромбе точно не расшифровывается как «стабильность».
Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — ЦСКА
По мнению букмекеров, «Спартак» — фаворит в предстоящем дерби. Возможную победу красно-белых оценивают коэффициентом 1,95, а выигрыш красно-синих — 3,85. Ничья вероятнее гостевой победы — 3,60. Эксперты не ждут большого числа забитых мячей. Тотал меньше 2,5 предлагают с коэффициентом 1,69, а больше 2,5 — 2,11.
Прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА
Для встречи достойных друг друга соперников, которыми они определенно являются, ЦСКА подозрительно долго не может похвастать успехами в дерби. Последняя победа была уже более трех лет назад, правда, как раз в Тушине. В шести последующих — три ничьи и три поражения. Вот уже четыре тайма ЦСКА не может даже забить гол «Спартаку». Кстати, и в целом на дистанции чемпионата у армейцев слишком мало забитых мячей для команды из первой пятерки — полтора гола за игру, а у всех конкурентов ровно или около двух. Новички-легионеры пока не проявили себя, хотя Секу Койта как раз начал забивать, но совсем потерял голевое чутье лучший бомбардир красно-синих Тамерлан Мусаев. В общем, главная проблема армейцев — атака, а в обороне чаще всего порядок.
«Спартак» забивает меньше «Динамо», «Зенита» и «Краснодара», зато у красно-белых суперсвязка Угальде-Барко, на счету которой уже 27 голов, а ведь есть еще Бонгонда, Маркиньос и подключающийся из глубины палач «Зенита» Мартинс. Правда в последних турах что-то случилось с главным бомбардиром Угальде. Красно-белых принято критиковать за игру в обороне. В последних двух турах «Спартак» уже в первых таймах пропускал по два мяча, причем от команд из Махачкалы и Тольятти. Но по статистике у ворот «Спартака» меньше всех в лиге моментов. Из чего можно делать противоположные выводы по поводу надежности защиты. Кстати, интересно, кто эти ворота будет защищать. Максименко не играл с «Акроном» из-за травмы, и если против своего бывшего клуба выйдет Илья Помазун — это еще одна яркая интрига для дерби.
Наш прогноз на игру: победа «Спартака» за 1,95. В пользу хозяев (кстати, на «Лукойл Арене» ожидается редкий для последних лет аншлаг) больше аргументов. Более яркое нападение, история последних дерби, эффективный футбол против сильных соперников. За ЦСКА более надежная, как правило, оборона во главе с самой опытной звездой лиги Акинфеевым и цельная тактика, хотя к пресловутому ромбу Николича соперники с каждым туром готовы все лучше, к тому же он скрадывает сильные стороны некоторых игроков ЦСКА, прежде всего Файзуллаева.
За весну ЦСКА пропустил лишь один гол с игры (после навеса со штрафного) и два с пенальти. Но, во-первых, «Спартак» устроит гол с пенальти (только не пускайте бить Медину), во-вторых, монументальная оборона ЦСКА чудом не пропустила трижды за последние 15 минут с «Крыльями».
Альтернативная ставка: «обе забьют — да» за 1,98. Хотя открытой игры и верхового матча никто не ждет — слишком высоки ставки, да и давно уже столичное дерби не превращалось в перестрелку — голы должны быть. «Спартак» ошибается в обороне, особенно на флангах, но, в свою очередь, найти ключ к укреплениям Дивеева, Роши и Мойзеса хотя бы раз Барко, Бонгонда и компания должны.
Статистические тренды в играх «Спартака» и ЦСКА
|«Спартак»
|ЦСКА
|не проиграл 6 последних очных встреч с ЦСКА
|не забил лишь в двух из 10 последних матчей
|забил в 13 матчах из последних 14
|пропустил лишь один гол весной в РПЛ не с пенальти
Мнение эксперта: шансы на победу
Экс-капитан «Спартака» Егор Титов объяснил «Рейтингу Букмекеров», почему верит в победу своей бывшей команды: «ЦСКА физически сдал в последних играх. Неубедительно выглядел с “Динамо” в Кубке, очень плохо смотрелся в Оренбурге, хоть и выиграл, с “Крыльями” по делу дома очки потерял. Несколько недель назад можно было говорить, что армейцы сильнее всех смотрятся в РПЛ, а сейчас просели. Оборона стала выглядеть более уязвимой, не получает должной поддержки из центра. У “Спартака” тоже много проблем, на тех же флангах обороны. Но на ЦСКА будет полный стадион, сумасшедший настрой. “Спартак” должен пользоваться тем, что у ЦСКА ощущается спад. В этом сезоне в большинстве своем важные игры спартаковцы проводят здорово. Поэтому возьму чистую победу красно-белых».
Ставки на матч «Спартак» — ЦСКА 26 апреля 2025 года
Победа «Спартака» за 1,95.
«Обе забьют — да» за 1,98.