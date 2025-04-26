Прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА 26 апреля 2025 года: армейская супероборона не выстоит

Для встречи достойных друг друга соперников, которыми они определенно являются, ЦСКА подозрительно долго не может похвастать успехами в дерби. Последняя победа была уже более трех лет назад, правда, как раз в Тушине. В шести последующих — три ничьи и три поражения. Вот уже четыре тайма ЦСКА не может даже забить гол «Спартаку». Кстати, и в целом на дистанции чемпионата у армейцев слишком мало забитых мячей для команды из первой пятерки — полтора гола за игру, а у всех конкурентов ровно или около двух. Новички-легионеры пока не проявили себя, хотя Секу Койта как раз начал забивать, но совсем потерял голевое чутье лучший бомбардир красно-синих Тамерлан Мусаев. В общем, главная проблема армейцев — атака, а в обороне чаще всего порядок.