Прогноз на матч «Челси» — «Эвертон» 26 апреля 2025 года: ждем низовую игру

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко спрогнозировал исход матча: «Если рассматривать их последние очные матчи, то можно выделить две тенденции. Во-первых, в семи играх кряду у них не забивали оба соперника. Во-вторых, шесть раз из семи голов было забито у них не так много. Исключением стала игра год назад — победа “Челси” 6:0. Остальные же встречи завершались 1:0, 2:0, 0:0. Так что и тут я жду минимальной победы “Челси”. Он выиграет, а тотал будет меньше трех — котировка 2,30».