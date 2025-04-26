Прогноз на матч «Челси» — «Эвертон» 26 апреля 2025 года: ждем низовую игру

«Челси» продолжает гонку за попадание в Лигу чемпионов и отстает от идущего пятым «Ньюкасла» на два очка. Параллельно команда Марески еще претендует на Лигу конференций, там скоро нужно будет играть в полуфинале. Мойес принял «Эвертон» в январе на 16-м месте, с одном балле от зоны вылета. За прошедшее время «ириски» стали одной из лучших команд АПЛ по набранным очкам и опережают теперь в таблице «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Эвертон»
Букмекеры считают «Челси» фаворитом: победа лондонского клуба оценивается в 1,49, ничейный результат — в 4,60, а победа гостей — в 7,30. На тотал больше 2,5 дают коэффициент 1,71.
Прогноз на матч «Челси» — «Эвертон»
«Челси» набрал 57 очков и занимает шестое место. Команда Марески в прошлом туре наконец сняла проклятие выездных матчей, обыграв «Фулхэм» (2:1). Это первая победа «синих» в гостях в АПЛ с 8 декабря. И далась она нелегко. У «Челси» мало что получалось в атаке, Палмер и Джексон не забивают уже больше 10 матчей. Команду спасли молодой форвард Джордж и Нету, отличившиеся в конце игры.
«Эвертон» идет на 13-м месте и чувствует себя в турнирной таблице достаточно спокойно. — от зоны вылета команда далеко, а до еврокубков не дотянуться. Команда Мойеса в последних 8 турах одержала всего одну победу, но и проиграла лишь два раза — «Ливерпулю» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:2). «Ириски» показывают организованную и дисциплинированную игру, они стали чаще убегать в контратаки.
История очных встреч говорит в пользу сдержанной игры: в 7 из последних 10 матчей фиксировался тотал меньше 2,5, а обе команды не забивали в 8 случаях. Наш прогноз: тотал меньше 3 — 1,73, «обе забьют — нет» за 1,94.
Статистические тренды в играх «Челси» и «Эвертона»
|«Челси»
|«Эвертон»
|В 4 матчах подряд проходит тотал больше 2,5.
|Выиграл 1 из 8 последних матчей.
|Не пропускает в 4 из 6 последних матчей дома.
|В 7 матчах подряд проходит тотал меньше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко спрогнозировал исход матча: «Если рассматривать их последние очные матчи, то можно выделить две тенденции. Во-первых, в семи играх кряду у них не забивали оба соперника. Во-вторых, шесть раз из семи голов было забито у них не так много. Исключением стала игра год назад — победа “Челси” 6:0. Остальные же встречи завершались 1:0, 2:0, 0:0. Так что и тут я жду минимальной победы “Челси”. Он выиграет, а тотал будет меньше трех — котировка 2,30».
Ставки на матч «Челси» — «Эвертон» 26 апреля 2025 года
Тотал меньше 3 — 1,73.
«Обе забьют — нет» за 1,94.