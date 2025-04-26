Прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» 27 апреля 2025 года: серия начнется результативно

В полуфинале Кубка Гагарина встретятся «Локомотив» и «Салават Юлаев». Обе команды прошли после семиматчевых серий в четвертьфинале. Первый матч должен получиться ярким и результативным, так как игроки сейчас находятся на кураже.
Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев»
Букмекеры считают хозяев фаворитами первой встречи: коэффициент на итоговую победу «Локомотива» составляет 1,52, на «Салават Юлаев» — 2,55. Голов от матча ждут не очень много — тотал меньше 5,5 стоит 1,47.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев»
«Локомотив» и «Салават Юлаев» — разные команды по подходу к игре. Ярославцы строят свой стиль на давлении, борьбе и плотной обороне, а уфимцы больше любят скоростной хоккей на встречных курсах. Обе команды будут стараться использовать свои сильные стороны, так что оппонентам неизбежно придется подстраиваться.
«Салават Юлаев» прошел на пути к полуфиналу две семиматчевые серии с «Сибирью» и «Спартаком». При этом команда испытывала проблемы в обоих противостояниях, когда соперник начинал играть от защиты. В Новосибирске команда Козлова временами совсем терялась и не могла найти моменты у чужих ворот.
При этом стоит отметить, что уфимцы значительно поменялись за время плей-офф — сейчас они готовы терпеть и работать. Изначально от атакующей игры пришлось отказаться из-за потери лидеров. По ходу серии со «Спартаком» Козлов не мог рассчитывать на помощь звездных легионеров Ливо и Тодда, а также атакующего защитника Цулыгина. Теперь же игра от обороны может стать необходимостью для достижения результата.
Однако уходить в закрытый стиль «юлаевцы» не должны — в таком хоккее опыта у них в отличие от соперника немного. К тому же у команды все еще много проблем с обороной: плохое меньшинство, нехватка защитников, молодой и неопытный вратарь, который в любой момент может провалиться. Кажется, Козлов должен настроить игроков на владение шайбой и скоростные атаки.
«Локомотив» же пережил самый длинный в истории КХЛ седьмой матч. Команда прошла в полуфинал только во втором овертайме. Времени на восстановление было не так много, поэтому ожидать сумасшедшего давления от «железнодорожников» не стоит. Начнут они, скорее всего, аккуратно и так же постараются подержать шайбу.
Победа в седьмом матче должна придать хоккеистам уверенность в себе. На кураже у них будет получаться в атаке больше, чем обычно. Так было и в прошлом сезоне: ярославцы также прошли полуфинал в семи матчах, а там начали уничтожать «Трактор» в атакующем стиле и выиграли серию 4−0. В первой встрече вряд ли будет закрытая игра. Ждем больших скоростей, голов и ярких моментов. Команды сейчас находятся в отличном настроении, которое должно отражаться на игре и делать ее более авантюрной.
Наш прогноз: тотал больше 4,5 — за 1,85. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на «обе забьют» в первом периоде — за 4,10. Команды должны начать с атаки, а минимальный груз ответственности в первой игре приведет к большому количеству ошибок.
Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Салавата Юлаева»
|«Локомотив»
|«Салават Юлаев»
|В 7 из 8 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
|5 поражений в 6 последних гостевых матчах.
|В 4 из 5 последних матчей выигрывала команда, забившая первой.
|В 3 из 4 последних матчей первыми открывали счет.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Роман Габдарафиков ждет результативный матч: «Первый матч важен, “Локомотиву” нужно начинать с победы. Я не думаю, что этот матч будет низовым — после напряжения и давления седьмых матчей, которое было, можно поставить на то, что здесь будут голы. Мой прогноз — тотал больше 4,5».
Ставки на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» 27 апреля 2025 года
Тотал больше 4,5 — 1,85.
«Обе забьют» в первом периоде — 4,10.