Прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» 27 апреля 2025 года: серия начнется результативно

Победа в седьмом матче должна придать хоккеистам уверенность в себе. На кураже у них будет получаться в атаке больше, чем обычно. Так было и в прошлом сезоне: ярославцы также прошли полуфинал в семи матчах, а там начали уничтожать «Трактор» в атакующем стиле и выиграли серию 4−0. В первой встрече вряд ли будет закрытая игра. Ждем больших скоростей, голов и ярких моментов. Команды сейчас находятся в отличном настроении, которое должно отражаться на игре и делать ее более авантюрной.