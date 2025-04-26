Прогноз на матч «Интер» — «Рома» 27 апреля 2025 года: яркого шоу не будет

Команда Индзаги впервые с сентября не смогла победить в трех матчах подряд. Тяжелейшую ничью с «Баварией» 2:2 можно зачесть за победу, ведь благодаря ей «Интер» пробился в четверку лучших клубов Лиги чемпионов, но поражение от «Болоньи» (0:1) привело к потере отрыва от «Наполи». Теперь соперники в борьбе за скудетто идут вровень (по 71 очку). Но у «Интера» впереди минимум семь матчей (все болельщики «черно-синих» мечтают о восьми, считая финал Лиги чемпионов), а у «Наполи» пять. А ни моральных, ни физических сил нет, как еще объяснить разгром в дерби от совсем среднего на сегодня «Милана» со счетом 0:3 в полуфинале Кубка Италии.