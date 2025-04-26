Прогноз на матч «Интер» — «Рома» 27 апреля 2025 года: яркого шоу не будет

Матч должен был состояться днем ранее, но вмешался форс-мажор. Италия скорбит по ушедшему из жизни папе римскому Франциску. В субботу похороны. Все футбольные матчи перенесены. Разумеется, никто не высказывал недовольства, хотя для «Интера» это большая проблема. Команда потеряла сутки подготовки к полуфиналу Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится 30 апреля. Это очень важно, потому что у одного из лидеров чемпионата Италии явный функциональный спад. Календарь перегружен, посыпались травмы (Тюрам, Думфрис, Зелиньски). Плюс с «Ромой» не помогут из-за перебора карточек Мхитарян и Бастони.
Команда Индзаги впервые с сентября не смогла победить в трех матчах подряд. Тяжелейшую ничью с «Баварией» 2:2 можно зачесть за победу, ведь благодаря ей «Интер» пробился в четверку лучших клубов Лиги чемпионов, но поражение от «Болоньи» (0:1) привело к потере отрыва от «Наполи». Теперь соперники в борьбе за скудетто идут вровень (по 71 очку). Но у «Интера» впереди минимум семь матчей (все болельщики «черно-синих» мечтают о восьми, считая финал Лиги чемпионов), а у «Наполи» пять. А ни моральных, ни физических сил нет, как еще объяснить разгром в дерби от совсем среднего на сегодня «Милана» со счетом 0:3 в полуфинале Кубка Италии.
«Рома» под руководством Раньери преодолела нестабильность и, начиная с декабря, неплохо собирает очки. Четыре месяца без поражений в Серии А — таким больше не может похвастать никто, даже «Интер» с «Наполи». У римлян уже на 6 очков больше того же «Милана», и они всего в трех баллах от заветной лигочемпионской четверки. Это главная мотивация для «волков» на финише сезоне.
А главная проблема — игра в атаке. После травмы Дибалы возможности в нападении довольно ограничены, и забивает «Рома» мало. Зато, что свойственно командам Раньери, внимательно действует в обороне. Результаты последних матчей это подтверждают: 1:0, 1:0, 1:1, 1:1, 1:0.
Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Рома»
«Интер» считают явным фаворитом матча. Коэффициент на его победу равен 1,76, а на выигрыш «Ромы» в гостях у лидера — 4,60. На ничью можно поставить за 3,75. По общему тоталу ясности нет, и это хорошо для ставки, которую мы вам предложим. Также не ясно, будут ли голы в те и другие ворота.
Прогноз на матч «Интер» — «Рома»
Еще когда «Интер» был на коне, а «Рома» в кризисе, в первом круге соперники провели в Риме достаточно осторожный позиционный матч, завершившийся победой «Интера» со счетом 1:0 благодаря блестящей контратаке с завершающим ударом Лаутаро Мартинеса. Это главное оружие «Интера», и на стадионе «Джузеппе Меацца» Раньери постарается вообще не допускать подобных ситуаций. Скорее всего, матч получится еще более осторожным и закрытым.
«Роме» нет смысла лезть на рожон. Контригра «Интера» страшно опасна, наоборот римляне захотят смены ролей. Что касается хозяев, им нельзя держать в голове предстоящие баталии с «Барселоной», но как это сделать, когда силы и так на исходе, а в составе нет нескольких ключевых игроков?
Наш прогноз на игру: тотал меньше 2,5 за 1,83. Терять очки «Интеру» нельзя, иначе можно потерять и скудетто, но идти ва-банк и тратить все силы перед поездкой в Барселону «нерадзурри» точно не станут.
Можно даже взять двойной шанс «Ромы» за 2,07, но это большой риск. В каком бы состоянии ни был «Интер», это лидер чемпионата и лучший итальянский клуб этого сезона (пока что), а «Рома» переживает смутные времена и идет на 7-м месте (пока что). Симоне Индзаги постарается добиться от своей команды повторения игры первого круга между этими соперниками, и 1:0 его абсолютно устроит.
Статистические тренды в играх «Интера» и «Ромы»
|«Интер»
|«Рома»
|Выиграл 8 из 10 последних очных встреч с «Ромой».
|Не проигрывает в Серии А 17 туров подряд.
|6 домашних матчей подряд не может сыграть на ноль.
|В 8 из 10 последних матчах Серии А прошел тотал меньше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов сделал ставку для ВсеПроСпорт.ру: «Интер» выглядит уставшим. У него возрастной состав. «Рома» в последний раз в чемпионате проигрывала в декабре. С приходом Раньери команда стала дисциплинированнее защищаться. Есть шансы спасти сезон, который выглядел провальным осенью. «Рома» сыграет в контратаку, «Интер» будет играть с позиции силы, но рисковать не будет. Поэтому я здесь большого количества голов не жду. Возьму тотал меньше 2,5.
Ставки на матч «Интер» — «Рома» 27 апреля 2025 года
Тотал меньше 2,5 за 1,83.
Двойной шанс «Ромы» Х2 за 2,07.