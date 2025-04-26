Прогноз на матч «Монреаль» — «Вашингтон» 28 апреля 2025 года: голов опять будет много

В первых матчах голкиперы очень много спасали свои команды — вторую игру для «Вашингтона» чуть ли не в одиночку выиграл Томпсон, в первой встрече Монтембо держал «Монреаль» в игре до овертайма. Сейчас ситуация поменяется — насколько бы хорошо ни были готовы сменщики, в качестве они будут уступать. К тому же часто такие замены плохо влияют на уверенность игроков, которые стараются перестраховаться и больше ловить шайбу на себя, чтобы уберечь нового вратаря. Это редко идет на пользу.