Прогноз на матч «Монреаль» — «Вашингтон» 28 апреля 2025 года: голов опять будет много

«Монреалю» удалось выиграть первый домашний матч в серии с «Вашингтоном». От следующей игры будет зависеть многое: «столичные» должны исправляться за поражение и показывать свою реальную силу, а «Канадиенс» сделают все, чтобы затянуть серию.
Коэффициенты букмекеров на матч «Монреаль» — «Вашингтон»
Букмекеры сомневаются в исходе матча, но небольшое предпочтение отдают гостям: коэффициент на итоговую победу «Вашингтона» составляет 1,87, на «Монреаль» — 1,93. Голов ждут много — тотал больше 5,5 стоит 1,65.
Прогноз на матч «Монреаль» — «Вашингтон»
«Монреаль», наконец, включился на полную в матче с «Вашингтоном» и сделал это со старта. Домашняя арена придала команде уверенности, поэтому они не потерялись при отставании в счете, а после спокойно удерживали и развивали преимущество в игре.
«Вашингтон», наоборот, был в этом матче не похож свою лучшую версию. Игроки слишком много теряли шайбу и ошибались. Моментами нападающие включались, но постоянного давления не было, поэтому «Монреалю» удавалось проще обычного начинать атаки и обороняться.
Главным моментом прошлого матча стали травмы основных вратарей обеих команд. «Канадиенс» потеряли голкипера из-за повреждения на перемещении, а у «Вашингтона» в стража ворот въехал на полной скорости свой же игрок. Как итог, следующую встречу начнут бэкапы Добеш и Линдгрен. Оба сменщика имеют довольно высокий уровень, но по клубам это может ударить.
В первых матчах голкиперы очень много спасали свои команды — вторую игру для «Вашингтона» чуть ли не в одиночку выиграл Томпсон, в первой встрече Монтембо держал «Монреаль» в игре до овертайма. Сейчас ситуация поменяется — насколько бы хорошо ни были готовы сменщики, в качестве они будут уступать. К тому же часто такие замены плохо влияют на уверенность игроков, которые стараются перестраховаться и больше ловить шайбу на себя, чтобы уберечь нового вратаря. Это редко идет на пользу.
Следующий матч будет одним из важнейших в серии. «Монреалю» необходимо выигрывать при домашних трибунах, чтобы оставить шансы на проход. «Вашингтону» пора отвечать и также провести мощный матч с начала и до конца, чтобы снять все вопросы о силе команды.
Наш прогноз: тотал больше 5,5 — за 1,65. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу «Вашингтона» в основное время — за 2,70.
Статистические тренды в играх «Монреаля» и «Вашингтона»
|«Монреаль»
|«Вашингтон»
|Ни разу не проиграл в основное время на домашней арене в 13 последних встречах.
|Проиграл 7 из 9 последних гостевых матчей.
|В 3 из 4 последних домашних матчей проходил тотал больше 5,5.
|В 6 из 8 последних гостевых матчей прошел тотал больше 5,5.
Ставки на матч «Монреаль» — «Вашингтон» 28 апреля 2025 года
Тотал больше 5,5 — 1,65.
Победа «Вашингтона» в основное время — 2,70.