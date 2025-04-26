Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 27 апреля 2025 года: «шпоры» побывают на коронации чемпиона

«Ливерпулю» остается провести 5 матчей до финиша АПЛ, а для оформления чемпионского титула, первого с 2020 года, набрать нужно одно очко. Де-факто «красные» уже могут праздновать, но откладывать официальные торжества, конечно, не хотят. «Тоттенхэму» не позавидуешь. Команда проводит худший сезон с момента основания Премьер-лиги.
Только две хорошие новости могут как-то согревать поклонников «шпор». Во-первых, вылет несмотря на 18 поражений в 33 турах им не грозит. Во-вторых, есть совершенно рабочий шанс завоевать наконец вожделенный трофей. Речь о Лиге Европы, где «Тоттенхэм» добрался до полуфинала и уже 1 мая встретится на своем стадионе с сенсационным норвежским клубом «Буде-Глимт».
Получается, что кроме престижа сражаться в этом матче «Тоттенхэму» не за что. Более того, хорошо бы поберечь силы на еврокубки. Не видно, что может помешать празднику «Ливерпуля» в это воскресенье. Команды трижды встречались в этом сезоне. В лондонской игре АПЛ было форменное сумасшествие. Голы сыпались со всех сторон с неимоверной скоростью и дело пришло к крупной победе «Ливерпуля» со счетом 6:3. Затем было двухраундовое противостояние в Кубке Лиги. Домашний матч «Тоттенхэм» даже выиграл — 1:0, но затем снова был крупно бит — 0:4 на «Энфилде».
Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
Букмекеры практически уверены в победе хозяев. Коэффициент на выигрыш «Ливерпуля» — 1,26. Ничья (которая «красных» также устроит) оценивается в 6,60. Победа «Тоттенхэма» — 9,60. Также мало сомнений в высокой результативности этого матча. Тотал больше 2,5, предлагают всего за 1,30. Больше 3,5 — 1,82. Интересно, что эксперты верят в то, что гости забьют. Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 0,5 установлен на отметке 1,58.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
Единственная интрига относительно этого матча — сколько будет голов и будет ли разгром. «Ливерпуль» за сезон забил намного больше своих конкурентов, но в последнее время заметно сбавил в плане результативности. Притормозил лучший бомбардир клуба и чемпионата Салах, зато довольно часто выходит сыграть на ноль. Трудно предсказывать и уровень сопротивления «Тоттенхэма», а также выбор состава, который сделает Постекоглу. Лазарет у «шпор» наконец-то почти опустел, но, например, главную звезду Сон Хын Мина, у которого есть проблемы со здоровьем, есть смысл поберечь на Лигу Европы.
Наш прогноз на игру: победа «Ливерпуля» с форой −1,5 за 1,64. Да, коэффициент невысок, но задирать высокий тотал в матче, где все могут остановиться и доигрывать при счете 2:0 или 3:1, рискованно.
Более смелый вариант как раз это и предусматривает: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3,5 за 2,50. В этой игре почти наверняка многое станет ясно задолго до финального свистка Томаса Брамэлла. Больше трех мячей «Ливерпуль» не забивал как раз с той февральской кубковой игры против «Тоттенхэма».
Статистические тренды в играх «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»
|«Ливерпуль»
|«Тоттенхэм
|Выиграл 8 предыдущих матчей дома в АПЛ.
|Проиграл 10 из 16 матчей АПЛ в гостях.
|Забил больше всех в АПЛ — 75 голов.
|Пропустил в 8 последних матчах АПЛ.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру по АПЛ и экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко также не верит в свой бывший клуб: «Тоттенхэм» явно уже хочет забыть этот розыгрыш Премьер-лиги. Провальный год. «Ливерпуль» находится в лучшей форме, «Тоттенхэму» же, по факту, не так важна эта встреча — через пару дней первый полуфинал ЛЕ. Так что с уверенностью ставлю тут на победу «Ливерпуля» с форой −1.5 за 1.65.
Ставки на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 27 апреля 2025 года
Победа «Ливерпуля» с форой −1,5 за 1,64.
Победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3,5 за 2,50.