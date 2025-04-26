Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 27 апреля 2025 года: «шпоры» побывают на коронации чемпиона

Получается, что кроме престижа сражаться в этом матче «Тоттенхэму» не за что. Более того, хорошо бы поберечь силы на еврокубки. Не видно, что может помешать празднику «Ливерпуля» в это воскресенье. Команды трижды встречались в этом сезоне. В лондонской игре АПЛ было форменное сумасшествие. Голы сыпались со всех сторон с неимоверной скоростью и дело пришло к крупной победе «Ливерпуля» со счетом 6:3. Затем было двухраундовое противостояние в Кубке Лиги. Домашний матч «Тоттенхэм» даже выиграл — 1:0, но затем снова был крупно бит — 0:4 на «Энфилде».