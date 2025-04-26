Прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив» 26 апреля 2025 года: превосходство атаки над защитой

Еще недавно «Локомотив» считался претендентом как минимум на медали и всерьез мог рассчитывать на конкуренцию с «Краснодаром» и «Зенитом». Но весной клуб выглядит неубедительно и уже отстал от третьего места на шесть очков. Поэтому Галактионову срочно нужно что-то придумать, чтобы исправить положение. Начало уже положено — «Пари НН» в прошлом туре был разгромлен со счетом 3:0.
У «Ростова» тоже хватает проблем: травмированы Мохеби и Ятимов. Потеря основного вратаря — минус, но второй номер команды Одоевский тоже имеет неплохой опыт игры в этом сезоне. А вот травма Мохеби, автора 4 голов в РПЛ — серьезный удар по атаке ростовчан. Плюсом для команды является раскрепощенность: клубу явно не грозит вылет, а до места в топ-3 слишком далеко (сейчас «Ростов» идет на 7-м месте, отставание от «Локомотива» составляет 8 очков). Результат на команду не давит от слова совсем.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Локомотив»
Букмекеры в этой паре больше верят в «Ростов». Коэффициент на победу хозяев колеблется в районе 2,30. На победу «Локомотива» можно поставить с коэффициентом 3,00. Ничья как наименее вероятный вариант стоит 3,80. Тотал больше 2,5 в этом матче идет за 1,70, меньше 2,5 — за 2,14.
Прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив»
«Ростов» потерпел три поражения в последних пяти матчах. Соперники при этом были серьезные: «Спартак», «Ахмат» и Зенит«. С командами уровнем пониже ростовчане берут свое: 3:2 с “Акроном” и 2:0 с “Факелом”. “Ростов” играет активно, редко закрывается у своей штрафной, поэтому в его матчах обычно голы случаются и в те, и в другие ворота. С парой габаритных форвардов Комличенко — Голенков многим клубам РПЛ тяжело справиться.
«Локомотив» как раз не славится хорошей обороной, «железнодорожники» много пропускают по меркам топ-клубов. Галактионов часто меняет сочетания в центре защиты, пробует разных вратарей, но пока это не особо помогает. Игра на ноль с «Пари НН» — не показатель, там нижегородцы достаточно рано остались в меньшинстве. У «Локо» матч пропустит опорник Годяев, под вопросом участие Батракова, оба игрока получили повреждение в прошлом туре.
После возобновления чемпионата «Локомотив» неудачно играет на выезде (ничья и два поражения). Но личные встречи в этом сезоне в пользу Галактионова. «Локо» выиграл в первом круге 3:2, были еще две победы в Кубке (одна из них в серии пенальти). Кстати, обе командыскоро вновь сыграют в Кубке России в Пути регионов. Про оборону «Локо» уже было сказано, но с Батраковым, Пиняевым и Воробьевым «железнодорожники» всегда могут рассчитывать минимум на гол в атаке.
Наш прогноз на игру — обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,82 и тотал больше 3 за 1,94.
Статистические тренды в матчах «Ростова» и «Локомотива»
|«Ростов»
|«Локомотив»
|В апреле пропустил 7 голов в четырех матчах.
|Только однажды за пять туров сыграл на ноль.
|Не побеждал «Локомотив» в последних 5 матчах.
|Весной не побеждал в гостях.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Константин Генич тоже ждет от команд голы: «Как правило, между “Ростовом” и “Локомотивом” матчи получаются веселые, а тут еще и большого турнирного значения эта игра не имеет. Поэтому я жду голы от команд, причем голы и в те, и в другие ворота. Соответственно, на этом вряд ли кто-то остановится. Мой прогноз на эту встречу — обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,93».
Ставки на матч «Ростов» — «Локомотив» 26 апреля 2025 года
Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,82.
Тотал больше 3 за 1,94.