Прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив» 26 апреля 2025 года: превосходство атаки над защитой

После возобновления чемпионата «Локомотив» неудачно играет на выезде (ничья и два поражения). Но личные встречи в этом сезоне в пользу Галактионова. «Локо» выиграл в первом круге 3:2, были еще две победы в Кубке (одна из них в серии пенальти). Кстати, обе командыскоро вновь сыграют в Кубке России в Пути регионов. Про оборону «Локо» уже было сказано, но с Батраковым, Пиняевым и Воробьевым «железнодорожники» всегда могут рассчитывать минимум на гол в атаке.