Прогноз на матч «Наполи» — «Торино» 27 апреля 2025 года: минимальная победа Конте

«Наполи» получает возможность забраться на первое место Серии А. У главного конкурента за чемпионство «Интера» сейчас довольно тяжелый календарь, из-за которого они проиграли уже два матча подряд и могут еще упустить очки. Для неаполитанцев же задачи остались только в чемпионате, где им предстоят пять матчей с соперниками из нижней половины таблицы. Следующая игра будет против «Торино», идущего десятым в лиге.