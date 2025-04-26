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Прогноз на матч «Наполи» — «Торино» 27 апреля 2025 года: минимальная победа Конте

В 34-м туре Серии А в гости к «Наполи» приедет «Торино». Как пройдет матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Наполи» получает возможность забраться на первое место Серии А. У главного конкурента за чемпионство «Интера» сейчас довольно тяжелый календарь, из-за которого они проиграли уже два матча подряд и могут еще упустить очки. Для неаполитанцев же задачи остались только в чемпионате, где им предстоят пять матчей с соперниками из нижней половины таблицы. Следующая игра будет против «Торино», идущего десятым в лиге.

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Торино»

Букмекеры считают хозяев однозначными фаворитами встречи: коэффициент на победу «Наполи» составляет 1,42, на «Торино» — 8,50. Ничья оценивается в 4,40. По голам ясности нет — тотал меньше 2,5 стоит 1,80.

Прогноз на матч «Наполи» — «Торино»

«Наполи» победил «Милан», а после сыграл вничью с «Болоньей», чем открыл себе дорогу к чемпионству. Эти результаты и две последующие победы позволили сравняться по очкам с лидирующим «Интером». Однако у неаполитанцев намного проще календарь на концовку чемпионата — осталось пять матчей против команд из нижней части таблицы.

Конте, наконец, смог вытащить своих игроков из полосы ничьих, которые не позволяли клубу подниматься вверх. Для этого пришлось немного изменить расстановку и перейти на игру в четырех защитников вместо трех. Пропускает «Наполи» все еще с запасом меньше всех в лиге, но и забивает не так много.

В предстоящей игре именно слабая результативность неаполитанцев может стать проблемой, так как забить «Торино» будет не так просто. Основной вратарь команды Милинкович-Савич проводит отличный сезон и уже этим летом, скорее всего, переберется в топ-клуб. От его игры, во многом, будет зависеть результат матча.

Футбол
Италия 2024/2025
Тур 34, 27.04.2025, 21:45
Наполи
-
Торино
-

«Торино» сейчас в неплохой форме — проиграл только раз в последних 8 матчах чемпионата. Команда играет только в Серии А, поэтому имеет достаточно времени на подготовку к туру. Сильная сторона «быков» — оборона. Тренер Ваноли делает ставку на надежность и выпускает в помощь защитникам двух-трех опорников. Вместе с крутым вратарем это дает результат. В пяти последних встречах пропустили лишь трижды.

Наш прогноз: тотал меньше 2 — за 2,50. Также можно поставить на то, что «Торино» не забьет — за 1,75.

Статистические тренды в играх «Наполи» и «Торино»

«Наполи»
«Торино»
1 поражение в 18 последних встречах.
1 поражение в 8 последних матчах.
В 5 из 6 последних матчей забивал первым.
В 5 последних матчах проходит тотал меньше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой ждет победу «Наполи»: «Я просто не вижу, за счет чего тут “Торино” может навязать борьбу своему оппоненту. “Наполи” намного сильнее, класс игроков выше. Так сейчас еще и снова вернулись реальные шансы на скудетто. Так что жду уверенной победы неаполитанцев — ставлю на точный счет 2:0 за 5,20».

Ставки на матч «Наполи» — «Торино» 27 апреля 2025 года

Тотал меньше 2 — 2,50.

«Торино» не забьет — 1,75.