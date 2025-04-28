Прогноз на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй» 29 апреля 2025 года: Кучеров и Василевский снова победят

В этом противостоянии изначально ожидалась плотная борьба, но в первых матчах «Флорида» доминировала и не оставляла соперникам шансов. Ситуация поменялась в третьей игре, когда команды переехали в Санрайз. «Тампа» подстроилась под соперника — тренер Купер после двух игр нашел ключ к воротам Бобровского и успешно применил его в первой гостевой встрече. Больше всего было заметно, как у команды стали проходить контратаки, с которыми оппонентам было тяжело справляться.