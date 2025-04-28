Прогноз на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй» 29 апреля 2025 года: Кучеров и Василевский снова победят

«Флорида» дважды победила на выезде и приехала домой с комфортным счетом в серии 2−0. Однако продлить успех не удалось — «Тампа-Бэй» выиграл первый матч в Санрайзе, а теперь может вовсе сравнять счет в противостоянии.
Коэффициенты букмекеров на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй»
Букмекеры считают, что шансов на успех больше у хозяев: коэффициент на итоговую победу «Флориды» составляет 1,70, на «Тампу» — 2,15. Насколько результативной будет встреча, непонятно: тотал больше 5,5 стоит 1,85, меньше — 1,95.
Прогноз на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй»
В этом противостоянии изначально ожидалась плотная борьба, но в первых матчах «Флорида» доминировала и не оставляла соперникам шансов. Ситуация поменялась в третьей игре, когда команды переехали в Санрайз. «Тампа» подстроилась под соперника — тренер Купер после двух игр нашел ключ к воротам Бобровского и успешно применил его в первой гостевой встрече. Больше всего было заметно, как у команды стали проходить контратаки, с которыми оппонентам было тяжело справляться.
Помогли «молниям» и эмоции — в новой встрече их было много с обеих сторон. «Тампа» направляла злость на борьбу и в итоге впервые повела в счете во время игры. В этот момент не выдержали игроки «Флориды», которые стали тратить силы на лишние силовые приемы и стычки. В итоге случился разгром «Пантерс» на их же площадке.
Стоит отметить, что, впервые оказавшись в ситуации, когда необходимо возвращаться в игру, «Флорида» провалилась. Показать не удалось почти ничего, а взамен игроки «Тампа-Бэй» раз за разом получали возможности для опасных выпадов на ворота Бобровского.
Не выручил в этот раз и лидер Ткачак — нападающий открыл счет в матче, но после этого пропал. Когда команда оказалась в сложной ситуации, игрок сорвался и стал получать неоправданные удаления, чем окончательно похоронил шансы на возвращение.
В следующей игре «Тампа» должна закреплять успех, но сделать это будет непросто. Вряд ли оппоненты еще раз перегорят во время встречи. При этом ключевым моментом может стать первый гол. «Молнии» должны сделать все, чтобы открыть счет первыми. «Флориде» победа также необходима, а то можно упустить серию. Встреча снова должна получиться захватывающей.
Наш прогноз: тотал больше 1,5 в первом периоде — за 1,80. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу «Тампы» в основное время — за 3,05.
Статистические тренды в играх «Флориды» и «Тампа-Бэй»
|«Флорида»
|«Тампа-Бэй»
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал больше 5,5.
|5 поражений в 8 последних гостевых встречах.
|11 побед в 15 последних домашних матчах.
|Пропускал первым в 4 последних матчах.
Ставки на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй» 29 апреля 2025 года
Тотал больше 1,5 в первом периоде — 1,80.
Победа «Тампы» в основное время — 3,05.