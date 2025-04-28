Прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва 28 апреля 2025 года: Кудашов начнет серию с победы

В этой серии «Трактору» важно хорошо начать и почувствовать свою игру, хотя после достаточно длинной паузы это будет сложно. К тому же тренер Гру, как показал этот плей-офф, не так хорош в создании планов на матч — ему легче работается с правками во время игры. Это может привести к очередному тяжелому первому периоду, а «Динамо» удерживать преимущество умеет.