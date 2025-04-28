Прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва 28 апреля 2025 года: Кудашов начнет серию с победы

Тренер Кудашов впервые вывел «Динамо» в полуфинал Кубка Гагарина и останавливаться на этом не готов. Его соперником стал «Трактор», где канадец Гру создал опасную команду, способную кардинально меняться по ходу матча. Первая встреча пройдет в Челябинске и покажет, кто лучше готов к старту противостояния.
Коэффициенты букмекеров на матч «Трактор» — «Динамо» Москва
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: коэффициент на итоговую победу «Трактора» составляет 1,80, на «Динамо» — 2,00. Голов много не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,63.
Прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва
«Динамо» прошло две сложные серии против СКА и «Ак Барса». Москвичи оба раза выиграли со счетом 4−2. Тренер Кудашов впервые оказался с командой в полуфинале, поэтому у игроков должно быть отличное настроение. Однако меньше давление на клуб не стало — от бело-голубых все еще ждут борьбы за Кубок, а «Трактор» называют проходным соперником.
Столичный коллектив по ходу предыдущей серии сделал основным вратарем Подъяпольского, который начинал плей-офф на скамейке запасных из-за позднего восстановления после травмы. Голкипер добавил уверенности команде и, кажется, закрыл тот самый аспект, которого Кудашову не хватало. Тем более сложности с обороной у «Динамо» есть. Провалы случались в матчах и с питерцами, и с казанцами.
При этом следующий соперник не менее грозный по игре в атаке. «Трактор» добивается результата в первую очередь за счет забитых голов. Вратарь Фукале выступает нестабильно, а защитники часто теряют позиции, поэтому акцент приходится делать на нападающих. Также стоит отметить, что челябинцы стали чуть стабильнее в последних играх — больше нет постоянных камбэков, а стартовые отрезки команда почти перестала проваливать.
В этой серии «Трактору» важно хорошо начать и почувствовать свою игру, хотя после достаточно длинной паузы это будет сложно. К тому же тренер Гру, как показал этот плей-офф, не так хорош в создании планов на матч — ему легче работается с правками во время игры. Это может привести к очередному тяжелому первому периоду, а «Динамо» удерживать преимущество умеет.
Наш прогноз: тотал больше 5 — за 1,88. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу «Динамо» в основное время — за 2,75.
Статистические тренды в играх «Трактора» и «Динамо» Москва
|«Трактор»
|«Динамо»
|В 4 из 5 последних матчей забивал минимум три гола в основное время.
|5 побед в гостевых встречах подряд.
|10 побед в 11 последних домашних встречах.
|Забрасывало не менее трех шайб в 4 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Виталий Славин ждет победы москвичей: «Первый матч москвичи обязаны забирать, потому что у них нет преимущества своего льда. Если будут все семь матчей, серия завершится в Челябинске. Поэтому срочно нужно что-то забирать в гостях, и в первой игре они вполне могут это сделать».
Ставки на матч «Трактор» — «Динамо» Москва 28 апреля 2025 года
Тотал больше 5 — 1,88.
Победа «Динамо» в основное время — 2,75.