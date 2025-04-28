Прогноз на матч Андреева — Стародубцева 28 апреля 2025 года: в Мадриде никому не бывает легко

Турнир WTA 1000 в Мадриде идет полным ходом. 17-летняя Мирра Андреева уже выиграла в столице Испании два матча. Теперь ее следующая соперница — теннисистка из Украины, 99-я ракетка мира Юлия Стародубцева.
Коэффициенты букмекеров на матч Андреева — Стародубцева
Непререкаемый фаворит встречи — Андреева, по-другому и быть не могло. Коэффициент на победу Мирры — лишь 1,08. Сенсационная победа Стародубцевой оценивается в 8,60. Тотал больше установлен на отметке 18,5 геймов — 1,95.
Прогноз на матч Андреева — Стародубцева
Мирра впервые в этом году выиграла два матча подряд на грунте. У Андреевой на глине в 2025-м пока все не так блестяще, как на харде. Но именно в Мадриде она нащупывает свою игру. Бузковой и Френх Мирра не отдала даже одного сета.
Стародубцева в предыдущем круге сыграла классический «качельный». 2:6, 7:6, 6:0 против Людмилы Самсоновой, 20-й ракетки мира. Куча ошибок, брейков и неожиданных срывов с обеих сторон. У Юлии не самая мощная подача — 0 эйсов за последние 3 матча. Впрочем, на грунте это не самый большой минус. Зато Стародубцева явно шикарно готова физически — дважды именно в трехсетовых поединках в Мадриде она не просто побеждала в решающей партии. А вешала сопернице баранку.
Наш прогноз: считаем фору на Мирру чуть завышенной. В таком матче будет водопад эмоций, и вряд ли 17-летняя Андреева сможет закрыть на них глаза. Стародубцева будет сопротивляться до последнего, пусть и сильно уступает в классе. Для нее это почти что «турнир жизни», и просто так Юлия его завершать не захочет. В общем, халявы Андреевой точно ждать не стоит. Поэтому предлагаем победу Стародубцевой с форой +6,5 по геймам за 1,88.
Статистические тренды в играх Андреевой и Стародубцевой
|Андреева
|Стародубцева
|С Френх сделала 4 двойные ошибки за два сета и всего 1 эйс.
|26 брейкпоинтов было на двоих в матче с Самсоновой.
|На второй подаче Мирра была хороша: 71% выигранных мячей. Столько же, сколько на первой.
|Одержала в Мадриде 5 побед подряд — в основную сетку она пробилась через квалификацию.
Ставки на матч Андреева — Стародубцева 28 апреля 2025 года
Победа Стародубцевой с форой +6,5 по геймам за 1,88.
Счет 6:3 или 3:6 в одном из сетов за 2,30.