Прогноз на матч Андреева — Стародубцева 28 апреля 2025 года: в Мадриде никому не бывает легко

Наш прогноз: считаем фору на Мирру чуть завышенной. В таком матче будет водопад эмоций, и вряд ли 17-летняя Андреева сможет закрыть на них глаза. Стародубцева будет сопротивляться до последнего, пусть и сильно уступает в классе. Для нее это почти что «турнир жизни», и просто так Юлия его завершать не захочет. В общем, халявы Андреевой точно ждать не стоит. Поэтому предлагаем победу Стародубцевой с форой +6,5 по геймам за 1,88.