Прогноз на матч Шнайдер — Швентек 28 апреля 2025 года: первая встреча с россиянкой Иге не понравится

На топовом турнире WTA 1000 в Мадриде много классных вывесок. Но сегодня, пожалуй, ярче всех выделяется одна. Россиянка Диана Шнайдер зарубится со второй ракеткой мира Игой Швентек из Польши. Как сложится матч?
Коэффициенты букмекеров на матч Шнайдер — Швентек
С фаворитом тут все понятно. Это Швентек. Ее победа в линии фиксируется за 1,22. А вот на Шнайдер предлагают 4,30. Тотал больше 19,5 геймов оценивается в 1,87.
Прогноз на матч Шнайдер — Швентек
Если Андрей Рублев сотрудничает с Маратом Сафиным, то Шнайдер решила обратиться за профессиональной помощью к его сестре — Динаре. Теперь экс-первая ракетка мира работает с Дианой. «После всего одной недели я поняла, что Динара — правильный и мудрый человек, который мне подходит», — лестный отзыв от Шнайдер.
И если в Штутгарте Диана вылетела от Мертенс, то в Мадриде пока все идеально — 2 матча, 0 отданных сетов и всего… 3 отданных гейма. Притом россиянка разгромила Севастову, которая в свою очередь до этого обыграла Остапенко, а та победила в финале Штутгарта как раз Швентек. Вот такой круговорот.
Ига знаменитого тренера не нанимала, но результатов привычно добивается. И если в первом круге пострадала в игре с Александрой Эалой (4:6, 6:4, 6:2), то в следующем раунде спокойно вынесла 31-ю сеянную Линду Носкову — 6:4, 6:2.
Шнайдер и Швентек впервые сыграют друг с другом. Это скорее бонус для россиянки — Ига очень любит анализировать свои матчи против соперниц, а тут и анализировать нечего. И мощный атакующий теннис от левши Дианы вполне может доставить дискомфорт Швентек. Плюс Шнайдер наверняка спросит совет у Мирры Андреевой, побеждавшей польскую теннисистку дважды в 2025-м.
В общем, тех самых «баранок», что так любит Ига, здесь точно не будет. Ставим на крайне упорную борьбу и предлагаем рискнуть — Шнайдер даже возьмет сет, но в решающей партии Ига ее додавит. Точный счет 1:2 по сетам за 4,30.
Статистические тренды в играх Шнайдер и Швентек
|Шнайдер
|Швентек
|Отдала 0 геймов в матче с Анастасией Севастовой — 6:0, 6:0, двойная «баранка».
|20 брейкпоинтов создала себе за 2 матча в Мадриде и 11 из них реализовала.
|75% первым мячом подает Диана в Мадриде.
|В матче с Эалой уступала 4:6, 2:3 с брейком, но сделала камбэк и победила.
Ставки на матч Шнайдер — Швентек 28 апреля 2025 года
Индивидуальный тотал больше 7,5 геймов Шнайдер за 1,80.
Точный счет по сетам 1:2 за 4,30.