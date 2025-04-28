Прогноз на матч Шнайдер — Швентек 28 апреля 2025 года: первая встреча с россиянкой Иге не понравится

И если в Штутгарте Диана вылетела от Мертенс, то в Мадриде пока все идеально — 2 матча, 0 отданных сетов и всего… 3 отданных гейма. Притом россиянка разгромила Севастову, которая в свою очередь до этого обыграла Остапенко, а та победила в финале Штутгарта как раз Швентек. Вот такой круговорот.