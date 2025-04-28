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Прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» 29 апреля 2025 года: ярославцы нанесут ответный удар

«Салават Юлаев» повел 1−0 в серии с «Локомотивом». Чего ждать от второй игры в Ярославле — в прогнозе на Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Салават Юлаев» выиграл первый матч в серии с «Локомотивом». На команду Козлова в этом противостоянии мало кто ставил, но она показала, что простым полуфинал для ярославцев точно не будет. Во второй встрече мы увидим, сможет ли Никитин привести своих игроков в чувство.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев»

Букмекеры ждут победы от хозяев во второй игре: коэффициент на итоговую победу «Локомотива» составляет 1,57, на «Салават Юлаев» — 2,40. Голов от матча особо не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,42.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев»

«Локомотив» снова плохо начал серию и проиграл в первом матче. На этот раз команда уступила уфимцам со счетом 1:3. «Железнодорожники» были не похожи на себя — минимум скоростей и выигранной борьбы. При такой игре большое количество бросков со всех позиций не помогло. Кажется, игрокам было тяжело настроиться на нового соперника после тяжелейшей серии с «Авангардом», а при нехватке эмоций «Локомотив» становится неопасным и прямолинейным.

Однако даже такого хоккея могло хватить ярославскому коллективу для победы. «Железнодорожники» смогли отыграться после быстрой пропущенной шайбы и давили на соперника, но реализовать моменты не смогли. К тому же подвел вратарь Исаев, который пропустил два довольно простых броска со средней дистанции.

У «Салавата Юлаева» молодой голкипер Вязовой такого себе не позволил, а команда хоть и выглядела такой же измотанной, но смогла долго держать оборону и даже показать неплохую игру в меньшинстве. Тренер Козлов дал понять, как они собираются выигрывать эту серию — низкая оборона, куражный вратарь и сверхреализация моментов.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
1/2 финала, 29.04.2025, 19:30
Локомотив
-
Салават Юлаев
-

В первой игре такой рисунок принес результат, но дальше в нем уверенности нет. Защита у уфимцев не так хороша и допускала моменты у своих ворот даже при невыразительной игре соперников. Да и на сверхреализацию впредь надеяться сложно — травмированные лидеры все еще продолжают лечение, а нынешние хоккеисты вряд ли готовы держать такой уровень.

Во втором матче ждем игру совершенно другого уровня от «Локомотива» — скорость, агрессию и реализацию. Ярославцы умеют добавлять по ходу серии, а сейчас именно тот момент, когда необходимо включаться. Ехать в Уфу при 0−2 — худший расклад для полуфинала.

Наш прогноз: победа «Локомотива» в основное время — за 2,10. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу «Локомотива» минимум в двух периодах — за 2,90.

Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Салавата Юлаева»

«Локомотив»
«Салават Юлаев»
3 поражения в 4 последних матчах.
5 поражений в 7 последних гостевых матчах.
Тотал меньше 4,5 прошел в 4 из 5 последних встреч.
В 6 из 7 последних матчей на выезде не забивал больше двух шайб.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга букмекеров» Андрей Юртаев ставит на уверенную победу хозяев: «Локомотив» сразу в 1−2-м периоде будет доминировать и создавать себе преимущество. И потому победа «Локомотива» с форой −1,5 кажется вполне реальным вариантом.

Ставки на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» 29 апреля 2025 года

Победа «Локомотива» в основное время — 2,10.

Победа «Локомотива» минимум в двух периодах — 2,90.