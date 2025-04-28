Прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» 29 апреля 2025 года: ярославцы нанесут ответный удар

«Локомотив» снова плохо начал серию и проиграл в первом матче. На этот раз команда уступила уфимцам со счетом 1:3. «Железнодорожники» были не похожи на себя — минимум скоростей и выигранной борьбы. При такой игре большое количество бросков со всех позиций не помогло. Кажется, игрокам было тяжело настроиться на нового соперника после тяжелейшей серии с «Авангардом», а при нехватке эмоций «Локомотив» становится неопасным и прямолинейным.