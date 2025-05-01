Гран-при Майами 4 мая 2025 года: во сколько начало, кто участвует

После прошлой гонки в чемпионате сменился лидер, теперь это Оскар Пиастри. Это придало австралийцу еще больше спокойствия и уверенности в машине и своих силах. Скорее всего, в США Пиастри сможет укрепить свое лидерство, поскольку Ландо Норрис заявил, что у него полной уверенности в машине и это не дает ему пилотировать с полной отдачей.
Макс Ферстаппен все больше привыкает к машине, и если бы не штраф за обгон вне пределов трассы, то у него были все шансы забрать победу в Джидде. Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер верит, что его пилот сможет побороться в этом году за чемпионство.
За второе место в чемпионате сражаются сразу три команды: «Мерседес» — 111 очков, «Ред Булл» — 89 очков и «Феррари» — 78 очков. Учитывая то, как выступает Шарль Леклер, который принес первый подиум «Феррари» в этом сезоне, уже в этой гонке они могут поменяться местами с «Ред Булл». Это становиться более реально, если учесть тот факт, что Льюис Хэмилтон везет команде больше очков чем Юки Цунода.
Перед Гран-при Майами лидируют в чемпионате:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 99 очков (3 победы).
2. Ландо Норрис («Макларен») — 89 очков (1 победа).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 87 очков (1 победа).
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 73 очка.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 47 очков.
В Кубке конструкторов пятерка лидеров выглядит так:
1. «Макларен» — 188 очков (4 победы, 3 поула).
2. «Мерседес» — 111 очков.
3. «Ред Булл» — 89 очков (1 победа, 2 поула).
4. «Феррари» — 78 очков.
5. «Уильямс» — 25 очков.
На протяжение всего уик-энда ожидается переменчивая погода. Единственное, что будет без изменений — высокая влажность. В субботу вероятность дождя составит 67%, температура воздуха — +27…+29 °C. В воскресенье ожидается сухая погода и температура воздуха в районе +27 °C.
Расписание гоночного уик-энда:
Пятница, 2 мая
19:30 — Тренировка.
23:30 — Квалификация к спринту.
Суббота, 3 мая
19:00 — Спринт.
23:00 — Квалификация к гонке.
Когда и во сколько начало гонки
Старт гонки состоится в 23:00 по московскому времени, в воскресенье, 4 мая.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В этом сезоне официальных трансляций этапов «Формулы-1» для российских зрителей нет.
Где проходит гонка
Гонка пройдет на территории стадиона «Хард Рок» в Майами. Длина трассы — 5412 метров. Дистанция гонки — 57 кругов (308,32 км).
Рекордное время поула: 1:26.841 (Серхио Перес, 2023 год).
Рекордное время лучшего круга: 1:29.708 (Макс Ферстаппен, 2022 год).