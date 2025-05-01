Гран-при Майами 4 мая 2025 года: во сколько начало, кто участвует

После прошлой гонки в чемпионате сменился лидер, теперь это Оскар Пиастри. Это придало австралийцу еще больше спокойствия и уверенности в машине и своих силах. Скорее всего, в США Пиастри сможет укрепить свое лидерство, поскольку Ландо Норрис заявил, что у него полной уверенности в машине и это не дает ему пилотировать с полной отдачей.