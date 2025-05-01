Прогноз на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт» 1 мая 2025 года: Карри добьет «Рокетс»

«Хьюстон» не справляется с давлением. Команда продолжает наступать на одни и те же ошибки. «Рокетс» стартуют агрессивно, убегают в быстрые атаки и берут инициативу, но довольно быстро теряют преимущество и разваливаются. Джейлен Грин, являвшийся лидером по очкам в регулярке (21 в среднем), почти не заметен — лишь в одном матче серии ему удалось набрать больше 10 очков. С атакующим потенциалом у «Хьюстона» серьезные проблемы. Шенгюн стабилен, но его стараний недостаточно, чтобы удерживать темп. При высоком проценте реализации бросков команде не хватает контроля мяча и командной игры. После нескольких лет неудач «Рокетс» сделали шаг вперёд, но оказались не готовы к настоящим матчам на вылет.