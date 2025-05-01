Прогноз на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт» 1 мая 2025 года: Карри добьет «Рокетс»

Противостояние между «Хьюстоном» и «Голден Стэйт» вновь перемещается на Дикий Запад — впереди пятая игра! «Уорриорз» выиграли оба матча в Сан-Франциско, вышли вперёд в серии 3:1 и теперь нацелены на досрочное завершение дуэли. Для «Рокетс» наступил момент истины: осталась только одна опция — побеждать.
Коэффициенты букмекеров на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт»
Букмекеры считают «Хьюстон Рокетс» фаворитом в пятом матче: победа хозяев оценивается коэффициентом 1,53, а победа гостей — 2,45. Тотал больше 203,5 — 1,88.
Прогноз на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт»
«Хьюстон» не справляется с давлением. Команда продолжает наступать на одни и те же ошибки. «Рокетс» стартуют агрессивно, убегают в быстрые атаки и берут инициативу, но довольно быстро теряют преимущество и разваливаются. Джейлен Грин, являвшийся лидером по очкам в регулярке (21 в среднем), почти не заметен — лишь в одном матче серии ему удалось набрать больше 10 очков. С атакующим потенциалом у «Хьюстона» серьезные проблемы. Шенгюн стабилен, но его стараний недостаточно, чтобы удерживать темп. При высоком проценте реализации бросков команде не хватает контроля мяча и командной игры. После нескольких лет неудач «Рокетс» сделали шаг вперёд, но оказались не готовы к настоящим матчам на вылет.
«Голден Стэйт» уверенно движется дальше. Связка Карри и Батлера в паре с активным Подземски продолжает решать: в четвёртой игре трио набрало 70 очков. Стив Керр использует разнообразные тактические схемы и адаптируется по ходу серии. Если соперник давит на Карри — он моментально включает в игру партнеров. У «Уорриорз» отлично налажено движение мяча, броски с дистанции и темп. Гостевые матчи не смущают «воинов»: они выиграли семь из восьми последних выездов, включая регулярку. В защите команда действует агрессивно — 13.3 потери и 9.3 перехвата в среднем. Батлер и Грин вновь показывают класс на своей половине площадки. Если «Голден Стэйт» сохранит этот уровень, команда вполне может дойти до финала конференции.
Благодаря командной игре гости выглядят значительно сбалансированнее. Последняя встреча получилась результативной, но это скорее исключение. В шести из семи предыдущих матчей между этими соперниками команды не пробивали 203 очка. В потенциально решающей игре ни одна из сторон не станет гнаться за быстрыми атаками. «Голден Стэйт» вряд ли захочет возвращаться домой для шестой встречи, особенно учитывая, как успешно они нейтрализуют «Хьюстон».Наш прогноз: победа «Голден Стейт» с форой — 2.5 — 3,07, тотал меньше 203.5 — 1,92.
Статистические тренды в играх «Хьюстона» и «Голден Стэйт»
«Хьюстон»
В 3 из 4 матчей не набирали 106 очков.
Проиграл 6 из 7 последних матчей.
«Голден Стэйт»
Выиграл 7 из 8 последних матчей на выезде.
В 3 из 4 последних матчей не пробивался тотал 203.5.
Ставки на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт» 1 мая 2025 года
Победа «Голден Стейт» с форой −2,5 — 3,07.
Тотал меньше 203,5 — 1,92.