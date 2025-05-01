Прогноз на матч «Лейкерс» — «Миннесота» 1 мая 2025 года: Леброн спасет серию

Перед началом плей-офф «Лейкерс» считались фаворитами в противостоянии с «Миннесотой». Но реальность оказалась совсем другой: сейчас команда Реддика находится в тяжелом положении. Проигрывая в серии 1−3, коллектив из Лос-Анджелеса теперь обязан побеждать в каждом оставшемся матче. Одной из причин неудач «Лейкерс» стала нестабильная форма Дончича, который получил повреждение в третьей встрече. В четвертом матче словенец уже показал высокий уровень — на его счету 38 очков за почти 46 минут на паркете.