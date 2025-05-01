Прогноз на матч «Лейкерс» — «Миннесота» 1 мая 2025 года: Леброн спасет серию

«Лос-Анджелес Лейкерс» с Дончичем и Леброном оказались в шаге от вылета из плей-офф. Чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы, команде предстоит обыграть «Миннесоту». Удастся ли подопечным Реддика сделать первый шаг уже в ближайшей игре или все закончится в 5 матчах?
Коэффициенты букмекеров на матч «Лейкерс» — «Миннесота»
Букмекеры считают «Лейкерс» фаворитом в пятом матче серии: победа хозяев оценивается коэффициентом 1,44, а победа гостей — 2,90. На тотал больше 209,5 очков дают 1,91.
Прогноз на матч «Лейкерс» — «Миннесота»
Перед началом плей-офф «Лейкерс» считались фаворитами в противостоянии с «Миннесотой». Но реальность оказалась совсем другой: сейчас команда Реддика находится в тяжелом положении. Проигрывая в серии 1−3, коллектив из Лос-Анджелеса теперь обязан побеждать в каждом оставшемся матче. Одной из причин неудач «Лейкерс» стала нестабильная форма Дончича, который получил повреждение в третьей встрече. В четвертом матче словенец уже показал высокий уровень — на его счету 38 очков за почти 46 минут на паркете.
«Тимбервулвс» уверенно используют слабые стороны соперника. Они вернули себе преимущество домашней площадки благодаря успеху на старте серии в Лос-Анджелесе и затем закрепили его в родных стенах. Особенно напряженным выдался четвертый матч. Команда вырвала победу в концовке, завершив матч с разницей всего в три очка — 116:113.
Главным героем встречи стал Эдвардс, набравший 43 очка. При этом «Лейкерс» точно заслуживали большего и не выглядели слабее на фоне соперника. Наш прогноз: победа «Лейкерс» с форой −4,5 за 1,80 и индивидуальный тотал «Лейкерс» меньше 108,5 — 1,80.
Статистические тренды в играх «Лейкерс» и «Миннесоты»
|«Лейкерс»
|«Миннесота»
|В 3 из 4 матчей серии не преодолели отметку в 108 очков.
|В 6 из 7 последних матчей набирала больше 115 очков.
|Выиграли дома 3 из 4 последних матчей.
|Выиграла 6 из 7 последних матчей.
Ставки на матч «Лейкерс» — «Миннесота» 1 мая 2025 года
Победа «Лейкерс» с форой −4,5 — 1,80.
Индивидуальный тотал «Лейкерс» меньше 108,5 — 1,80.