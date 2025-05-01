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Матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» 1 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В первом полуфинале Лиги Европы «Атлетик» встретится с «Манчестер Юнайтед».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Атлетик» в Лиге Европы пока безупречен на домашнем стадионе — все соперники были повержены в Бильбао. Для басков это фактически скрытый финал, ведь единственным серьезным препятствием на пути к трофею выглядит именно «Манчестер Юнайтед». Англичане остаются единственной командой турнира без поражений. Хотя на прошлом этапе «красные дьяволы» прошли дальше почти чудом: три гола за семь минут в ответной встрече с «Лионом» (2:2, 5:4) буквально воскресили надежды на трофей в этом сезоне.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 1 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Атлетик»

Вратарь: Агирресабала.

Защитники: Лекуэ, Йерай Альварес, Вивиан, Де Маркос.

Полузащитники: Руис де Галаррета, Хаурегисар, Беренгер.

Нападающие: Нико Уильямс, Саннади, Сансет.

«Манчестер Юнайтед»

Вратарь: Онана.

Защитники: Йоро, Магуайр, Мазрауи.

Полузащитники: Доргу, Угарте, Каземиро, Бруну Фернандеш, Далот.

Нападающие: Гарначо, Хейлунд.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

Футбол. Еврокубки
01.05
Атлетик
:
Манчестер Юнайтед
Лучшие коэффициенты Все
П1
2.20
X
3.35
П2
3.73