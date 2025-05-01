Матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» 1 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Атлетик» в Лиге Европы пока безупречен на домашнем стадионе — все соперники были повержены в Бильбао. Для басков это фактически скрытый финал, ведь единственным серьезным препятствием на пути к трофею выглядит именно «Манчестер Юнайтед». Англичане остаются единственной командой турнира без поражений. Хотя на прошлом этапе «красные дьяволы» прошли дальше почти чудом: три гола за семь минут в ответной встрече с «Лионом» (2:2, 5:4) буквально воскресили надежды на трофей в этом сезоне.