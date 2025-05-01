Матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» 1 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Атлетик» в Лиге Европы пока безупречен на домашнем стадионе — все соперники были повержены в Бильбао. Для басков это фактически скрытый финал, ведь единственным серьезным препятствием на пути к трофею выглядит именно «Манчестер Юнайтед». Англичане остаются единственной командой турнира без поражений. Хотя на прошлом этапе «красные дьяволы» прошли дальше почти чудом: три гола за семь минут в ответной встрече с «Лионом» (2:2, 5:4) буквально воскресили надежды на трофей в этом сезоне.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 1 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Атлетик»
Вратарь: Агирресабала.
Защитники: Лекуэ, Йерай Альварес, Вивиан, Де Маркос.
Полузащитники: Руис де Галаррета, Хаурегисар, Беренгер.
Нападающие: Нико Уильямс, Саннади, Сансет.
«Манчестер Юнайтед»
Вратарь: Онана.
Защитники: Йоро, Магуайр, Мазрауи.
Полузащитники: Доргу, Угарте, Каземиро, Бруну Фернандеш, Далот.
Нападающие: Гарначо, Хейлунд.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.