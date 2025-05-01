Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Буде-Глимт» 1 мая 2025 года: английский топ против сенсации из Норвегии

Кто бы мог предположить, что в полуфинале Лиги Европы сойдутся один из неудачников АПЛ и команда из Норвегии? Тем не менее, именно «Тоттенхэм» и «Буде-Глимт» поборются за выход в финал турнира. Для лондонцев это последний шанс хоть как-то спасти провальный сезон. У норвежцев же есть историческая возможность — впервые в своей истории добраться до финала еврокубка.