Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Буде-Глимт» 1 мая 2025 года: английский топ против сенсации из Норвегии

Кто бы мог предположить, что в полуфинале Лиги Европы сойдутся один из неудачников АПЛ и команда из Норвегии? Тем не менее, именно «Тоттенхэм» и «Буде-Глимт» поборются за выход в финал турнира. Для лондонцев это последний шанс хоть как-то спасти провальный сезон. У норвежцев же есть историческая возможность — впервые в своей истории добраться до финала еврокубка.
Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм» — «Буде-Глимт»
Букмекеры считают «Тоттенхэм» явным фаворитом в первом матче: победа хозяев оценивается коэффициентом 1,30, ничья — 6,00, а победа гостей — 9,50. Тотал больше 2,5 идет всего за 1,49.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Буде-Глимт»
«Тоттенхэм» делает ставку на Лигу Европы. Результаты последних туров АПЛ ясно дают понять — чемпионат Англии отошел для «шпор» на второй план. В шести последних матчах команда проиграла пять раз, выиграв лишь у безнадежного «Саутгемптона». Возможное худшее место в истории клуба в турнирной таблице больше не пугает — приоритет теперь один: победа в Лиге Европы и возвращение в Лигу чемпионов.
«Буде-Глимт» проводит невероятный сезон: впервые в своей истории команда вышла в полуфинал еврокубков, одолев в драматичной серии пенальти более статусный «Лацио». При этом борьба в Европе не мешает норвежцам уверенно идти в чемпионате и Кубке страны — шесть матчей без поражений на внутренней арене.
«Буде-Глимт» представляет небольшой рыбацкий город, где живет всего 55 тысяч человек — все они могли бы уместиться на стадионе «Тоттенхэма». Большинство игроков — норвежцы, есть несколько датчан и российский вратарь Хайкин. Голкипер отбил два пенальти с серии с «Лацио».
У норвежцев встречу в Лондоне пропустят основной защитник Бьертуфт и два ключевых игрока центра поля — Берг и Эвьен. В составе «Тоттенхэма» под сомнением участие Сона, кореец пропустил 4 последние игры из-за повреждения. Защитник Дрэгушин травмирован, форвард Вернер не заявлен в ЛЕ, но в обороне и атаке есть кому играть, у «шпор» почти все выздоровели.
Лондонцы не выглядят той силой, что выходила в финал Лиги чемпионов при Кейне. Почти каждый матч в Лиге Европы дается «Тоттенхэму» с большим трудом. «Буде/Глимт» же за последние годы приобрел опыт в еврокубках. И все же разницу в классе никуда не деть. Наш прогноз: обе забьют — 1,86, а также победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2,5 — 1,74.
Статистические тренды в играх «Тоттенхэма» и «Буде-Глимта»
|«Тоттенхэм»
|«Буде-Глимт»
|Проиграл 3 из 4 последних матчей.
|Проиграл 1 из 6 последних матчей.
|Забивает в 6 матчах подряд.
|В 4 из 5 последних матчах проходил тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Тимур Журавель нашел ставку с коэффициентом 1,70: «Думаю, что гол “Буде-Глимт” здесь напрашивается. Команда умеет пользоваться шансами против соперников, которые играют открыто. А “Тоттенхэм” точно не станет закрываться и автобус ставить. Они побегут, будут играть в атаку, это их стиль, их характер».
Ставки на матч «Тоттенхэм» — «Буде-Глимт» 1 мая 2025 года
Обе забьют — 1,86.
Победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2,5 — 1,74.