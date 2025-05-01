Матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 2 мая 2025 года: какие составы и во сколько начало

«Вулверхэмптон» располагается на 13-й позиции, но подходит к матчу в отличной форме. Под руководством Перейры команда провела впечатляющий отрезок, выиграв в том числе у «Вест Хэма» (1:0), «Тоттенхэма» (4:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:0). Шесть побед подряд — отличный показатель для команды из второй половины таблицы, и с такой серией «волки» вполне способны доставить немало хлопот фавориту встречи.