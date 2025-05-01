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Матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 2 мая 2025 года: какие составы и во сколько начало

В 35-м туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится дома с «Вулверхэмптоном».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Carl Recine/Getty Images

«Манчестер Сити» подходит к предстоящей встрече, занимая 4-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Гвардиолы выиграли 4 матча подряд: 5:2 с «Кристал Пэлас», 2:0 с «Эвертоном», 2:1 с «Астон Виллой» 2:0 с «Ноттингем Форест» в Кубке Англии. «Горожане» остаются в плотной группе претендентов на путевку в Лигу чемпионов.

«Вулверхэмптон» располагается на 13-й позиции, но подходит к матчу в отличной форме. Под руководством Перейры команда провела впечатляющий отрезок, выиграв в том числе у «Вест Хэма» (1:0), «Тоттенхэма» (4:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:0). Шесть побед подряд — отличный показатель для команды из второй половины таблицы, и с такой серией «волки» вполне способны доставить немало хлопот фавориту встречи.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 2 мая 2025 года. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Манчестер Сити»

Вратарь: Ортега.

Защитники: Нунеш, Диаш, Гвардиол, О’Райли.

Полузащитники: Льюис, Ковачич, Силва, Грилиш.

Нападающие: Савиньо, Мармуш.

У «Манчестер Сити» в списке травмированных Эдерсон, Стоунз, Аке, Родри и Холанд.

«Вулверхэмптон»

Вратарь: Са.

Защитники: Доэрти, Агбаду, Тоти.

Полузащитники: Семеду, Жоао Гомес, Андре, Аит-Нури, Мунеци.

Нападающие: Ларсен, Кунья.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Главный судья встречи — Питер Бэнкс.

Футбол. Зарубежный
02.05
Манчестер Сити
:
Вулверхэмптон
Лучшие коэффициенты Все
П1
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X
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П2
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