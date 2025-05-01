Матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» 3 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«РБ Лейпциг» нестабилен в решающей фазе сезона и рискует остаться вне Лиги чемпионов. Команда занимает пятое место, отставая от четвертой позиции на два очка. Победа над «Баварией» позволит сохранить шансы на топ-4. В последних турах у «красных быков» ничья с «Хольштайном» (1:1) и разгром от «Айнтрахта» (0:4). «Бавария» уверенно лидирует в таблице с 75 очками и может досрочно оформить чемпионство. Команда Компани близка к титулу, но встреча с мотивированным «Лейпцигом» будет непростой.