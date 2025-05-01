Матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» 3 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«РБ Лейпциг» нестабилен в решающей фазе сезона и рискует остаться вне Лиги чемпионов. Команда занимает пятое место, отставая от четвертой позиции на два очка. Победа над «Баварией» позволит сохранить шансы на топ-4. В последних турах у «красных быков» ничья с «Хольштайном» (1:1) и разгром от «Айнтрахта» (0:4). «Бавария» уверенно лидирует в таблице с 75 очками и может досрочно оформить чемпионство. Команда Компани близка к титулу, но встреча с мотивированным «Лейпцигом» будет непростой.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу в прямом эфире покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 3 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Примерные составы команд выглядят так.
«РБ Лейпциг»
Вратарь: Вандевордт.
Защитники: Неделькович, Клостерманн, Лукеба, Раум.
Полузащитники: Баку, Хайдара, Зайвальд, Симонс.
Нападающие: Опенда, Шешко.
В матче не примут участие из-за травм Орбан, Хенрикс и Шлагер. Битшиабу пропустит игру из-за дисквалификации.
«Бавария»
Вратарь: Нойер.
Защитники: Лаймер, Станишич, Дайер, Геррейру.
Полузащитники: Киммих, Павлович, Сане.
Нападающие: Олисе, Мюллер, Гнабри.
Матч пропустят травмированные Упамекано, Дэвис, Ито и Мусиала. Кейн не сыграет из-за дисквалификации.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.