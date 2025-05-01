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Матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» 3 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В 32-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» примет мюнхенскую «Баварию».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«РБ Лейпциг» нестабилен в решающей фазе сезона и рискует остаться вне Лиги чемпионов. Команда занимает пятое место, отставая от четвертой позиции на два очка. Победа над «Баварией» позволит сохранить шансы на топ-4. В последних турах у «красных быков» ничья с «Хольштайном» (1:1) и разгром от «Айнтрахта» (0:4). «Бавария» уверенно лидирует в таблице с 75 очками и может досрочно оформить чемпионство. Команда Компани близка к титулу, но встреча с мотивированным «Лейпцигом» будет непростой.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу в прямом эфире покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 3 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Примерные составы команд выглядят так.

«РБ Лейпциг»

Вратарь: Вандевордт.

Защитники: Неделькович, Клостерманн, Лукеба, Раум.

Полузащитники: Баку, Хайдара, Зайвальд, Симонс.

Нападающие: Опенда, Шешко.

В матче не примут участие из-за травм Орбан, Хенрикс и Шлагер. Битшиабу пропустит игру из-за дисквалификации.

«Бавария»

Вратарь: Нойер.

Защитники: Лаймер, Станишич, Дайер, Геррейру.

Полузащитники: Киммих, Павлович, Сане.

Нападающие: Олисе, Мюллер, Гнабри.

Матч пропустят травмированные Упамекано, Дэвис, Ито и Мусиала. Кейн не сыграет из-за дисквалификации.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.

Футбол. Зарубежный
03.05
РБ Лейпциг
:
Бавария
Лучшие коэффициенты Все
П1
4.60
X
4.75
П2
1.66