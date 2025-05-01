Матч «Ахмат» — ЦСКА 4 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

ЦСКА этой весной нацелен на максимум как в РПЛ, так и в Кубке России. По набранным очкам в 2025 году армейцы идут лучше всех: 20 баллов за этот отрезок — больше, чем даже у лидирующего «Краснодара» (19). Но среди недели армейцы уступили «Зениту» (0:2) в Кубке, что может сказаться на настроении армейцев перед предстоящей встречей.