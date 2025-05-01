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Матч «Ахмат» — ЦСКА 4 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Ахмат» встретится с московским ЦСКА в рамках 27-го тура РПЛ.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

ЦСКА этой весной нацелен на максимум как в РПЛ, так и в Кубке России. По набранным очкам в 2025 году армейцы идут лучше всех: 20 баллов за этот отрезок — больше, чем даже у лидирующего «Краснодара» (19). Но среди недели армейцы уступили «Зениту» (0:2) в Кубке, что может сказаться на настроении армейцев перед предстоящей встречей.

«Ахмат» также прибавил после зимнего перерыва, но его прогресс не столь заметен. Команда уступила в трех последних встречах — двух в РПЛ и одной кубковой. Все эти матчи прошли на выезде. Дома подопечные Ташуева постараются реабилитироваться перед болельщиками.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будут в прямом эфире показывать «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 4 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Ахмат»

Вратарь: Шелия.

Защитники: Богосавац, Ибишев, Гандри, Адамов.

Полузащитники: Зорин, Силва Лима, Камилов.

Нападающие: Садулаев, Бериша, Мелкадзе.

Из-за травмы против ЦСКА не сыграет полузащитник Швец.

ЦСКА

Вратарь: Акинфеев.

Защитники: Гайич, Виллиан Роша, Абдулкадыров, Мойзес.

Полузащитники: Бистрович, Мухин, Кисляк, Файзуллаев.

Нападающие: Гуарирапа, Алеррандро.

У ЦСКА под вопросом участие в матче защитников Дивеева и Лукина.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

Футбол. Премьер-лига
04.05
Ахмат
:
ЦСКА
Лучшие коэффициенты Все
П1
2.70
X
3.26
П2
2.79