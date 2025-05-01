Матч «Ахмат» — ЦСКА 4 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

ЦСКА этой весной нацелен на максимум как в РПЛ, так и в Кубке России. По набранным очкам в 2025 году армейцы идут лучше всех: 20 баллов за этот отрезок — больше, чем даже у лидирующего «Краснодара» (19). Но среди недели армейцы уступили «Зениту» (0:2) в Кубке, что может сказаться на настроении армейцев перед предстоящей встречей.
«Ахмат» также прибавил после зимнего перерыва, но его прогресс не столь заметен. Команда уступила в трех последних встречах — двух в РПЛ и одной кубковой. Все эти матчи прошли на выезде. Дома подопечные Ташуева постараются реабилитироваться перед болельщиками.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будут в прямом эфире показывать «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 4 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Ахмат»
Вратарь: Шелия.
Защитники: Богосавац, Ибишев, Гандри, Адамов.
Полузащитники: Зорин, Силва Лима, Камилов.
Нападающие: Садулаев, Бериша, Мелкадзе.
Из-за травмы против ЦСКА не сыграет полузащитник Швец.
ЦСКА
Вратарь: Акинфеев.
Защитники: Гайич, Виллиан Роша, Абдулкадыров, Мойзес.
Полузащитники: Бистрович, Мухин, Кисляк, Файзуллаев.
Нападающие: Гуарирапа, Алеррандро.
У ЦСКА под вопросом участие в матче защитников Дивеева и Лукина.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.